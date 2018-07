Xe bán tải Trung Quốc giá 614 triệu đồng “cập bến” Việt Nam

Những mẫu xe ôtô thương hiệu Trung Quốc thường có thiết kế na ná những mẫu xe có tiếng trên thế giới, từ dòng xe bình dân đến hạng sang. Do đó, việc mẫu xe bán tải Trung Quốc mang tên Foton Tunland có thiết kế gợi nhớ đến chiếc Mitsubishi Triton đình đám không quá ngạc nhiên. Bán tải Foton Tunland là mẫu xe đang thăm dò thị trường ôtô Việt Nam thông qua đại lý tư nhân. Hãng xe Foton còn được biết tới với cái tên đầy đủ là Beiqi Foton Motor, đến từ Trung Quốc, chuyên sản xuất những mẫu xe buýt, xe tải, dòng SUV và thuộc sở hữu của tập đoàn BAIC Thiết kế đầu xe có lưới tản nhiệt 2 nan tạo hình chữ V cỡ lớn, nằm chính giữa là logo Foton. Ngoài ra, ốp gương chiếu hậu ngoài cũng có cùng màu với thân xe. Hệ thống khung gầm của xe bằng thép và thiết kế rời kết hợp cùng hệ thống treo trước dạng xương đòn kép. Trong khi đó, hệ thống treo sau của xe là dạng nhíp. Mẫu xe bán tải Trung Quốc này bị bắt gặp lần đầu trên đường phố Hà Nội mang màu sơn ngoại thất xám và trắng. Mẫu xe bán tải Foton Tunland này sở hữu vô lăng trợ lực thủy lực và hệ thống phanh đĩa thông gió cho cả 4 bánh. Chiều dài tổng thể của Foton Tunland so với "vua bán tải" Ford Ranger Wildtrak cao cấp nhất ngắn hơn 45 mm, trong khi chiều dài cơ sở ngắn hơn 115 mm. Tuy nhiên, kích thước chiều rộng lại hơn 20 mm và chiều cao hơn hẳn 22 mm. Xe sở hữu bộ lốp kích cỡ 265/65R17 kèm vành đa chấu có kích cỡ 17 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Không gian nội thất của xe cũng khá tươm tất. Ghế và và vô-lăng được bọc da (có nhiều nút điều khiển các chức năng) và màn hình trung tâm. Các công nghệ an toàn theo nhà sản xuất công bố có thể kể đến như hệ thống cân bằng điện tử, phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, chống trượt, hỗ trợ đổ đèo và khởi hành ngang dốc. Tại thị trường Úc, bán tải Foton Tunland được phân phối ra thị trường này với 2 phiên bản là S-series (Super Value) và H-series (High End). Trong đó, bản H-series cao cấp hơn có độ phủ sóng rộng hơn nhiều so với bản cấp thấp S-series. Theo phán đoán của một số người dùng, mẫu xe xuất hiện trên đường phố Hà Nội thuộc dòng S-series. Xe sử dụng khối động cơ diesel tăng áp 2,8 lít cho công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua 3.600 v/p và mô men xoắn cực đại 365 Nm tại dải vòng tua 1600-3200 v/p. Phiên bản quốc tế của Foton Tunland đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, nghĩa là hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn Euro 4 được quy định tại thị trường ôtô Việt Nam. Video: Chi tiết xe bán tải Trung Quốc - Foton Tunland.

