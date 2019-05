Xe ga Yamaha Janus biển “tứ quý 9” giá 48 triệu tại Hà Nội

Tại Việt Nam, Yamaha tỏ ra khá quan tâm tới phân khúc xe tay ga giá rẻ và tầm trung khi trong những năm gần đây, hãng đã đều đặn "trình làng" những dòng xe hoàn toàn khác nhau như mới đây là Free Go, Latte trong năm 2019. Tuy nhiên, mẫu xe ga Yamaha Janus 125 vẫn được xem là có mức giá hợp lý, dành cho đa dạng người dùng. Những chiếc xe ga Yamaha Yamaha Janus xuất hiện khá ít trên thị trường xe cũ do việc sử dụng thuận thiện, đơn giản. Tuy nhiên mới đây trên thị trường xe máy cũ bất ngờ xuất hiện chiếc Yamaha Janus biển tứ quý 9 - 5.9999, khiến nhiều người yêu xe máy biển đẹp quan tâm. Việc những chiếc xe may đời cũ hay xe ga cao cấp mang biển số khủng, tứ quý và ngũ quý có lẽ không còn hiếm gặp trên đường phố Việt. Tuy nhiên, với những chiếc xe ga giá rẻ như Yamaha Janus mang biển "tứ qúy 9" thì có lẽ sẽ việc này không có nhiều và có thể nói là rất ít gặp. Về ngoại hình, Yamaha Janus được thiết kế với ý tưởng "Vẻ đẹp hài hòa cùng tiện ích" (Beautility), với mục đích hòa hợp giữa 2 yếu tố là thời trang (beauty) và tiện ích (utility) hướng tới đối tượng khách hàng nữ từ 19 tới 26 tuổi. Tên gọi của xe xuất phát từ vị thần đại diện cho sự khởi đầu và thời gian Janus trong thần thoại Roman. Phần trước của xe đơn giản với đèn pha oval đặt trên đầu xe, một dải đèn LED định vị chạy dọc mặt nạ trước và cặp đèn xi-nhan lớn được tích hợp ở hai bên yếm. Bảng đồng hồ được thiết kế đơn giản và có dạng oval mô phỏng lại hình dáng đèn pha xe. Một màn hình nhỏ báo giờ, mức xăng cùng ODO nằm ở dưới đáy, bao quanh là những đèn báo... Điểm đặc biệt của Janus đó là những công nghệ lần đầu tiên được Yamaha mang tới phân khúc xe tay ga giá rẻ. Đầu tiên phải kể tới hệ thống ngắt động cơ tạm thời SSS (Stop & Start System) với khả năng tự động tắt máy sau 5 giây và khởi động lại khi người lái vặn ga. Về cơ bản, hệ thống này khá giống với Idling Stop trên xe Honda cùng một số hệ thống tương tự trên các xe gắn máy khác. Yamaha Janus 125 sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là 1850 x 705 x 770 mm. Cùng với trọng lượng chỉ 97 kg và chiều cao yên 770 mm, chiếc xe tỏ ra rất vừa vặn với thể hình của đa số nữ giới trẻ ở Việt Nam - nhóm khách hàng chính mà Janus hướng tới. Giống như nhiều mẫu xe tay ga bánh lớn giá rẻ khác của Yamaha trong những năm qua, Janus sử dụng cấu hình bánh 14 inch 5 cánh kép xoắn, hệ thống phanh đĩa cho bánh trước và phanh đùm cho bánh sau. Thân xe được vuốt thuôn về phía sau, kết thúc ở đèn hậu với kích thước rất lớn và viền LED hình chữ U đẹp mắt. Cặp xi-nhan của xe được tích hợp vào pát biển số và chắn bùn sau. Cung cấp sức mạnh cho Janus là khối động cơ 125cc 1 xi-lanh SOHC làm mát bằng gió, có công suất tương đối nhỏ 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm. Sử dụng công nghệ Blue Core và nòng xi-lanh hợp kim DiASil, động cơ này cũng đã được sử dụng trên nhiều mẫu xe tay ga của Yamaha ở cả Việt Nam lẫn trên Thế giới.Giá xe Yamaha Janus khi ra mắt tại Việt Nam có giá khởi điểm đề xuất là 27,49 triệu đồng, các phiên bản mới của xe hiện được trang bị hiện đại hơn và có mức giá tăng chút ít. Chiếc xe Yamaha Janus biển số "tứ quý 9 - 5.9999" trong bài viết này hiện được chủ nhân chào bán với mức giá 48 triệu đồng, cao hơn nhiều so với một chiếc xe mới. Video: Chi tiết xe ga Yamaha Janus giá rẻ tại Việt Nam.

