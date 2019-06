Vespa Sprint độ 185 cc và gói phụ kiện gần 200 triệu

Phong trào độ xe đã phát triển từ lâu tại Việt Nam nhưng phần lớn thịnh hành ở xe số. Dòng xe tay ga rất ít khi được độ ''full'' và đặc biệt là thương hiệu xe máy tay ga Piaggio. Những chiếc xe gốc Italy luôn có kết cấu phức tạp hơn và phụ kiện cho những dòng xe này cũng đắt đỏ hơn. Từ khi ra đời để thay thế dòng Vespa S, Vespa Sprint được giới trẻ ưa chuộng và những bản độ trên nền tảng Vespa Sprint lần lượt ra đời. Cách đây không lâu, Zing.vn đã giới thiệu bản độ Sprint Notte gần 200 triệu nhưng chỉ là độ kiểng bên ngoài. Lần này chúng tôi sẽ giới thiệu một chiếc Sprint độ với giá trị tương tự nhưng đã được can thiệp vào động cơ. Chiếc Sprint của dân chơi Sài Gòn vẫn được giữ màu trắng nguyên bản nhưng chủ xe đã khéo léo tô điểm thêm màu đen bằng một số bộ phận carbon như phần ''cavat'' yếm trước, che khớp giảm xóc trước và cản sau. Để tạo điểm nhấn cho chiếc xe, chủ xe đã cho phay cắt và tạo hình lại phần chắn bùn trước. Đèn hậu và toàn bộ đèn báo rẽ trên bản độ này đều được thay bằng đèn của HD Corse cho thiết kế sắc sảo hơn. HD Corse là thương hiệu của Đài Loan, chuyên sản xuất phụ kiện cho xe tay ga và đặc biệt là Piaggio. Đèn pha được viền LED xung quanh, vừa làm đẹp vừa kiêm luôn chức năng đèn daylight. Khu vực tay lái là nơi được thay đổi khá nhiều. Nổi bật nhất là đồng hồ kỹ thuật số của S.I.P - thương hiệu đồng hương với Piaggio. Đồng hồ này được ngăn thành 2 phần rõ rệt: phần trên là đồng hồ tốc độ giống với dạng nguyên bản và phần dưới là màn hình LCD hiển thị vòng tua, giờ và điện áp ắc-quy. Chỉ riêng đồng hồ mới đã ngốn hơn 7 triệu đồng. Cùm tay phanh của xe sử dụng thương hiệu Zelioni, bao tay Bikers tích hợp kính gù. Dàn chân là nơi thay đổi nhiều nhất của bản độ này. Ở phía trước, chiếc Sprint sử dụng giảm xóc Bitubo của Italy trong khi phía sau là thương hiệu BGM của Đức. Phần giảm xóc này có giá hơn 20 triệu. Điểm ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào bản độ này sẽ là dàn mâm hàng hiếm. Cặp mâm của HD Corse có thiết kế dạng ''nguyên khối'' khá độc đáo. Cặp mâm này có giá khoảng 30 triệu. Tuy nhiên, để lắp được cặp mâm này lên xe, chủ xe còn tốn thêm một khoản tiền nữa. Do đây là cặp mâm dành cho Vespa GTS với phanh đĩa ở cả trước và sau. Tuy nhiên, Sprint chỉ được trang bị phanh đĩa phía trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Để phù hợp với xe, chủ xe đã cho thay cả hộp số bên trong động cơ để phù hợp với cơ cấu phanh đĩa. Hệ thống phanh được nâng cấp với kẹp phanh trước/sau Brembo Nickel 2 piston, kết nối qua giá đỡ CNC. Đĩa phanh trước là loại Braketech Axis Cobra 220 mm đến từ Mỹ. Dầu phanh được truyền qua dây dầu Hel U.K và bấm đầu Earls hàng hiệu. Trong khi đa số bản độ xe ga Vespa chỉ nghiêng về ''ngoại công'' thì chiếc Sprint này được chủ nhân nâng cấp cả ''nội công''. Phần xy-lanh nguyên bản 125 cc được chủ xe thay bằng xy-lanh đường kính 63 mm, dung tích 185 cc đến từ thương hiệu Malossi danh tiếng. Đi kèm với xy-lanh là một số bộ phận cũng được thay đổi. Chỉ riêng phần xy-lanh mới đã có giá hơn 15 triệu tại châu Âu. Để phù hợp với áp lực xả thải lớn hơn, bản độ sử dụng hệ thống xả full system cũng của Malossi. Theo chủ xe, dù được nâng cấp thêm 60 cc nhưng cảm giác lái không khác nhiều so với nguyên bản, chỉ cải thiện được phần nào ở gia tốc. Với những thay đổi ở cả ngoại thất và động cơ, bản độ này ngốn của chủ xe khoản tiền từ 180 triệu đến 200 triệu.

