Xe Ford Explorer 2020 thiết kế như Toyota Highlander đời cũ

Thời điểm chính thức trình làng của mẫu SUV 7 chỗ Ford Explorer thế hệ mới có vẻ như sắp đến gầ, đặc biệt là những hình ảnh của chiếc xe SUV Ford Explorer 2020 xuất hiện trên đường thử đã chứng tỏ điều này. Qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy chiếc Ford Explorer 2020 sở hữu kiểu dáng tổng thể bên ngoài quen thuộc. Do đó, nhiều người có thể tưởng rằng chiếc Ford Explorer 2020 này chỉ là phiên bản nâng cấp. Tuy nhiên, thiết kế phần đầu xe bị lộ ra lại cho thấy chiếc Ford Explorer 2020 này thuộc thế hệ mới. Chiếc Ford Explorer 2020 chạy trên đường thử được ngụy trang khá kín nhưng lại lộ nhiều chi tiết trên đầu xe như lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và đèn sương mù. Trong đó, thiết kế lưới tản nhiệt và đèn pha gợi liên tưởng đến đối thủ Toyota Highlander đời 2011 như trong bức ảnh này. Bên sườn của mẫu xe Ford Explorer 2020 xuất hiện cửa kính nhỏ hơn trước và cột D dốc hơn. Vòng ra phía sau, chúng ta có thể thấy thiết kế đuôi xe góc cạnh hơn, bao gồm cả cụm đèn hậu 3 chiều nhỏ gọn hơn. Không chỉ hé lộ thiết kế bên ngoài, hình ảnh trên đường thử còn cho thấy nội thất bên trong với mặt táp-lô góc cạnh hơn. Bên trong Ford Explorer 2020 vẫn là không gian nội thất 3 hàng ghế với thể tích 3.341 lít như cũ. Bù lại, khoang hành lý của mẫu SUV 7 chỗ này sẽ được tăng thể tích. Thêm vào đó là những chi tiết mới như khu vực xung quanh tay nắm cửa và màn hình cảm ứng cỡ lớn theo phong cách máy tính bảng mở rộng đến cụm điều khiển trung tâm. Đặc biệt, Ford Explorer 2020 còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí SYNC và các tính năng an toàn mới có tên Co-Pilot 360 đã từng ra mắt trên Edge 2019. Hệ thống an toàn này bao gồm phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, giữ làn đường, camera lùi và đèn pha tự động. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Ford Explorer 2020. Theo một số nguồn tin, Ford Explorer thế hệ mới sẽ được chuyển sang cấu hình dẫn động cầu sau với động cơ nằm dọc. Tương tự Lincoln Aviator 2019, Ford Explorer 2020 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CD6 và có cả hệ dẫn động cầu sau lẫn 4 bánh toàn thời gian. Động cơ của xe có thể sẽ bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít; V6, dung tích 3,3 lít; hybrid V6, dung tích 3,3 lít và EcoBoost V6, dung tích 3.0 lít cùng hộp số tự động 10 cấp. Dự kiến, Explorer phiên bản 2020 sẽ được trình làng trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2018 hoặc Detroit 2019. Sau đó, mẫu SUV 7 chỗ này sẽ được bày bán trên thị trường Mỹ. Các đối thủ cạnh tranh của Ford Explorer 2020 bao gồm Chevrolet Traverse, Buick Enclave, Dodge Durango, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas và Subaru Ascent. Video Xe SUV Ford Explorer 2020 trên đường thử.

Thời điểm chính thức trình làng của mẫu SUV 7 chỗ Ford Explorer thế hệ mới có vẻ như sắp đến gầ, đặc biệt là những hình ảnh của chiếc xe SUV Ford Explorer 2020 xuất hiện trên đường thử đã chứng tỏ điều này. Qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy chiếc Ford Explorer 2020 sở hữu kiểu dáng tổng thể bên ngoài quen thuộc. Do đó, nhiều người có thể tưởng rằng chiếc Ford Explorer 2020 này chỉ là phiên bản nâng cấp. Tuy nhiên, thiết kế phần đầu xe bị lộ ra lại cho thấy chiếc Ford Explorer 2020 này thuộc thế hệ mới. Chiếc Ford Explorer 2020 chạy trên đường thử được ngụy trang khá kín nhưng lại lộ nhiều chi tiết trên đầu xe như lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và đèn sương mù. Trong đó, thiết kế lưới tản nhiệt và đèn pha gợi liên tưởng đến đối thủ Toyota Highlander đời 2011 như trong bức ảnh này. Bên sườn của mẫu xe Ford Explorer 2020 xuất hiện cửa kính nhỏ hơn trước và cột D dốc hơn. Vòng ra phía sau, chúng ta có thể thấy thiết kế đuôi xe góc cạnh hơn, bao gồm cả cụm đèn hậu 3 chiều nhỏ gọn hơn. Không chỉ hé lộ thiết kế bên ngoài, hình ảnh trên đường thử còn cho thấy nội thất bên trong với mặt táp-lô góc cạnh hơn. Bên trong Ford Explorer 2020 vẫn là không gian nội thất 3 hàng ghế với thể tích 3.341 lít như cũ. Bù lại, khoang hành lý của mẫu SUV 7 chỗ này sẽ được tăng thể tích. Thêm vào đó là những chi tiết mới như khu vực xung quanh tay nắm cửa và màn hình cảm ứng cỡ lớn theo phong cách máy tính bảng mở rộng đến cụm điều khiển trung tâm. Đặc biệt, Ford Explorer 2020 còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí SYNC và các tính năng an toàn mới có tên Co-Pilot 360 đã từng ra mắt trên Edge 2019. Hệ thống an toàn này bao gồm phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, giữ làn đường, camera lùi và đèn pha tự động. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Ford Explorer 2020. Theo một số nguồn tin, Ford Explorer thế hệ mới sẽ được chuyển sang cấu hình dẫn động cầu sau với động cơ nằm dọc. Tương tự Lincoln Aviator 2019, Ford Explorer 2020 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CD6 và có cả hệ dẫn động cầu sau lẫn 4 bánh toàn thời gian. Động cơ của xe có thể sẽ bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít; V6, dung tích 3,3 lít; hybrid V6, dung tích 3,3 lít và EcoBoost V6, dung tích 3.0 lít cùng hộp số tự động 10 cấp. Dự kiến, Explorer phiên bản 2020 sẽ được trình làng trong triển lãm Ô tô Los Angeles 2018 hoặc Detroit 2019. Sau đó, mẫu SUV 7 chỗ này sẽ được bày bán trên thị trường Mỹ. Các đối thủ cạnh tranh của Ford Explorer 2020 bao gồm Chevrolet Traverse, Buick Enclave, Dodge Durango, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas và Subaru Ascent. Video Xe SUV Ford Explorer 2020 trên đường thử.