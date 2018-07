Xe giá rẻ Honda HR-V mới sẽ từ 700 triệu tại Việt Nam

Theo thông tin từ sự kiện nội bộ cho các đại lý, mẫu xe giá rẻ Honda HR-V sẽ được phân phối với 2 phiên bản: 1.8 G và 1.8 L. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đại diện truyền thông Honda Việt Nam cũng xác nhận xe sẽ được trưng bày vào ngày 10/7 tới tại các đại lý. Thuộc phân khúc crossover cỡ nhỏ, Honda HR-V tương đương Ford EcoSport và Hyundai Kona sắp ra mắt. Khác với 2 đối thủ có 2 tuỳ chọn động cơ, HR-V chỉ có duy nhất 1 loại cho cả 2 phiên bản. Động cơ SOHC i-VTEC dung tích 1,8 lít, kết hợp hộp số vô cấp. Dựa vào thông số từ Thái Lan, động cơ này cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Hãng xe Honda khá ưu ái cho cho cả 2 phiên bản HR-V khi trang bị đèn chiếu sáng LED tiêu chuẩn, có liếc theo góc đánh lái, kết hợp đèn ban ngày LED và đèn hậu LED. Phiên bản L có đèn tự động sáng theo môi trường và đèn sương mù LED. Bản G dùng đèn sương mù halogen. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.334 x 1.772 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Khoảng sáng gầm xe 150 mm. Pphía sau của mẫu xe HR-V sẽ được thiết kế đơn giản hơn với cụm đèn hậu hình chữ L. Giống như nhiều mẫu crossover cỡ nhỏ khác, chiếc xe được ốp nhựa đen xung quanh thân để tạo cảm giác khỏe khoắn hơn. Phía thân xe sở hữu phần tay nắm cửa ở cột C cùng những đường gân nổi từ cột chạy cắt qua phần cửa trước mang dáng vẻ thể thao và khí động học. Xe được trang bị mâm hợp kim dạng đa chấu kích thước 17 inch, đi kèm lốp cỡ 215/55. Tùy từng phiên bản, chiếc xe có thể sử dụng hệ dẫn động cầu trước (211D) hoặc 4 bánh (4WD). Nội thất phiên bản cao cấp có ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế sau dạng "ma thuật" giống Honda Jazz, điều hoà tự động 2 vùng, gương chống chói tự động, gạt mưa tự động và cửa sổ trời toàn cảnh. Phiên bản G chỉ có ghế nỉ, chỉnh cơ, điều hoà tự động 1 vùng và không có cửa sổ trời. Trang bị giải trí dùng chung gồm màn hình cảm ứng trung tâm, hỗ trợ kết nối HDMI, USB, Bluetooth và âm thanh 4 loa. Trang bị an toàn tiêu chuẩn có 2 túi khí trước, phanh đỗ điện tử có giữ phanh tự động và camera lùi. Phiên bản HR-V 1.8 L có thêm túi khí bên cho ghế trước, túi khí rèm cho tất cả các ghế (6 túi khí) và cảm biến lùi. Tất nhiên, mẫu xe này không thể thiếu các tính năng hỗ trợ phanh như ABS, EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nằm ở phân khúc giá rẻ nên HR-V sẽ chỉ có các ghế ngồi được bọc nỉ hoặc da tuỳ phiên bản và không sở hữu cửa gió độc lập cho hàng ghế sau. Chiếc xe cũng thừa hưởng các ghế ngồi có thể sắp xếp rất linh hoạt khi không chỉ có khả năng gập lưng mà còn có thể gập được mặt ghế lên, cũng như ghế trước có thể ngửa phẳng nếu tháo tựa đầu. Với những trang bị đầy đủ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, Honda tại Việt Nam đã đặt HR-V 1.8 L lên bàn cân với một mẫu xe ở phân khúc cao hơn đến từ Hàn Quốc để so sánh. Liên doanh Nhật đồng thời cũng nhấn mạnh vào không gian cabin rộng rãi và linh hoạt của mẫu xe này. Tại thị trường Thái Lan, Honda HR-V 2018 được bán với giá 949.000 Baht (khoảng 663 triệu đồng) cho bản E, 1,059 triệu Baht (740 triệu đồng) cho bản EL và 1,119 triệu Baht (782 triệu đồng) cho bản RS. Đây là những phiên bản được dự đoán sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Giá bán Honda HR-V mới vẫn chưa được Honda Việt Nam công bố. Theo cách so sánh thì giá HR-V bản cao cấp sẽ rơi vào khoảng 700-800 triệu đồng. Các đại lý hiện tại đã nhận đặt cọc xe, ước tính thời gian mở bán vào tháng 9/2018. Hyundai Kona lợi thế hơn ở nguồn hàng bởi lắp ráp trong nước. Mẫu xe Hàn Quốc được dự đoán sẽ lên kệ sớm hơn HR-V. Video: Chi tiết xe giá rẻ Honda HR-V mới tại Thái Lan.

