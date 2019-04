Xe crossover Hyundai Venue 2020 rẻ hơn Kona tiếp tục lộ diện

Chẳng còn bao lâu nữa, triển lãm Ô tô New York 2019 sẽ chính thức khai mạc. Trước thời điểm này, hãng Hyundai đã quyết định "làm nóng" không khí bằng cách tung ra 3 hình ảnh phác họa chính thức đầu tiên của mẫu crossover cỡ B hoàn toàn mới - Hyundai Venue 2020 mới. Những hình ảnh phác họa do Hyundai công bố đã hé lộ phần nào thiết kế nội - ngoại thất của mẫu crossover rẻ hơn Kona. Có thể nói, Venue 2020 là mẫu crossover cỡ B của Hyundai được ra đời để đáp ứng những khách hàng không thích thiết kế xe quá táo bạo như Kona. Bên ngoài, Venue 2020 trung thành với thiết kế SUV truyền thống nhưng vẫn đậm chất Hyundai. Điều này được thể hiện qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn và hệ thống đèn Composite Light đặc trưng của Hyundai. Do đó, Hyundai Venue 2020 cũng được trang bị đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh, nằm trên cụm đèn pha chính. Đằng sau, Hyundai Venue 2020 gây ấn tượng với cụm đèn hậu vuông vắn. Nằm giữa cụm đèn hậu này là dòng chữ "Venue" mạ crôm khá lớn như dấu hiệu nhận biết cho mẫu crossover cỡ B mới của Hyundai. Ngoài ra, Hyundai Venue 2020 còn có đèn sương mù và đèn báo lùi được tách rời với nhau trên cản sau theo phong cách xe châu Âu. Bên trong Hyundai Venue 2020, người lái được chào đón bằng mặt táp-lô có thiết kế hợp lý, cửa gió điều hòa vuông vắn tạo sự tương đồng với ngoại thất và khá ít nút bấm. Thêm vào đó là màn hình thông tin giải trí cảm ứng nằm cao và giữa cửa gió điều hòa trung tâm. Chiếc xe trong ảnh được trang bị vô lăng bên phải, chứng tỏ là dành cho thị trường Ấn Độ. Theo thông tin rò rỉ, xe sẽ có khá nhiều công nghệ kết nối mới nhờ hệ thống BlueLink. Nổi bật trong đó là công nghệ trí thông minh nhân tạo Artificial Intelligence, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói. Tiếp đến là công nghệ điều khiển từ xa Remote. Công nghệ này giúp người lái khởi động/tắt máy, mở/khóa cửa, bật còi/đèn và bật điều hòa từ xa. Hiện chưa có thông tin chính thức về động cơ của Hyundai Venue 2020. Một số tin đồn cho biết, Hyundai Venue 2020 sẽ có 3 tùy chọn động cơ tại thị trường Ấn Độ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,4 lít với công suất tối đa 90 mã lực. Cuối cùng là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0 lít, tạo ra công suất tối đa 100 mã lực. Trong đó, động cơ xăng 1,4 lít là dùng chung với Hyundai Verna tại Ấn Độ và đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp. Riêng động cơ tăng áp 1.0 lít lại kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Dự kiến, Hyundai Venue 2020 sẽ chính thức ra mắt tại cả triển lãm Ô tô New York 2019 và Ấn Độ vào ngày 17/4 tới. Hiện giá xe Hyundai Venue 2020 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, mẫu crossover cỡ B này sẽ rẻ hơn đàn anh Hyundai Kona. Video: Xe crossover Hyundai Venue 2020 giá rẻ trên đường thử.

