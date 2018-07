Xe ga Honda PCX Hybrid “chốt giá” 88 triệu đồng tại Việt Nam

Hãng xe máy đình đám Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng mẫu Honda PCX Hybrid mới tại Tokyo Motor Show 2017 và nó đã gây được tiếng vang lớn. Đây không chỉ là một sản phẩm mới của Honda mà còn là một bước đi táo bạo khi lần đầu tiên ứng dụng công nghệ hybrid cho dòng xe hai bánh. Sau đó tới đầu năm nay, PCX thế hệ mới đã chính thức được ra mắt tại nhiều thị trường trên Thế giới, nhưng vẫn sử dụng các loại động cơ xăng 125 và 150 quen thuộc. Tuy nhiên vào ngày 6/7/2018 tại Nhật, phiên bản Honda PCX Hybrid đã bất ngờ được ra mắt với cấu hình không đổi so với mẫu xe thử nghiệm tại Tokyo 2017. Theo thông cáo chính thức từ phía nhà sản xuất Honda, mẫu xe PCX Hybrid được sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu vào Nhật Bản. Với sự ra mắt chính thức của PCX Hybrid, Honda đã trở thành nhà sản xuất đầu tiên thương mại hóa một mẫu môtô kết hợp giữa động cơ đốt trong và điện. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe Honda PCX Hybrid mới này sẽ hoàn toàn giống như các phiên bản chạy xăng 125 và 150cc hiện tại đang bán ra trên thị trường, với điểm khác biệt chỉ nằm ở màu sơn xanh đậm, đèn LED ban ngày phía trước màu xanh và logo Hybrid nằm hai bên quây. Thiết kế ghi đông củ xe không thay đổi so với banr thường nhưng các nút điều khiển như còi, nút bật/tắt đèn, chuyển chế độ pha/cos đều đã được làm lớn hơn, trong đó một số nút bấm sẽ thiết kế dành riêng cho việc sử dụng động cơ điện. Xe sẽ vẫn tiếp tục được trang bị Hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key với chìa khóa thông minh FOB. Khung xe chuyển từ dạng Underbone sang dạng khung treo võng đôi, giúp tăng độ vững chắc cho hệ thống khung sườn, tăng khả năng điều khiển, đồng thời khai thác triệt để được công suất động cơ. Thiết kế phía sau vẫn duy trì sự thanh mảnh và tinh tế, tuy nhiên cụm đèn sau được thiết kế hai tầng có kích thước lớn hơn, tạo hình chữ X cách điệu. Chiếc xe cũng không thay đổi so với phiên bản thường, sử dụng hệ thống phanh đĩa trước/ đùm sau, ABS cho bánh trước, phuộc ống lồng, mâm 8 cánh xoắn 14 inch kèm cỡ lốp trước/ sau lần lượt 100/80 và 120/70. Ngay cả động cơ chính của mẫu xe Honda PCX chạy điện này cũng được chia sẻ chung với phiên bản PCX 125: có dạng xi-lanh đơn SOHC dung tích 124cc, cho công suất 12PS và mô-men xoắn 12Nm. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của phiên bản này đó là sự xuất hiện của mô-tơ đề ACG lớn hơn, đóng vai trò trợ lực cho động cơ xăng. Mô-tơ điện trên mẫu xe tay ga này sẽ có công suất 1,9PS và mô-men xoắn 4,3 Nm, khiến PCX Hybrid có tổng công suất đạt 13,9PS và mô-men xoắn 16,3Nm. Như vậy, PCX Hybrid khi vận hành cùng lúc cả 2 loại động cơ vẫn thua về công suất so với PCX 150 (14,6PS), nhưng vượt trội về mô-men xoắn cực đại (11,8Nm). Để quản lý hoạt động của động cơ điện, Honda đã trang bị cho PCX Hybrid một bộ điều khiển có tên gọi Power Drive Unit (PDU). Công dụng chính của PDU đó là quyết định sức mạnh mà mô-tơ điện sẽ hỗ trợ cho động cơ xăng, sử dụng dữ liệu từ vị trí tay ga. Ngay sau khi vặn ga, mô-tơ ACG sẽ hỗ trợ động cơ xăng tăng tốc trong 4 giây - trong đó mô-men xoắn cực đại có thể đạt được trong 3 giây đầu. Người lái cũng có thể lựa chọn giữa 2 chế độ lái khác nhau là D - hướng tới khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và S - trợ lực tối đa để giúp xe đạt vận tốc cùng gia tốc lớn nhất, đem tới cảm giác lái thể thao. Với những thay đổi này, bảng đồng hồ của PCX Hybrid cũng được thay đổi một chút so với những phiên bản chạy xăng truyền thống khi bổ sung thêm thông tin về chế độ lái D/S, cũng như mức pin còn lại cho động cơ điện. Khi không sử dụng động cơ điện, pin sẽ được sạc lại nhờ vào sức mạnh của máy xăng. Như vậy về cơ bản, cách hoạt động của hệ thống xăng-điện trên Honda PCX Hybrid mới sẽ là mild hybrid - mô-tơ điện chỉ đóng vai trò trợ lực cho động cơ xăng khi cần thiết, thay vì có khả năng dẫn động trực tiếp xe. Theo Honda, mẫu PCX Hybrid sẽ chỉ bán với số lượng có hạn 2.000 chiếc tại thị trường Nhật Bản. Giá khởi điểm là từ 432.000 yen (tương đương 88 triệu đồng). Tất cả các xe này đều được sản xuất tại nhà máy Honda tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ không phân phối tại Việt Nam do không được ưu đãi về chính sách. Video: Chi tiết xe ga Honda PCX Hybrid mới.

