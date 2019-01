Xe giá rẻ Suzuki Jimny độ phong cách Land Rover Defender

Vẻ ngoài vuông vắn, kích thước nhỏ bé của Suzuki Jimny mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho những hãng độ. Và... sau Mercedes G-Class, Suzuki Jimny tiếp tục "biến hình" thành Land Rover Defender khá ấn tượng. Gói độ cho mẫu xe giá rẻ Suzuki Jimny mang tên "Little D" được hãng độ Nhật Bản DAMD thực hiện. Bản độ gây thu hút với ngoại hình hầm hố với nhiều chi tiết "nhái" phong cách SUV địa hình huyền thoại Land Rover Defender. Cụ thể, lưới tản nhiệt, cụm đèn pha đều được làm tỉ mỉ giống thiết kế của mẫu SUV Land Rover Defender. Nhiều đánh giá cho rằng, chiếc xe thực sự mang trong mình hình bóng của một chiếc Defender nguyên thuỷ. Hãng độ rất chú trọng các tiểu tiết kể cả chi tiết đèn báo rẽ, đèn phanh trên bộ cản va và chắn bùn lớn cũng mang một hình ảnh rất quen thuộc trên Defender. Chiếc Jimny sao chép Land Rover Defender không còn bậc lên xuống ở hai bên thân xe. Để tăng cường khả năng off-road, DAMD cũng trang bị bộ cản trước, sau riêng biệt với đèn gầm. DAMD còn chế cho Jimny bộ ba-đờ-sốc trước sau bằng kim loại chắc chắn, với góc tới và góc thoát lớn hơn so với xe nguyên bản. Ngoài ra, trước đó DAMD cũng mang tới một gói độ khác "Little G" nhằm biến Jimny trở thành mẫu G-Class thu nhỏ. Gói Little G của DAMD có khá nhiều điểm khác biệt. Không chỉ trang bị cho Jimny bộ bodykit với thiết kế như G-Class, DAMD còn thay thế cả lưới tản nhiệt cùng đèn định vị LED, bộ mâm nhiều nan, các nẹp chạy dọc thân xe và ốp bánh dự phòng được "nhái" gần như y hệt chiếc AMG G63 thật. Suzuki Jimny - phiên bản thu nhỏ của Mercedes-AMG G63. Không tiết lộ chi tiết mức giá cho từng gói độ nhưng hãng này bật mí, hai gói độ này sẽ sớm được tung ra trên toàn cầu. Khách hàng có thể đặt mua thông qua website của DAMD. Video: Xem xe giá rẻ Suzuki Jimny thể hiện sức mạnh địa hình.

