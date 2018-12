Xe ga điện Honda PCX giá 144,5 triệu đồng tại Nhật Bản

Mức giá xe ga điện Honda PCX đắt hơn gấp đôi so với các phiên bản sử dụng động cơ xăng. Đáng chú ý, mẫu tay ga PCX Hybrid 2019 vừa được ra mắt tại Đông Nam Á với mức giá từ 3.220 USD (khoảng 74,9 triệu). Trước khi mở bán rộng rãi đến thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là Philippines. Honda đã bắt đầu mở kênh cho thuê mẫu PCX chạy hoàn toàn bằng điện từ ngày 30/11. Mô hình cho thuê Honda PCX Electric mới sẽ được triển khai từ dịch vụ chia sẻ xe ở Tokyo cũng như là các dịch vụ cho thuê xe máy tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng vào đầu năm 2019. Honda PCX Electric là mẫu tay ga cao cấp chạy bằng điện, nó được phát triển dựa trên chiếc tay ga Honda PCX tiêu chuẩn. Chính vì thế, thiết kế tổng thể gần như không thay đổi gì so với các model PCX động cơ đốt. Duy chỉ có điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chắn bùn kèm pad biển số phía sau dạng ôm bánh, thay vì gắn ở đuôi. Cụm đồng hồ dạng màn hình điện tử có kiểu hiện thị đơn giản hơn PCX tiêu chuẩn nhưng được bổ sung một thanh báo tình trạng pin. PCX Electric được trang bị phanh đĩa thủy lực ở phía trước và phanh kiểu tang trống ở phía sau, được tích hợp ABS. Sức mạnh cho PCX Electric được cung cấp bởi động cơ điện EF01M Interior Permanent Magnet (gọi tắt là IPM), sản sinh công suất tối đa 5,63 mã lực (4,2 kW) tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 18 Nm tại tua máy 500 vòng/phút. Hai khối pin của PCX Electric mất 6 giờ để sạc đầy nếu sử dụng cáp sạc tiêu chuẩn và 4 giờ nếu sử dụng cáp tùy chọn cao cấp sạc ngoài. Hai khối pin nằm gọn trong cốp xe và có thể tháo rời bất cứ lúc nào. PCX Electric có phạm vi hoạt động khoảng 41 km - quãng đường khá khiêm tốn, bằng 1/2 so với mẫu xe điện VinFast Klara đến từ Việt Nam. Tốc độ tối đa mà Honda PCX Electric 2019 đạt được là 80km/h. Được biết, khi bắt đầu bán ra thị trường, hãng Honda sẽ không bán chiếc xe cho người dùng thông thường. Thay vào đó, chiếc xe sẽ chỉ được bán cho các tổ chức Nhà nước, công ty hoặc dịch vụ tư nhân dưới dạng cho thuê ở Nhật hoặc Đông Nam Á.

