Xe giá rẻ Kia Morning GT-Line mới từ 324 triệu đồng

Hãng xe Kia vừa chính thức công bố giá phiên bản Picanto GT-Line tại Malaysia, mẫu hatchback hạng A có tên gọi Kia Morning GT-Line mới tại thị trường Việt Nam. So với các phiên bản tiêu chuẩn, diện mạo của xe nổi bật hơn với thiết kế thể thao cùng đường nét sắc sảo. Kích thước tổng thể của Kia Picanto phiên bản GT-Line mới không thay đổi nhiều, vẫn là Dài x Rộng x Cao tương ứng 3.595 x 1.595 x 1.485mm. Được biết, mẫu xe này từng ra mắt ở Triển lãm ôtô quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái. Đầu tiên có thể nói đến là ngoại thất xe thiên hướng thể thao, các chi tiết màu đỏ tương phản ở hốc gió trước, cụm lưới tản nhiệt và thanh nẹp màu đỏ ốp sườn xe trang trí làm nổi bật vẻ ngoài cho chiếc xe hạng A . Xe được trang bị đèn pha halogen + projector chiếu tự động với đèn chạy ban ngày LED và đèn hậu LED. Ở phía sau của chiếc xe Kia cỡ nhỏ, giá rẻ này mang nhiều điểm thiết kế quen thuộc của phiên bản xe đời trước nhưng được làm mới mạnh mẽ hơn. Cũng giống như phần đầu, đuôi của xe cũng được hãng ôtô Kia bổ sung thêm cản sau tròn trịa, đèn hậu dạng LED hình chữ C mới. Ngoài ra, phiên bản GT Line mới này còn được hãng xe ôtô Kia trang bị thêm các điểm nhấn tuỳ theo màu sắc ngoại thất như; nẹp màu viền xe, chi tiết giả kim loại nhấn nhá trên trên lưới tản nhiệt, lỗ thông khí phía trước, cánh gió bên và cản sau... đi cùng ống xả kép thể thao. Các chi tiết đáng chú ý khác trên Kia Picanto GT-Line 2019 bao gồm bộ mâm hợp kim 8 chấu kích thước 16 inch hai tông màu, ngoài ra việc trang bị cửa sổ trời cũng mang đến cảm giác cao cấp hơn cho xe. Bên trong nội thất bắt mắt với hai tông màu tuỳ chọn. Hàng loạt trang bị tiện nghi xuất hiện trên xe như ghế ngồi bọc da, các hi tiết nhựa đi kèm mạ kim loại... Vô lăng trên xe dạng ba chấu, bọc da với những lỗ thông khí chiều dọc ở hai đầu bảng điều khiển, màn hình đa thông tin kết nối Bluetooth, USB, đài AM/FM, hỗ trợ Aux... Cả 2 phiên bản Kia Picanto EX tiêu chuẩn và GT-Line 2019 mới đều sẽ được trang bị chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, camera lùi, hệ thống âm thanh 6 loa. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của Kia Picanto phiên bản nâng cấp cho 2019 gồm có hệ thống 6 túi khí, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và dây an toàn trẻ em ISOFIX phía sau. Phiên bản Kia Picanto GT-Line 2019 còn có cửa sổ trời, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống kiểm soát hành trình và cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra, mẫu xe cõ nhỏ này cũng được trang bị phanh khẩn cấp tự động AEB và cả sạc không dây. Động cơ trên Kia Morning tại Việt Nam phiên bản hiện tai và Picanto mới tại Malaysia giống nhau, dùng khối động cơ 4 xi-lanh Kappa II 1,2 lít công suất 84 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 122 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động 4 cấp, hệ dẫn động bánh trước. Cụ thể, giá bán Kia Picanto 2019 phiên bản GT-Line sẽ từ 57.888 RM (khoảng 324 triệu đồng) chưa bao gồm các khoản thuế phí, mức giá bán này cao hơn khoảng 8.000 RM (khoảng 44,8 triệu đồng) so với phiên bản EX tiêu chuẩn đang bán tại Malaysia. Video: Chi tiết xe giá rẻ Kia Morning GT-Line 2019 mới.

