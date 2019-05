Xe Ford Ranger, EcoSport và Explorer dính lỗi tại VN

(Kiến Thức) - Có khoảng 10.000 chiếc bán tải Ford Ranger, 672 chiếc SUV Explorer nhập khẩu và 198 chiếc Ford EcoSport tại Việt Nam bị gọi triệu hồi do dính một số lỗi có thể xảy ra trong quá trình vận hành.

Cuộc triệu hồi khá lớn liên quan đến 3 dòng xe ôtô Ford dính lỗi tại Việt Nam, Cụ thể, Ford Việt Nam sẽ tiến hành chương trình triệu hồi an toàn thay thế ống dầu phanh trước trên xe Ranger được sản xuất trong khoảng từ 1/3/2016 đến 16/4/2018. Theo thống kê, có khoảng 9.852 xe Ford Ranger thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này. Toàn bộ các xe Ranger này đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

Ford Việt Nam tiến hành đồng thời các cuộc triệu hồi sửa lỗi trên tổng số gần 10.000 chiếc bán tải Ford Ranger.

Theo mô tả của Ford Việt Nam, trên các xe Ford Ranger thuộc diện ảnh hưởng của chương trình, ống dầu phanh phía trước dễ bị nứt vỡ và có thể bị hỏng trong một số điều kiện vận hàn. Lỗi ống dầu phanh Ford Ranger trước này dẫn đến dầu phanh bị thất thoát và đèn cảnh báo dầu phanh bật sáng trên cụm đồng hồ táp lô cũng như tăng hành trình đạp phanh và quãng đường dừng xe khiến xe có nguy cơ va chạm.

Ngoài lỗi trên, khoảng 5 xe Ford Ranger sản xuất từ 7/3/2018 đến 13/4/2018 cũng bị triệu hồi để kiểm tra và thay thế xy-lanh phanh trước do vật liệu không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều này có thể dẫn đến bị hư hỏng trong một số điều kiện vận hành và dẫn đến một hoặc nhiều triệu chứng như: thất thoát dầu phanh; sáng đèn cảnh báo dầu phanh trên cụm đồng hồ táp lô; tăng hành trình đạp phanh và kéo dài quãng đường dừng xe, tăng nguy cơ va chạm.

Có 672 chiếc Ford Explorer dính lỗi được sản xuất tại Mỹ trong thời gian từ 26/5/2010 đến 24/1/2017 nằm trong diện triệu hồi.

Không chỉ triệu hồi mẫu xe bán tải Ranger, Ford Việt Nam cũng cùng lúc thông báo triệu hồi đối với 672 chiếc SUV Ford Explorer nhập khẩu từ Mỹ để thay thế tay đòn liên kết hệ thống treo sau.

Cụ thể, có 672 chiếc Ford Explorer dính lỗi được sản xuất tại Mỹ trong thời gian từ 26/5/2010 đến 24/1/2017 nằm trong diện triệu hồi. Trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng của chương trình có thể xảy ra hiện tượng hệ thống treo thường xuyên bị xóc nảy và bật trả lại hết hành trình khi xe di chuyển trên đường gồ ghề.

Hiện tượng này có thể làm tăng ứng suất uốn lên các tay đòn liên kết (tay đòn chỉnh độ chụm) của hệ thống treo sau; theo thời gian, có thể dẫn đến nứt gãy tay đòn liên kết. Vấn đề này được chúng tôi phát hiện ra trong quá trình lắng nghe phản hồi thực tế của khách hàng của Ford.

Có tới 198 chiếc Ford EcoSport triệu hồi do có thể xuất hiện hiện tượng có tiếng kêu tại khu vực ghế trước trong quá trình vận hành.

Ngoài ra còn có tới 198 chiếc Ford EcoSport triệu hồi do có thể xuất hiện hiện tượng có tiếng kêu tại khu vực ghế trước trong quá trình vận hành. Nguyên nhân được xác định do trong quá trình sản xuất ghế trước, mối hàn laser kết nối giữa chi tiết cạnh và chi tiết cụm xoay trên khung tựa lưng ghế không đạt yêu cầu kỹ thuật do máy sấy khí bị lỗi, không khử được hơi nước trong khí nén cấp cho máy hàn laser.

Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi, sự an toàn của chính mình và hành khách đi cùng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam để được kiểm tra , thay thế (nếu cần thiết) theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Chương trình triệu hồi bắt đầu từ 13/5/2019 – 13/5/2022.