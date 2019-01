Xe điện Hyundai Ioniq 2020 nâng cấp hiện đại hơn

Sau 3 năm có mặt trên thị trường, dòng xe ôtô điện Hyundai Ioniq đã đạt mốc doanh số hơn 60.000 chiếc được bán ra, bao gồm cả phiên bản hybrid, PHEV (plug in hybrid) và xe điện. Hãng xe Hàn vừa tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời của Ioniq tại thị trường nội địa với một số thay đổi về ngoại hình và công nghệ bên trong. Ở phiên bản nâng cấp vòng đời, Hyundai Ioniq 2020 mới được chỉnh sửa đôi chút ở ngoại thất. Cản trước được thiết kế lại, lưới tản nhiệt dạng cascading mạ chrome lớn hơn, cụm đèn pha và đèn hậu hoàn toàn bằng LED, đèn daylight với 2 dải LED làm cho Ioniq 2020 khác biệt hoàn toàn so với đời 2019. Ngoài ra, hãng xe ôtô Hyundai cũng bổ sung thêm 3 phối màu ngoại thất cho Ioniq 2020 bao gồm màu trắng kim loại Fluidic Metal, màu xám Electric Shadow và màu vàng Liquid Sand. Các số đo kích thước của Ioniq 2020 đều thừa hưởng từ đời trước: dài 4.470 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.460 mm. Xe có chiều dài cơ sở 2.700 mm. Bộ vành hợp kim 17 inch 5 chấu bản to là một trong những đặc trưng của dòng xe Ioniq, được duy trì từ thế hệ trước. Phía sau bộ vành có vẻ ''thô kệch'' này là công nghệ tái tạo năng lượng điện thông minh từ phanh của Hyundai - Smart Regenerative Braking. Huy hiệu Blue Drive của dòng xe xanh này được đặt phía trên hốc bánh trước. Bên trong, Ioniq 2020 có bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại, các khe gió điều hòa bóng bẩy hơn. Mẫu xe này còn được trang bị màn hình thông tin giải trí 10,25 inch làm trang bị tiêu chuẩn, thay vì là tùy chọn như đời 2019. Hệ thống thông tin giải trí hiện đại trên Ioniq cho phép truy cập bằng giọng nói nhờ dịch vụ viễn thông Bluelink, hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và Hyundai Live Services. Bên cạnh đó, Ioniq 2020 còn có nội thất bọc da, ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống khởi động bằng nút bấm, bộ sạc điện thoại không dây Qi và hệ thống âm thanh cao cấp Infinity. Tất cả phiên bản của Ioniq 2020 bao gồm Hybrid, PHEV và Electric đều được trang bị gói công nghệ an toàn SmartSense của Hyundai. Gói này bao gồm hệ thống phanh tự động khẩn cấp Autonomous Emergency Braking, hỗ trợ giữ làn đường Lane Keep Assist và hệ thống cảnh báo trên đường cho người lái Driver Attention Alert. Ở chế độ lái Green-zone, Ioniq có thể hỗ trợ người lái chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện ở những địa hình đã được chỉ định. Theo Hyundai, Ioniq 2020 là mẫu xe đầu tiên trên thế giới có khả năng lái với một bàn đạp đi kèm hệ thống tái tạo năng lượng thông minh từ phanh Smart Regenerative Braking. Chế độ lái Eco+ mới được bổ sung cho Ioniq, giúp tối ưu năng lượng còn lại trong những tình huống khẩn cấp. Chế độ Utility cho phép người dùng truy cập nhiều chức năng khác nhau trên xe ngay cả khi tắt động cơ. Hyundai sẽ mang Ioniq 2020 đến với triển lãm Geneva Motor Show vào tháng 3 tới. Theo hãng xe Hàn, 2 phiên bản hybrid sẽ được bán ra trước, sau đó sẽ đến phiên bản Electric. Hyundai không công bố thông số về hiệu suất của Ioniq 2020. Do đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên có thể Ioniq Hybrid 2020 sẽ sử dụng hệ động lực của đời 2019. Ioniq 2019 sử dụng một động cơ xăng 4 xy-lanh 1.6L kết hợp một động cơ điện cho ra tổng công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Trong khi đó, Ioniq Electric có công suất 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 295 Nm. Video: Xem chi tiết xe điện Hyundai Ioniq 2020.

