"Xe khỉ" Honda Monkey độ phong cách cafe racer cực chất

Đây là bản độ honda Monkey được thực hiện bởi xưởng độ nổi tiếng K Speed đến từ Thái Lan. Có thể nói, đây là bản độ theo phong cách Cafe Racer đầu tiên của tiểu Monkey 125 2018. Trước đó, K Speed cũng đã trình làng những bản độ đầy duyên dáng từ Honda Super Cub C125. Về ngoại hình chiếc xe hết sức dễ thương của chiếc xe máy côn tay Honda Monkey độ Cafe Racer. Bản độ này vẫn mang kích thước nhỏ nhắn với cặp bánh kích thước chỉ 12 inch nhưng được làm mới hoàn toàn. Đầu xe vẫn sở hữu bóng đèn truyền thống nhưng được bảo vẹ bằng lưới mắt cáo. Phần yên xe được rút gọn lại với thiết kế yên mỏng, bình xăng nguyên bản có dung tích nhỏ chỉ 5.6 lít được thay đổi nắp tạo dáng gọn gàng hơn so với nguyên bản trước đây. Bộ phuộc trước Upside down được sử dụng lại, chỉ thay đổi ghi đông sang dạng clip-on đặc trưng của dòng Cafe Racer. Phuộc sau được thay đổi với hành trình ngắn hơn tạo dáng chuẩn cho khung sườn song song với mặt đất. Cụm đồng hồ của xe đã được làm mới gọn gàng và chỉ hiển thị tốc độ, các nút bấm trên tay lái đã được lược bỏ hoàn toàn. Pát biển số của xe được dời sang bên phải khoe bánh sau lộ thiên phong cách thể thao Điểm nhấn cho bản độ nằm ở bộ bánh mâm đúc nguyên khối, tạo cảm giác cứng cáp và đầy đặn hơn. Vè chắn bùn trước được gò nhỏ gọn, trong khi vè sau được lượt bỏ hoàn toàn. Hệ thống phanh đĩa trước và sau đều được giữ nguyên. Về động cơ, bản độ vẫn sử dụng động cơ nguyên bản của Monkey 125 với xilanh đơn, dung tích 125cc, hộp số côn tay 4 cấp với sức mạnh tối đa tương đương 9 sức ngựa. Hệ thống ông xả của xe cũng được thay đổi sang pô bằng nhôm được gò thủ công, với thiết kế lon ngắn cho âm thanh uy lực hơn. Cùng với Super Cub C125, Honda Monkey 125 mới hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá 84.990.000 đ. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn so với mức giá trước đó được các cửa hàng tư nhân nhập về theo dạng tiểu ngạch ở mức hơn 100 triệu đồng. Video: Honda Monkey độ phong cách cafe racer cực chất.

