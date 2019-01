Xe giá rẻ Toyota Avanza 2019 từ 312 triệu sắp về Việt Nam

Sau những hình ảnh rò rỉ, mẫu MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp đã chính thức trình làng tại thị trường Indonesia vào ngày 17/1/2019 vừa qua. Cũng trong sự kiện này, hãng Toyota còn vén màn cả phiên bản cao cấp Veloz của Avanza 2019. Không có gì lạ khi hãng Toyota chọn Indonesia là thị trường đầu tiên đón nhận Avanza 2019. Nguyên nhân là do trong vài năm trở lại đây, Toyota Avanza luôn lọt vào top xe bán chạy nhất tại thị trường Indonesia. Kể từ năm 2003, hãng Toyota đã bán tổng cộng hơn 1,7 triệu chiếc Avanza cho khách hàng Indonesia. Bước sang phiên bản mới, mẫu MPV Toyota Avanza 2019 không chỉ được nâng cấp về thiết kế mà còn có thêm trang bị hiện đại hơn. Trong đó, sự thay đổi lớn nhất của Toyota Avanza 2019 xuất hiện trên đầu xe. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy cản trước mới, tích hợp gọn gàng với lưới tản nhiệt rộng và cao hơn. Chưa hết, trên cản trước còn có hốc đèn sương mù khác biệt so với phiên bản cũ. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới. Cụm đèn pha này được chia đôi thành 2 tầng, tương tự trang bị của mẫu MPV hạng sang Toyota Vellfire 2018. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe của Toyota Avanza 2019 cũng được nâng cấp thiết kế nhờ cửa cốp cải tiến và cụm đèn hậu mở rộng, nối với nhau bằng một thanh mạ crôm sáng bóng. Thiết kế mới của cụm đèn hậu giúp phần đuôi xe của Toyota Avanza 2019 như rộng hơn trước. Cuối cùng là cụm đèn phản quang mới với thiết kế hình tròn, nằm trong hốc màu đen nằm dọc và bộ vành hợp kim nâng cấp. So với bản tiêu chuẩn, Toyota Avanza Veloz 2019 có một số điểm khác biệt như cản trước, thanh ba-bô-lê bên sườn và cản sau thể thao hơn. Về trang bị, hãng xe ôtô Toyota bổ sung tính năng mở cửa không cần chìa khóa và gương ngoại thất gập chỉnh điện cho Avanza 2019. Toàn bộ các phiên bản của mẫu MPV cỡ nhỏ này đều có tính năng đèn chờ dẫn đường Follow Me Home và hệ thống âm thanh 6 loa. Ở một số bản, Toyota Avanza 2019 sẽ có thêm cả nút bấm khởi động máy và màn hình cảm ứng dành cho hệ thống thông tin giải trí. Nằm bên dưới nắp capô của Toyota Avanza 2019 tại Indonesia là 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh khác nhau. Đầu tiên là động cơ 1,3 lít với công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Thứ hai là động cơ 1,5 lít với công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm. Động cơ 1,3 lít kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Riêng động cơ 1,5 lít của Toyota Avanza 2019 chỉ đi với hộp số sàn. Riêng ở phiên bản Veloz, hai động cơ trên có thể đi kèm hộp số sàn hoặc tự động. Tại thị trường Indonesia, Toyota Avanza 2019 sẽ được trang bị các tính năng an toàn khá ương tự phiên bản cũ đang bán ra tại thị trường Việt Nam như; bao gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và nhắc nhở cài dây an toàn cho ghế phụ lái. Giá xe Toyota Avanza 2019 dao động trong khoảng từ 191,1 đến 221,2 triệu Rupiah (tương đương khoảng 312 đến 361 triệu đồng). Trong khi đó, 2 con số tương ứng của Toyota Avanza Veloz 2019 là 215,6 đên 239,4 triệu Rupiah (Khoảng 352 cho đến 391 triệu đồng). Sau Indonesia, Toyota Avanza 2019 dự kiến sẽ được giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có thể bao gồm cả Việt Nam. Toyota Avanza 2018 được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm ngoái với giá từ 537 triệu đồng. Video: Chi tiết MPV giá rẻ Toyota Avanza 2019.

