Xe giá rẻ Suzuki Ertiga 2019 khiến khách Việt "mừng hụt"

Mới đây trên diễn đàn hội nhóm dành cho người chơi xe ôtô, một người dùng đã đăng hình ảnh chụp catalogue thông số kỹ thuật được cho là của mẫu xe Suzuki Ertiga 2019 bản nâng cấp sắp được bán ra tại Việt Nam. Mặc dù phía đại lý hay hãng Suzuki tại Nam hiện chưa xác nhận độ chính xác của thông tin này nhưng nhìn vào ảnh chụp catalogue, chúng ta có thể thấy 2 phiên bản được nêu tên gồm có GL và GLX. Bên cạnh đó, xe còn có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, động cơ 1.5L và trang bị hộp số phù hợp với thông tin đã có về Suzuki Ertiga 2019. Nếu thông số kỹ thuật trong catalogue trên là chính xác, chúng ta có thể thấy mẫu MPV Suzuki Ertiga 2019 giá rẻ nhập khẩu này. Theo thông số kỹ thuật trên, ở khu vực ngoại thất, cụm đèn chính trên cả 2 phiên bản GL cũng như GLX đều sử dụng bóng halogen có phản quang đa chiều. Cụm đèn hậu đều trang bị bóng LED nhưng bản GLX sẽ có thêm đèn LED định vị ban ngày phía sau. Ngoài ra, đèn sương mù phía trước cũng sẽ chỉ xuất hiện trên bản GLX. Gương chiếu hậu trên 2 phiên bản đều có chỉnh điện nhưng bản GLX sẽ có thêm tính năng gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ. La-zăng trên 2 bản đều là loại mâm đúc hợp kim kích cỡ 15 inch và lốp xe có cỡ 185/65R15. Bên trong nội thất, vô lăng trên bản GL khá đơn giản khi chỉ sử dụng chất liệu nhựa Urethane cũng như khuyết thiếu các nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Bên cạnh đó, táp-lô ở bản tiêu chuẩn là loại nhựa đen có vân còn bản GLX sẽ có màu vân gỗ tạo thêm một chút hiệu ứng sang trọng. Ngoài ra, cả 2 phiên bản đều sẽ không có tính năng ga tự động cruise control đúng như những gì đã dự đoán trước đó. Về tiện nghi, theo thông số kỹ thuật trên, điều hòa nhiệt độ trên Suzuki Ertiga 2019 đều là dạng chỉnh cơ 1 vùng cả trước và sau. Khu vực trung tâm có màn hình giải trí 6,5 inch dạng cảm ứng tích hợp camera lùi với các kết nối USB, Bluetooth trong khi số loa chưa rõ ràng. Tiếp đến, các hàng ghế trên xe đều sẽ bọc nỉ và chỉnh cơ. Suzuki Ertiga 2019 có thể sẽ mất đi 2 tính năng an toàn chủ động cơ bản mà quan trọng, bao gồm phanh khẩn cấp BA và cân bằng điện tử. Theo thông tin trước đó từ phía đại lý, xe sẽ có 4 phiên bản, trong đó có bản GLX ESP được bổ sung hệ thống cân bằng điện tử. Tuy nhiên, có thể trong thời gian đầu, Suzuki Việt Nam sẽ chỉ phân phối 2 bản GL và GLX trong khi 2 bản còn lại có thể sẽ được bổ sung sau. Động cơ trên xe vẫn là loại máy xăng 1.5L, 4 xi-lanh, công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 138 Nm với hệ dẫn động một cầu 2WD. Trang bị hộp số gồm loại số sàn 5 cấp (GL) hoăc tự động 4 cấp (GLX). Trang bị an toàn cơ bản trên xe sẽ có phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, dây đai an toàn đa điểm, khóa an toàn trẻ em, cảm biến lùi, hệ thống chống trộm và 2 túi khí. Hiện tại, các đại lý chính hãng đã bắt đầu mở cọc cho xe với khoản tiền cọc trước là 10 – 40 triệu đồng tùy nơi với thời gian giao xe vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/2019. Mức giá Suzuki Eritga 2019 dự kiến từ 499 triệu đến 549 triệu đồng cho 2 bản GL cũng như GLX, nhưng đây chưa phải con số chính thức sau khi mẫu xe này ra mắt. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Suzuki Ertiga 2019 là sản phẩm tham vọng của hãng xe Nhật Bản nhằm chen chân vào phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam, đối đầu cùng hàng “hot” Mitsubishi Xpander hay Toyota Rush. Nếu mức giá dự kiến ở trên là chính xác, Suzuki Ertiga 2019 sẽ sở hữu giá bán thấp nhất trong phân khúc. Tuy nhiên với những thông số kỹ thuật đã lộ diện, nó sẽ khiến khách Việt dè chừng. Video: Chi tiết xe MPV giá rẻ Suzuki Ertiga 2019.

