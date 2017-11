Volkswagen Tiguan mới “chốt giá” 1,7 tỷ tại Việt Nam

Sắp tới đây, Volkswagen Việt Nam (VW) sẽ chính thức ra mắt mẫu SUV 7 chỗ mới tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý Volkswagen tại Hà Nội trong tháng 11/2017, mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace - phiên bản mở rộng của xe Tiguan thường sẽ chính thức ra mắt. Trước đó, một đại lý của Volkswagen tại TP HCM cũng hé lộ thông tin tương tự. Việc Volkswagen sẽ bán ra mẫu SUV 7 chỗ đã được lãnh đạo của hãng xác nhận. Ông Võ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam, cho biết "sẽ giới thiệu đến cho khách hàng thêm các mẫu xe mới, trong tương lai đầu tiên sẽ là dòng VW SUV 7 chỗ". Tuy nhiên việc đó có phải là Volkswagen Tiguan Allspace vẫn là một dấu? Cũng theo nhân viên đại lý Volkswagen Long Biên, Hà Nội cho hay - mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace 2018 đã mở đặt hàng. Thời gian giao xe dự kiến vào tháng 1/2018. Lô hàng đầu tiên chỉ hạn chế số lượng 10 xe trên toàn quốc. Mức giá dự kiến được đưa ra là 1,689 tỷ đồng. Hiện mức giá niêm yết của xe Tiguan thường là từ 1,290 tỷ đồng. Mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace phiên bản 2018 lần đầu được công bố tại Mỹ vào tháng 1/2017, sau đó được đưa đến châu Âu vào tháng 3 với nhiều tùy chọn hơn. Có thể coi đây là mẫu xe Tiguan trục cơ sở dài. So với phiên bản thường, xe Tiguan Allspace dài hơn 215 mm, trong đó bao gồm trục cơ sở được nới rộng thêm 110 mm. Theo VW, điều này giúp chiếc Tiguan có thể đặt thêm 2 ghế sau hoặc mở rộng thể tích khoang hành lý thêm 115 lít. Khi dựng hết hàng ghế sau, thể tích cốp xe đạt 730 lít. Sau khi gập xuống, con số này đạt tới 1.770 lít. Tiguan 2018 nói chung và phiên bản Allspace nói riêng đều được phát triển trên hệ thống gầm bệ MQB. Trang bị bên trong xe nổi bật với màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin cho người lái thay cho đồng hồ truyền thống, màn hình cảm ứng có hệ thống Car-Net và MirrorLink tích hợp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, âm thanh cao cấp Fender... Phiên bản Allspace được ưu ái thêm với ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có tích hợp sưởi. Tại Mỹ, mẫu SUV 7 chỗ này chỉ có duy nhất một lựa chọn động cơ xăng tăng áp TSI I-4 dung tích 2 lít, cho cống suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD 4Motion. Trong khi đó, VW dành hẳn 6 tùy chọn động cơ cho thị trường châu Âu. Trang bị an toàn trên xe gồm hệ thống phanh tự động ngăn ngừa va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường hay phanh khẩn cấp tự động. Đối thủ chính của chiếc xe này tại thị trường Việt Nam được nhận định là Honda CR-V thế hệ mới, cũng có 7 chỗ ngồi. Sự có mặt của mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace mới này sẽ khiến phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam trở nên sôi động hơn. So với một số mẫu xe Đức khác hiện đang được bán ra tại Việt Nam nó có mức giá nhỉnh hơn một chút do mới ra mắt và được nhập khẩu nguyên chiếc. Với mức giá dự kiến vào khoảng 1,689 tỷ đồng, Volkswagen Tiguan Allspace mới chắc chắn sẽ tạo sức nóng tại thị trường xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Tuy nhiên với mức giá này, chắc chắn người tiêu dùng Việt sẽ còn phải đắn đo với vô vàn các lựa chọn từ xe Hàn, Nhật và thậm chí nhiều mẫu xe khác thuộc tập đoàn Volkswagen có mặt tại Việt Nam.

