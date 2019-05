Xe ga Honda Zoomer-X 2019 giá 41 triệu đồng tại Thái Lan

Mới đây, mẫu xe tay ga Honda Zommer-X 2019 đầy cá tính và đặc biệt đã được ra mắt hoành tráng tại Thái Lan. Về thiết kế tổng thể của Zoomer-X mới vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ, nhưng được nâng câp về mặt công nghệ giúp cho mẫu xe tiện dụng và hiện đại hơn trước đây. Ở phiên bản mới này, rất nhiều sự thay đổi đã được thực hiện trên Honda Zoomer, từ kiểu dáng cho đến thiết kế dàn nhựa. Có thể thấy chiếc xe vốn đã rất cá tính này được thiết kế lại bộ khung cốp xe và toàn bộ vỏ nhựa với hình dáng lạ mắt, đặc biệt hơn trước. Phần đầu của mẫu xe tay ga mới này vẫn được trang bị đèn pha bản lớn cùng xi-nhan tách rời hai bên nhưng được trang bị thêm hàm quây bảo vệ phía trước. Thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với Honda MSX. Honda Zoomer-X 2019 mới được trang bị đồng hồ trung tâm dạng điện tử toàn phần, hiển thị đa thông tin. Phiên bản thường vẫn sử dụng chìa khoá tích hợp ba tính năng khoá điện, khoá cổ và khoá chống trộm dạng cơ. Phiên bản cao cấp hơn sưe dụng công nghệ khóa thông minh Smartkey. So với phiên bản 2018, xe đã được làm mới ở dàn nhựa ốp thân, đầu đèn cũng như một số trang bị phụ đi kèm như tay xách ở cả đầu và đuôi xe. Logo của xe cung được làm mới đơn giản nhưng cá tính hơn trước. Hệ thống giảm sóc của xe không đổi dạng ống lồng và lò xo trụ, đi kèm cặp vành 12 inch được sơn màu đen. Đáng tiếc là Honda Zoomer-X 2019 vẫn chưa được trang bị bộ phanh an toàn ABS, thay vào đó, xe vẫn sẽ sở hữu hệ thống phanh CBS đủ dùng. Honda Zoomer-X 2019 vẫn được trang bị khối động cơ eSP 110 phân khối cho khả năng hoạt động ấn tượng, bền bỉ và tiết kiệm. Đi kèm với đó là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được kết hợp với Idling Stop sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với 62,3 km/1 lít xăng. Ở Zoomer-X phiên bản mới nhất, Honda bán ra tại thị trường Thái Lan với 4 màu cơ bản bao gồm đỏ đen, vàng đen, trắng đen và đen thuần. Mức giá Honda Zoomer-X 2019 là 55.700 Baht, (khoảng 41 triệu đồng). Dự đoán, mẫu xe tay ga cá tính này sẽ sớm được các nhà nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam, với giá dự đoán sẽ rơi vào khoảng 70 triệu đồng. Video: Xe tay ga Honda Zoomer-X 2019 chính thức ra mắt tại Thái Lan.

