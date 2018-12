Xe Ford Focus ST 2019 bất ngờ "lộ hàng" hoàn toàn

Ford Focus ST mới tiếp tục được hãng xe Mỹ tung ra bản nâng cấp. Dù vậy đến hiện tại, Ford vẫn chưa công bố kế hoạch ra mắt Focus ST 2019. Mới đây nhất một vài hình ảnh đầu tiên về Focus ST 2019 tại nhà máy lắp ráp đã bị rò rỉ trên một diễn đàn kín. Những hình ảnh ban đầu cho thấy, Ford Focus ST 2019 mới sở hữu thiết kế thê thao, hầm hố hơn trước. Mặt trước của Focus ST 2019 nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp với cản va lớn hơn. Đặc biệt, màu sơn vàng cam được tô điểm vài chi tiết màu xám làm tăng vẻ thể thao của chiếc hatchback này. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp với cản va lớn hơn. Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa là cánh lướt gió phía trước lớn hơn và hai hốc hút gió phía dưới cũng có dạng lưới tổ ong. Thân xe có phần gân guốc, cơ bắp hơn so với bản tiền nhiệm. Xe được trang bị bộ vành thể thao khối lượng nhẹ, hệ thống phanh hiệu suất cao kết hợp với kẹp phanh màu đỏ nổi bật. Focus ST 2019 được trang bị thanh cản va sau khối lượng nhẹ và hệ thống ống xả kép thể thao. Focus ST là mẫu xe hiệu suất nên phần động cơ rất quan trọng. Xe sử dụng bộ EcoBoost 2.3 lít 4 xy-lanh mới. Trên mẫu Mustang phiên bản châu Âu, động cơ này cho công suất 286 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Ngoài ra các thông số khi sử dụng trên Focus ST chưa được xác nhận. Bên trong nội thất không được hãng xe ôtô Ford thay đổi nhiều so với trước đây. Đáng chú ý là các chi tiết trang trí giả sợi carbon, các chi tiết kim loại và vô-lăng bọc da khâu chỉ trắng tương phản. Bộ ghế thể thao Recaro với huy hiệu ST ở hàng ghế trước. Ford Focus ST 2019 còn sở hữu loạt nâng cấp hiệu suất khác. Chủ yếu tập trung ở hệ thống treo, sẽ thấp hơn và cứng hơn so với mẫu cơ bản. Video: Xem chi tiết xe Ford Focus ST mới.

