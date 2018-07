Volkswagen Tiguan Allspace mới giá 1,69 tỷ lăn bánh ở Hà Nội

Như vậy, những chiếc Volkswagen Tiguan Allspace 2018 đã bắt đầu được giao đến tay khách hàng sau một thời gian chậm trễ vì các thủ tục thông quan. Theo nhà phân phối Volkswagen tại Việt Nam cho biết hiện tại đã có khoảng 200 đơn đặt hàng mẫu xe Tiguan Allspace tại Việt Nam. Tiguan Allspace 2018 sở hữu bộ khung xe liền khối với thiết kế kết cấu thép chịu lực đặc trưng của các dòng xe Đức, cho mức độ an toàn bảo vệ hành khách gần như hoàn hảo khi có va chạm. Lưới tản nhiệt thiết kế mạnh mẽ cùng với hệ thống đèn pha và logo Volkswagen (VW) lớn. Sự góc cạnh được thể hiện thêm qua các đường cong và gân dập nổi hai bên thân xe cho cấu tạo khí động học được tối ưu nhất. Mẫu xe SUV Tiguan Allspace 2018 có chiều dài tổng 4,7m, hơn bản Tiguan hiện tại 26,8cm, phần đầu xe từ trục bánh xe trước đến hết cản trước được thiết kế khí động học hơn ngắn hơn bản thường 2,9cm, tạo ra chỗ ngồi rộng rãi cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Chiều dài 4,7m cũng khiến nó trở thành chiếc xe rộng hơn nhiều so với các xe 5+2. Hệ thống chiếu sang của xe ấn tượng với cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua hay rẽ..., cụm đèn sau LED có độ chiếu sáng tương phản cao. Đuôi xe thể thao và tinh tế với hệ thống ống xả kép ở hai bên và dấu ấn “all space” mạ crôm in nổi.

Thân xe với các đường vuốt nhẹ nhàng đầy cá tính, mọt đường kẻ chỉ kim loại sáng bóng cũng xuất hiên bao quanh thân xe. Tiguan Allspace sở hữu bộ mâm đúc hợp kim nhôm 19-inch 5 chấu “Victoria Falls” thiết kế đồng điệu với phần thân xe kéo dài với hốc bánh xe đầy mạnh mẽ. Bên trong xe được trang bị hệ thống giải trí màn hình cảm ứng đa chức năng Composition Media, Bluetooth, USB, kết nối App-connect. Đặc biệt, chiều dài xe lên đến 4,701m, cho khoảng không gian của 3 hàng ghế rộng rãi, thoải mái cho 7 người lớn (do tổng chiều dài thêm 21cm).Volkswagen Tiguan Allspace 7 chỗ được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn xe Đức gồm: Động cơ 2.0L 4 xi lanh tăng áp TSI sản sinh công suất 180 mã lực tại 3,940 – 6,000 vòng/phút cùng mô men xoắn đạt 320Nm/1.500 – 3.940 vòng/phút. Tiêu thụ trung bình 7.8 lít xăng/100km ở điều kiện tiêu chuẩn. Hộp số tự động DSG ly hợp kép 7 cấp. Xe được lắp hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion cùng trang bị an toàn tiêu chuẩn như ABS, BA, ASR, ESC, Auto-Hold, ECO Start-Stop… Tại thị trường Việt Nam Volkswagen Tiguan Allspace phiên bản mới này sẽ có mức giá bán ra chính hãng là 1,699 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Chi tiết xe Volkswagen Tiguan Allspace 2018.

