Xe "dân chơi" Kia Soul 2020 sẽ chạy hoàn toàn bằng điện

Thiết kế đặc trưng của mẫu xe cỡ nhỏ Kia Soul ở các thế hệ trước được giữ lại và phát huy trên mẫu xe thế hệ mới, tuy nhiên phiên bản Soul 2020 trở nên sắc nét và thời trang hơn, định hình rõ phong cách của một mẫu xe “dân chơi” đúng nghĩa. Dù đã bước sang thế hệ mới nhưng Kia Soul 2020 mới vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể vuông vắn và lạ mắt như cũ. Thay vào đó, hãng Kia chỉ bổ sung một số chi tiết thiết kế mới cho mẫu xe Hàn Quốc này. Cụ thể, phần đầu xe được thiết kế như đến từ tương lai, đặc biệt ở cụm đèn pha thanh mảnh nằm trên dải đèn LED định vị ban ngày. Tuy nhiên, thiết kế đầu xe và sườn xe của Kia Soul 2020 không thể nào đập vào mắt bằng phần đuôi phía sau. Tại đây, Kia Soul 2020 được trang bị cụm đèn hậu LED hình boomerang kéo dài lên gần hết cột C và 2 ống xả nằm giữa dưới cản sau. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 5 chấu kép và các cột màu đen, tạo cảm giác bồng bềnh cho phần nóc. Riêng cột C của Kia Soul 2020 được thiết kế theo phong cách cánh máy bay kèm logo "Soul" như dấu hiệu nhận biết. Nội thất bên trong cũng được hãng xe Hàn Quốc đầu tư hơn về mặt công nghệ, nổi bật là màn hình giải trí rộng đến 10,25 inch, một kích thước “quá cỡ” so với các dòng xe cỡ trung trở xuống. Chưa hết, chiếc xe còn đi kèm với loạt trang bị giải trí cao cấp như kết nối Android Auto, Apple Carplay, hệ thống 10 loa Harman Kardon có công suất 640 Watt, có cả Subwoofer đi kèm. Trang bị động cơ cho Kia Soul 2020 là máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên có công suất 147 mã lực, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động CVT. Những ai thích xe mạnh mẽ hơn có thể lựa chọn phiên bản động cơ 1.6L Turbo có sức mạnh 201 mã lực giống Hyundai Elantra Sport với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ngoài ra, Kia Soul 2020 còn có lựa chọn hoàn toàn chạy điện với động cơ 64 kWh hỗ trợ sạc nhanh, động cơ điện này có tới 201 mã lực với sức kéo ấn tượng 394 Nm. Hiện tại hãng xe ôtô Kia chưa công bố cụ thể các thông số của động cơ điện này. Trang bị an toàn trên Kia Soul 2020 cũng rất phong phú với các tính năng như cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, Smart Cruise Control,… Kia Soul 2020 sẽ được bán ra thị trường Mỹ với các phiên bản GT-Line, X-Line, EX Design với các trang bị khác nhau, bao gồm nhiều lựa chọn vành đúc có kích thước 18 inch theo ý thích của chủ nhân. Video: Xem chi tiết xe Kia Soul phiên bản 2020.

