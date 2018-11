Vinfast Fadil giá 336 triệu đồng có gì để “đấu” Toyota Wigo?

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe giá rẻ VinFast Fadil được định vị nằm trong phân khúc hạng A vốn đang được thống trị bởi 3 mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản là Hyundai Grand i10, Kia Morning cùng Toyota Wigo. Đây được xem là phân khúc luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi mức giá, doanh số cùng sự tiện dụng do dễ di chuyển trong đô thị. Phát triển dựa trên mẫu Opel Karl Rocks - xe VinFast Fadil mới có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.676mm, 1.632mm và 1.495mm trong khi chiều dài cơ sở đạt mức 2.38 mm. Với kích thước này, xe có vóc dáng tương đối trung bình trong phân khúc khi có chiều dài ngắn hơn, bề ngang bé hơn so với Hyundai Grand i10 nhưng lại dài, rộng hơn Toyota Wigo. Nằm ở chính giữa trên mặt tản nhiệt chính là logo chữ V tượng trưng cho VinFast cùng 2 thanh crôm kéo dài sang 2 bên đến sát ngoài cùng lưới tản nhiệt. Thiết kế cụm đèn pha của VinFast Fadil cũng giống với Opel Karl Rocks khi chạy ngang mặt trước rồi vuốt về phía sau. Hai hốc đèn sương mù cũng xuất hiện với thiết kế tương đồng Opel Karl Rocks. Hai bên thân xe với những đường ốp vuốt lên tương tự như nhiều mẫu xe hạng A của Hàn Quốc đang bán ra tại Việt Nam. Phần đuôi xe với cửa cốp khá nhỏ nhưng cụm đèn hậu lại có thiết kế lớn hơn. Cản va sau ốp màu bạc vuốt lên khá cao và đồng thời, đèn phanh đặt trên cánh gió sau... VinFast Fadil được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu kép phối 2 tông màu với kích thước 15 inch khá đẹp mắt và thể thao hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc hiện nay. Nằm ở chính giữa la-zăng là logo chữ V, bên cạnh đó xe cũng có gương chiếu hậu chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ và cả chức năng sấy gương. Về trang bị tiện nghi, cả 2 phiên bản đều trang bị 06 loa, ghế ngồi bọc da màu tối (loại da tổng hợp), ghế lái chỉnh cơ 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Vô-lăng bọc da và tích hợp nút điều khiển âm thanh, màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Android Auto/ Apple CarPlay và điện thoại thông minh, 2 cổng USB sẽ là trang bị trên bản đặc biệt. Ở phiên bản tiêu chuẩn xe sẽ không được trang bị bọc da vô lăng, bên cạnh đó ghế ngồi của xe cũng chỉ là dạng nỉ tối mầu. Hệ thống thông tin giải trí của xe chỉ có radio AM/FM, MP3 và hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Về mặt tiện ích và an toàn, VinFast Fadil mới cũng gây ấn tượng với trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, phanh chống bó cứng ABS, phẩn bổ lực phanh điện tử EBD cũng như 6 túi khí trên bản cao cấp. Ngoài ra, phiên bản cao cấp của xe sẽ được trang bị đèn pha cùng đèn hậu hoàn toàn bằng LED hiện đại trong khi đó bản tiêu chuẩn vẫn chỉ sử dụng bóng halogen. Bên cạnh đó, trên phiên bản cao cấp xe còn được trang bị cảnh báo chống trộm và khóa cửa tự động khi di chuyển.VinFast Fadil tại Việt Nam được bán ra 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt, cả 2 đều sử dụng chung động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.4L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 98 mã lực tại 6.200 v/p và mô-men xoắn cực đại 128Nm tại 4.400 v/p, sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). VinFast Fadil không có phiên bản số sàn (MT) như nhiều người mong đợi. Bản cao cấp của xe có giá khởi điểm 423 triệu đồng, chưa thuế. Tuy nhiên, trong đợt 1, giá xe sẽ giảm xuống còn 336 triệu đồng, chưa thuế. Xe có tổng cộng 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất là đỏ, xanh, bạc, cam và trắng. Video: Chi tiết xe giá rẻ Vinfast Fadil tại Hà Nội.

