Volvo XC40 2019 giá 1,75 tỷ, "đấu" Mercedes GLA tại Việt Nam

Mẫu xe crossover cỡ B Volvo XC40 2019 mới dự định sẽ chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 31/5 tới tại TP HCM. Tuy nhiên, trước thời điểm xuất hiện chính thức, hãng xe Thụy Điển đã bất ngờ chốt giá Volvo XC40 mới ở mức 1,75 tỷ đồng. Đây được coi là mức giá vô cùng hấp dẫn trong phân khúc bởi Audi Q3 có giá niêm yết là 1,76 tỷ trong khi Mercedes-Benz GLA và BMW X1 đều được chào bán hơn 1,8 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Riêng Mercedes-Benz GLA 200 có giá 1,619 tỷ đồng, rẻ hơn Volvo XC40. Theo một số nguồn tin cho hay, mẫu crossover hạng sang cỡ nhỏ này được đưa về nước với 1 phiên bản duy nhất là T5 R-Design. Mẫu xe này nổi bật với lưới tản nhiệt riêng, logo “R-Design” ở cột C và vành hợp kim 19 inch 5 chấu cắt kim cương phối 2 màu. Được xây dựng trên nền tảng dành cho dòng SUV cỡ nhỏ “CMA” của công ty mẹ Geely, XC40 có số đo chiều cao và khoảng sáng gầm đáng mơ ước với các mẫu xe cùng phân khúc. Dù có nhiều chi tiết được “kế thừa” từ những người anh em trong đại gia đình nhưng XC40 vẫn để lại dấn ấn hoàn toàn khác biệt. Không chỉ bắt mắt nhờ vẻ ngoài cơ bắp, Volvo XC40 2019 mới còn sở hữu nội thất có nhiều điểm hấp dẫn. Cụ thể, bản T5 được trang bị các hàng ghế bọc da Nappa hàng hiệu, có tính năng chỉnh điện và nhớ vị trí. Vô-lăng trên xe bọc da tích hợp nhiều phím điều chỉnh chức năng, phía sau là cụm đồng hồ hiện thị thông tin TFT kích thước 12,3 inch. Ở khu vực trung tâm là màn hình cảm ứng 9 inch có hệ thống giải trí Sensus Connect và dàn âm thanh Harman Kardon 13 loa có công suất 600 W. Các trang bị tiện nghi khác bao gồm sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng có tính năng lọc không khí Clean Zone và cửa sổ trời toàn cảnh 2 lớp chống nắng, chỉnh điện. Về khả năng vận hành, bên dưới nắp capô của mẫu crossover hạng sang Volvo XC40 2019 sẽ là khối động cơ xăng Drive-E 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Geartronic, sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, phiên bản T5 nổi bật với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cuối cùng là những trang bị an toàn hiện đại như phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khoảng cách, cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, hệ thống chống lật, 7 túi khí, hệ thống kiểm soát đèn pha chủ động và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường gần Nam là Malaysia, Volvo XC40 2019 được sản xuất lắp ráp tại nhà máy Shah Alam và sở hữu mức giá 255.888 RM (khoảng 1,4 tỷ đồng), rẻ hơn khoảng 350 triệu đồng so với thị trường Việt Nam. Volvo XC40 cũng từng giành danh hiệu xe của năm 2018 tại thị trường châu Âu (2018 European Car of the Year). Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng mô-đun Compact Modular Architecture (CMA) mới của hãng. Công nghệ này sẽ được áp dụng rộng rãi trên các mẫu xe thuộc dòng sản phẩm 40 Series sắp tới của Volvo. Video: Volvo XC40 giá 1,75 tỷ ở Việt Nam có đáng mua?

Mẫu xe crossover cỡ B Volvo XC40 2019 mới dự định sẽ chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 31/5 tới tại TP HCM. Tuy nhiên, trước thời điểm xuất hiện chính thức, hãng xe Thụy Điển đã bất ngờ chốt giá Volvo XC40 mới ở mức 1,75 tỷ đồng. Đây được coi là mức giá vô cùng hấp dẫn trong phân khúc bởi Audi Q3 có giá niêm yết là 1,76 tỷ trong khi Mercedes-Benz GLA và BMW X1 đều được chào bán hơn 1,8 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Riêng Mercedes-Benz GLA 200 có giá 1,619 tỷ đồng, rẻ hơn Volvo XC40. Theo một số nguồn tin cho hay, mẫu crossover hạng sang cỡ nhỏ này được đưa về nước với 1 phiên bản duy nhất là T5 R-Design. Mẫu xe này nổi bật với lưới tản nhiệt riêng, logo “R-Design” ở cột C và vành hợp kim 19 inch 5 chấu cắt kim cương phối 2 màu. Được xây dựng trên nền tảng dành cho dòng SUV cỡ nhỏ “CMA” của công ty mẹ Geely, XC40 có số đo chiều cao và khoảng sáng gầm đáng mơ ước với các mẫu xe cùng phân khúc. Dù có nhiều chi tiết được “kế thừa” từ những người anh em trong đại gia đình nhưng XC40 vẫn để lại dấn ấn hoàn toàn khác biệt. Không chỉ bắt mắt nhờ vẻ ngoài cơ bắp, Volvo XC40 2019 mới còn sở hữu nội thất có nhiều điểm hấp dẫn. Cụ thể, bản T5 được trang bị các hàng ghế bọc da Nappa hàng hiệu, có tính năng chỉnh điện và nhớ vị trí. Vô-lăng trên xe bọc da tích hợp nhiều phím điều chỉnh chức năng, phía sau là cụm đồng hồ hiện thị thông tin TFT kích thước 12,3 inch. Ở khu vực trung tâm là màn hình cảm ứng 9 inch có hệ thống giải trí Sensus Connect và dàn âm thanh Harman Kardon 13 loa có công suất 600 W. Các trang bị tiện nghi khác bao gồm sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng có tính năng lọc không khí Clean Zone và cửa sổ trời toàn cảnh 2 lớp chống nắng, chỉnh điện. Về khả năng vận hành, bên dưới nắp capô của mẫu crossover hạng sang Volvo XC40 2019 sẽ là khối động cơ xăng Drive-E 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Geartronic, sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, phiên bản T5 nổi bật với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cuối cùng là những trang bị an toàn hiện đại như phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khoảng cách, cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, hệ thống chống lật, 7 túi khí, hệ thống kiểm soát đèn pha chủ động và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường gần Nam là Malaysia, Volvo XC40 2019 được sản xuất lắp ráp tại nhà máy Shah Alam và sở hữu mức giá 255.888 RM (khoảng 1,4 tỷ đồng), rẻ hơn khoảng 350 triệu đồng so với thị trường Việt Nam. Volvo XC40 cũng từng giành danh hiệu xe của năm 2018 tại thị trường châu Âu (2018 European Car of the Year). Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng mô-đun Compact Modular Architecture (CMA) mới của hãng. Công nghệ này sẽ được áp dụng rộng rãi trên các mẫu xe thuộc dòng sản phẩm 40 Series sắp tới của Volvo. Video: Volvo XC40 giá 1,75 tỷ ở Việt Nam có đáng mua?