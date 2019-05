Xe crossover Hyundai ix25 2019 chạy thử tại Hàn Quốc

Mới đây, cánh săn ảnh bất ngờ bắt gặp mẫu xe Hyundai ix25 2019 trên đường phố. Có vẻ như hãng Hyundai đang tiến hành chạy thử ix25 thế hệ mới tại quê nhà Hàn Quốc trước khi tung mẫu xe này ra thị trường như đối thủ của Honda HR-V, Mazda CX-3, Toyota C-HR hay Ford EcoSport. Từng được ra mắt tịa triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, chiếc Hyundai ix25 mới chạy trên đường phố Hàn Quốc không hề được ngụy trang. So với xe trưng bày tại thị trường Quốc vừa qua, chiếc Hyundai ix25 2019 mới chạy trên đường phố Hàn Quốc chỉ khác ở thiết kế lưới tản nhiệt trước. Hyundai ix25 2019 chạy thử tại Hàn Quốc được trang bị lưới tản nhiệt Cascading Grille nhưng đi kèm 4 nan mạ crôm nằm ngang bên trong. Trong khi đó, chiếc ix25 2019 tại Trung Quốc dùng lưới tản nhiệt màu đen với mắt lưới đan xen theo phong cách của Sonata và Palisade mới. Ngoài ra, chiếc crossover cỡ nhỏ ix25 trên đường thử còn được sơn màu trắng toàn bộ, ngay cả phần nóc. Điều này khác hoàn toàn so với màu sơn đỏ và cột trắng của chiếc Hyundai ix25 2019 từng được ra mắt tại Trung Quốc. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn Composite Light. Điểm nhấn ở thiết kế đuôi xe chính là cụm đèn hậu cũng được thiết kế kéo dài từ trên xuống dưới, tạo cảm giác "tông xuyệt tông" với hệ thống đèn phía trước. Ngoài ra, xe còn sở hữu hốc bánh vuông vức, bộ vành hợp kim 5 chấu kép phối 2 màu và nẹp thân bằng nhựa màu đen. Bên trong Hyundai ix25 2019 là không gian nội thất được thiết kế tối giản với vô lăng nhỏ nhắn, mặt táp-lô gọn gàng và cửa gió điều hòa nằm ngang. Đặc biệt, xe sẽ được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng cỡ lớn, đặt nằm dọc như nối liền với cụm điều khiển trung tâm bên dưới và gợi liên tưởng đến xe ôtô điện Tesla. Hiện hãng xe ôtô Hyundai vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của ix25 2019. Tuy nhiên, theo giới báo chí Trung Quốc, mẫu crossover nhỏ gọn này dài hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm, thấp hơn 7 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm so với thế hệ cũ. Chưa rõ giá bán Hyundai ix25 2019 tại thị trường Trung Quốc, cũng như nó sẽ được trang bị động cơ nào như dự đoán sẽ giống với "đàn anh" Creta thế hệ mới. Theo một số nguồn tin, liên doanh Beijing-Hyundai sẽ tung ix25 mới ra thị trường đông dân nhất thế giới vào nửa cuối năm nay. Video: Chi tiết crossover cỡ nhỏ Hyundai ix25 2019 mới.

