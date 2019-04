Xe giá rẻ Honda Envix mới chỉ từ 345 triệu đồng

Honda mới đây đã chính thức tung mẫu sedan cỡ nhỏ Envix 2019 ra thị trường Trung Quốc. Honda Envix 2019 mới vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ kéo dài của Honda City. Envix thực chất chỉ là một phiên bản thay đổi thiết kế của mẫu sedan Honda Crider 2019 đã ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, nếu như Envix là sản phẩm của liên doanh Dongfeng-Honda thì Crider lại do liên doanh Guangzhou-Honda xuất xưởng. Tương tự người anh em Crider, Honda Envix 2019 cũng sở hữu chiều dài 4.756 mm, rộng 1.804 mm, cao 1.509 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. So với City, Honda Envix 2019 dài hơn 92 mm, rộng hơn 54 mm, cao hơn 4 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Thậm chí, mẫu xe này còn dài hơn 126 mm, rộng hơn 5 mm, cao hơn 93 mm và có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 30 mm so với mẫu sedan cỡ C Honda Civic. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế khá đặc trưng của Honda và chỉ thay đổi nhẹ về ngoại hình so với phiên bản concept Phần đầu của xe được trang bị cụm đèn pha nối liền với lưới tản nhiệt, cản trước hầm hố và hốc gió trước cỡ lớn. Bao quanh cụm đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày hình càng cua. Ngoài ra, dưới đáy lưới tản nhiệt còn xuất hiện thanh mạ crôm kéo dài đến đèn pha. Những điểm nhấn khác trong thiết kế ngoại thất của Honda Envix 2019 bao gồm đèn sương mù hình tròn trên cản trước và bộ vành 5 chấu phối 2 tông màu thể thao. Đằng sau Honda Envix 2019 xuất hiện cụm đèn hậu LED hình càng cua tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày phía trước đồng thời gợi liên tưởng đến "người anh em" Civic. Bên trong Honda Envix 2019 là không gian nội thất gần như bê nguyên thiết kế nội thất của Crider sang. Xe được trang bị nội thất màu đen hoàn toàn, tạo cảm giác khá đơn điệu. Tuy nhiên, hãng Honda đã lựa chọn chất liệu da cho nhiều khu vực trong nội thất để tăng vẻ sang trọng. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp trang trí màu đen bóng làm điểm nhấn. Nằm sau vô lăng của mẫu xe giá rẻ Honda Envix là bảng đồng hồ được chia thành 3 phần với màn hình đa thông tin ở giữa. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí được tách riêng ra khỏi cụm điều khiển trung tâm và nằm trên các nút bấm nhỏ để chỉnh điều hòa. Hàng ghế sau của Honda Envix 2019 có cửa gió điều hòa và bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc. Nắp của bệ tì tay trung tâm khi ngửa ra có thể tạo thành một chiếc bàn nhỏ để hành khách đặt đồ lên khá tiện dụng. Nguồn cung cấp sức mạnh của Honda Envix 2019 là khối động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít với công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm giống hệt Crider 2019. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Theo đó, tại thị trường đông dân nhất thế giới, giá xe Honda Envix 2019 dao động từ 99.800 - 136.800 Nhân dân tệ (khoảng 345 - 473 triệu đồng) tương ứng với 4 bản trang bị. Như vậy, Honda Envix 2019 có giá khởi điểm giống hệt "người anh em" Crider 2019. Đáng tiếc là mẫu xe giá rẻ Honda Envix 2019 mới này chỉ được thương hiệu Honda dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tương tự Crider 2019. Video: Chi tiết xe giá rẻ Honda Envix 2019 mới.

