Volvo XC40 sắp ra mắt tại Việt Nam, "đấu" Mercedes-Benz GLA

Nhằm cạnh tranh cùng các đối thủ đến từ Đức gồm; Mercedes-Benz GLA, BMW X1 và Audi Q3 ở phân khúc crossover hạng sang cỡ nhỏ, Volvo XC40 2019 mới sẽ được đưa về Việt Nam trong tháng 6/2019 này. Được xây dựng trên nền tảng dành cho dòng SUV cỡ nhỏ “CMA” của công ty mẹ Geely, XC40 có số đo chiều cao và khoảng sáng gầm đáng mơ ước với các mẫu xe cùng phân khúc. Dù có nhiều chi tiết được “kế thừa” từ những người anh em trong đại gia đình nhưng XC40 vẫn để lại dấn ấn hoàn toàn khác biệt. Về ngoại thất, crossover cỡ nhỏ Volvo XC40 sở hữu lưới tản nhiệt rộng, thiết kế quen thuộc của Volvo được làm gấp khúc về phía trong, logo cỡ lớn của hãng nổi bật ngay chính giữa với thiết kế đơn giản. Cụm đèn pha “Thor Hammer” với dải đèn Led được cách điệu, tích hợp hệ thống rửa đèn áp lực cao. Thân xe thiết kế khỏe khoắn, cứng cáp với các đường gân dập nổi tạo mảng khối. Mẫu xe thương hiệu Thụy Điển đưa ra nhiều giải pháp cho không gian cabin thông qua sự sắp xếp nhiều hốc chứa hợp lí và một phần cốp tiện dụng, khác biệt so với những mẫu SUV cỡ nhỏ khác. XC40 2019 mới cũng hãng xe ôtô Volvo trang bị hệ thống cụm ống xả đơn hình chữ nhật lắp đối xứng 2 bên. Cụm đèn hậu “kế thừa” từ người anh XC90 và gương chiếu hậu có thể chỉnh điện. Volvo XC40 phiên bản 2019 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.851 x 1.658 (mm). Xe được trang bị bộ mâm dạng 5 chấu kép với các được ốp bánh xe màu đen kéo dài xung quanh thân. Bên trong nội thất của XC40 được bọc da cao cấp toàn bộ, từ ghế, cần gạt số và vô lăng đa chức năng. Khác với nét tinh xảo và sự tinh tế đến từng chi tiết của 2 người đàn anh. XC40 khoác lên mình vẻ đẹp mạnh mẽ với sự đơn giản trong ngôn ngữ thiết kế. Vô lăng 3 chấu bọc da thể thao cùng màn hình cảm ứng Sensus 9 inch nằm ở vị trung tâm, tập trung mọi thông tin và hoạt động giải trí trên xe. Một vài tính năng như: sạc không dây, kết nối hệ thống thông tin giải trí thông qua Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc da, chỉnh điện, hệ thống âm thanh cao cấp, ứng dụng dịch vụ di động Volvo On Call… Các thông số kỹ thuật và giá bán Volvo XC40 2019 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, trên trang chủ của Volvo Việt Nam mới chỉ xuất hiện thông tin giới thiệu về phiên bản T5 R-Design. Tại thị trường Thái Lan, Volvo XC40 chỉ có một loại động cơ duy nhất là máy xăng Drive-E 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L nhưng khác nhau về thông số trên 2 phiên bản T4 Momentum và T5 AWD R-Design. Cụ thể, động cơ trên bản T4 sẽ sản sinh ra công suất tối đa là 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300 Nm. Trong khi đó, các thông số tương ứng ở bản T5 là 252 mã lực và 350 Nm. Trang bị hộp số cho cả 2 phiên bản đều là loại tự động 8 cấp Geartronic, riêng bản T5 sẽ có thêm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về trang bị an toàn, Volvo XC40 sẽ sở hữu nhiều tính năng chủ động hiện đại như phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khoảng cách, cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, hệ thống chống lật, 7 túi khí và hệ thống kiểm soát đèn pha chủ động... Video: Khám phá chi tiết Volvo XC40 đời 2019 sắp về Việt Nam.

