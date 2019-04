Xe crossover điện giá rẻ - Renault City K-ZE sắp ra mắt

Hãng xe ôtô Pháp mới đây đã thông báo rằng họ sẽ chính thức vén màn mẫu crossover đô thị không xả khí thải Renault City K-ZE mới vào tuần tới, ở Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019. Từng được cho ra mắt trước đây bởi mẫu concept K-ZE ở Triển lãm Ô tô Paris mùa thu năm ngoái, nó là mẫu xe điện đầu tiên của nhãn hiệu Pháp nhắm tới thị trường Trung Quốc, nhưng nó sẽ không chỉ giới hạn ở nước này mà còn sẽ được bán ở các thị trường quốc tế khác nữa. Các thông tin chi tiết hơn sẽ được phát hành vào ngày 16/4/2019, khi nó sẽ được ra mắt ở hội báo của hãng xe ôtô Renault. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta biết rằng nó sẽ được lắp ráp địa phương bởi công ty e-GT New Energy Automotive, một đơn vị liên doanh của Nissan và Dongfeng. Mẫu concept K-ZE đã từng ra mắt trước đây trông giống một chiếc Kwid đến từ tương lai, với thiết kế phía trước và phía sau nổi bật và một màu sơn hai tông, mặc dù chúng ta chưa biết được có bao nhiêu chi tiết phong cách thế này sẽ còn tồn tại ở phiên bản sản xuất thương mại. Một số tính năng đáng chú ý được trang bị cho xe ôtô Renault K-ZE mới là hệ thống thông tin giải trí cung cấp truy cập tới các dịch vị kết nối, hệ thống định vị, camera đi lùi và những thứ khác, và cả cảm biến đỗ xe phía sau. Bên cạnh việc trưng bày K-ZE ở Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, Renault đã thông báo kế hoạch điện hóa xe phân khúc B và C của họ ở châu Âu. Do vậy, mẫu Clio thế hệ tiếp theo sẽ chào đón một hệ dẫn động hybrid, trong khi Captur và Megane sẽ có phiên bản plug-in hybrid. Hệ truyền động điện của City K-ZE cũng chưa tiết lộ. Trên thực tế, tất cả những gì chúng ta biết về nó là nó có thể di chuyển 250 km trên một lần sạc dựa theo tiêu chuẩn NEDC. Do vậy, cự li di chuyển trong thế giới thực của nó có thể là khoảng 200 km, hoặc ít hơn một chút nữa. Mẫu xe ôtô điện giá rẻ Renault City K-ZE mới có thể nhắm tới số đông với một mức giá bán phải chăng, nhưng nó sẽ không thiếu các tính năng mà chúng ta đã trở nên quen thuộc trong xe ôtô hiện đại, ví như hệ thống thông tin giải trí, điều hướng và camera đi lùi. Video: Chi tiết crossover điện giá rẻ - Renault City K-ZE.

