Xe Ford Mondeo mới uống chỉ 4,4 lít xăng/100km trình làng

Phiên bản nâng cấp của dòng xe cỡ trung Ford Mondeo hay còn có tên gọi khác là Fusion đã bất ngờ được vén màn trong triển lãm Ô tô Brussels 2019 ở Bỉ. Bước sang phiên bản mới, mẫu xe Ford Mondeo 2020 chỉ được nâng cấp nhẹ ở thiết kế ngoại thất, công nghệ và động cơ. Ngoài ra, Ford Mondeo Wagon 2020 còn được bổ sung phiên bản hybrid tiết kiệm xăng. Nhìn chung, Ford Mondeo 2020 có thiết kế ngoại thất không khác biệt quá nhiều so với phiên bản cũ. Hãng Ford làm mới mẫu xe cỡ trung này bằng lưới tản nhiệt hình lục giác với những thanh mạ crôm nằm ngang bên trong ở bản Titanium. Trong khi đó, Ford Mondeo ST-Line 2020 được trang bị lưới tản nhiệt màu đen. Riêng bản Vignale cao cấp đi kèm mắt lưới tản nhiệt chữ V lượn sóng cách điệu. Bao quanh lưới tản nhiệt là cụm đèn pha có hình dáng không thay đổi so với trước.

Trong khi đó, đèn sương mù sử dụng công nghệ LED hiện đại hơn trước. Hốc đèn sương mù đã được thay đổi thiết kế, tương tự cản trước. Đằng sau Ford Mondeo 2020 lại có cụm đèn hậu hình chữ C, nối liền với nhau bằng thanh mạ crôm theo xu hướng thịnh hành hiện nay. Đi kèm là bộ vành hợp kim mới với đường kính 17 inch, 18 inch và 19 inch tùy phiên bản. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Mondeo 2020 cũng chỉ được nâng cấp ở một số chi tiết như núm xoay chuyển số phục vụ hộp số tự động 8 cấp. Những thay đổi còn lại của nội thất bao gồm chất liệu nỉ bọc ghế, tay nắm cửa bên trong và các chi tiết ốp trang trí dành riêng cho bản Titanium, ST-Line cũng như Vignale. Bên cạnh đó, hãng Ford cũng khẳng định đã nâng cấp cụm điều khiển trung tâm của Mondeo 2020 để "mang đến cảm giác cao cấp hơn". Bên trong ngăn chứa đồ ở cụm điều khiển trung tâm có thêm cổng USB mới. Nằm bên dưới nắp capô của Ford Mondeo 2020 tại thị trường châu Âu là động cơ diesel EcoBlue 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít mới với 3 mức sức mạnh, bao gồm 118 mã lực, 148 mã lực và 187 mã lực. Phiên bản yếu nhất của động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, 2 phiên bản còn lại đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp như đã nhắc ở trên. Khi mua Ford Mondeo 2020 máy dầu, khách hàng có thể chi thêm tiền cho hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Riêng Ford Mondeo Wagon Hybrid 2020 mới dùng hệ thống hybrid kết hợp giữa máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion 1,4 kWh. Hệ thống này tạo ra công suất tổng cộng 184 mã lực và đồng hành cùng hộp số tự động giả lập CVT. Xe cũng chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,4 lít/100 km. Không chỉ tiết kiệm xăng, Ford Mondeo Wagon Hybrid 2020 còn thực dụng với cốp 403 lít nếu hàng ghế sau dựng thẳng lên. Con số tương ứng khi hàng ghế sau gập xuống là 1.508 lít. Trang bị an toàn của xe bao gồm; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, giới hạn tốc độ và nhận diện biển báo giao thông... Video: Xe Ford Mondeo mới uống chỉ 4,4 lít xăng/100km.

Phiên bản nâng cấp của dòng xe cỡ trung Ford Mondeo hay còn có tên gọi khác là Fusion đã bất ngờ được vén màn trong triển lãm Ô tô Brussels 2019 ở Bỉ. Bước sang phiên bản mới, mẫu xe Ford Mondeo 2020 chỉ được nâng cấp nhẹ ở thiết kế ngoại thất, công nghệ và động cơ. Ngoài ra, Ford Mondeo Wagon 2020 còn được bổ sung phiên bản hybrid tiết kiệm xăng. Nhìn chung, Ford Mondeo 2020 có thiết kế ngoại thất không khác biệt quá nhiều so với phiên bản cũ. Hãng Ford làm mới mẫu xe cỡ trung này bằng lưới tản nhiệt hình lục giác với những thanh mạ crôm nằm ngang bên trong ở bản Titanium. Trong khi đó, Ford Mondeo ST-Line 2020 được trang bị lưới tản nhiệt màu đen. Riêng bản Vignale cao cấp đi kèm mắt lưới tản nhiệt chữ V lượn sóng cách điệu. Bao quanh lưới tản nhiệt là cụm đèn pha có hình dáng không thay đổi so với trước.

Trong khi đó, đèn sương mù sử dụng công nghệ LED hiện đại hơn trước. Hốc đèn sương mù đã được thay đổi thiết kế, tương tự cản trước. Đằng sau Ford Mondeo 2020 lại có cụm đèn hậu hình chữ C, nối liền với nhau bằng thanh mạ crôm theo xu hướng thịnh hành hiện nay. Đi kèm là bộ vành hợp kim mới với đường kính 17 inch, 18 inch và 19 inch tùy phiên bản. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Mondeo 2020 cũng chỉ được nâng cấp ở một số chi tiết như núm xoay chuyển số phục vụ hộp số tự động 8 cấp. Những thay đổi còn lại của nội thất bao gồm chất liệu nỉ bọc ghế, tay nắm cửa bên trong và các chi tiết ốp trang trí dành riêng cho bản Titanium, ST-Line cũng như Vignale. Bên cạnh đó, hãng Ford cũng khẳng định đã nâng cấp cụm điều khiển trung tâm của Mondeo 2020 để "mang đến cảm giác cao cấp hơn". Bên trong ngăn chứa đồ ở cụm điều khiển trung tâm có thêm cổng USB mới. Nằm bên dưới nắp capô của Ford Mondeo 2020 tại thị trường châu Âu là động cơ diesel EcoBlue 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít mới với 3 mức sức mạnh, bao gồm 118 mã lực, 148 mã lực và 187 mã lực. Phiên bản yếu nhất của động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, 2 phiên bản còn lại đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp như đã nhắc ở trên. Khi mua Ford Mondeo 2020 máy dầu, khách hàng có thể chi thêm tiền cho hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Riêng Ford Mondeo Wagon Hybrid 2020 mới dùng hệ thống hybrid kết hợp giữa máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion 1,4 kWh. Hệ thống này tạo ra công suất tổng cộng 184 mã lực và đồng hành cùng hộp số tự động giả lập CVT. Xe cũng chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,4 lít/100 km. Không chỉ tiết kiệm xăng, Ford Mondeo Wagon Hybrid 2020 còn thực dụng với cốp 403 lít nếu hàng ghế sau dựng thẳng lên. Con số tương ứng khi hàng ghế sau gập xuống là 1.508 lít. Trang bị an toàn của xe bao gồm; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, giới hạn tốc độ và nhận diện biển báo giao thông... Video: Xe Ford Mondeo mới uống chỉ 4,4 lít xăng/100km.