Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm giá 77,5 triệu tại Việt Nam

Cách đây 50 năm, tại Triển lãm Xe máy Milan (Milan Motocycle Show) 1967 đã ra mắt chiếc xe máy Vespa Primavera với nhiều yếu tố mang tính đột phá gồm thiết kế nhỏ gọn, năng động và trang bị động cơ mạnh mẽ. Một năm sau chiếc xe độc đáo này mới được bán ra thị trường. Nhiều năm sau đó, Vespa Primavera với thiết kế cong tròn cá tính đã góp mặt cho xu thế tự do và ngẫu hứng của giới trẻ thập niên 70. Đây là thời kỳ giới trẻ bắt đầu có hứng thú với các sản phẩm trẻ trung, vui vẻ và màu sắc – thể hiện tinh thần tràn ngập sức sống, đại biểu cho chính tính cách và tâm hồn tươi trẻ của họ. Cho đến ngày nay, những giá trị trong quá khứ vẫn được Vespa lan tỏa vào triết lý thiết kế sản phẩm, tạo nên một bản sắc không thể nhầm lẫn. Để kỷ niệm cho nửa thế kỷ đầy ý nghĩa, Piaggio đã ra mắt mẫu xe ga Vespa Primavera 50th Anniversary Edition (Phiên bản Kỷ niệm thứ 50). Theo nhà sản xuất, phiên bản đặc biệt này mang đủ 4 yếu tố: thời trang, sang trọng, nổi loạn, và cá tính dành cho các khách hàng trẻ tuổi. Khác biệt so với phiên bản thường, Vespa Primavera 50th Anniversary Edition nổi bật với hai màu mới - xanh nhạt và màu nâu nhám kết hợp hài hòa với màu yên xe, bánh xe 5 chấu sắc xám hiện đại và logo kỷ niệm 50 năm thiết kế thanh lịch. Vespa Primavera 50th được trang bị hệ thống xi lanh đơn 4 kỳ và động cơ 125 iGet tương tự bản thường, mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm xăng. Thiết kế mới “cà vạt” đặc trưng và nẹp mạ chrome ở khung chắn bùn. Kích thước vành bánh xe 12 inch chất liệu hợp kim nhôm với thiết kế năm chấu ấn tượng. Bên cạnh đó, công nghệ đèn LED cuả xe ga Vespa Primavera giờ được áp dụng cho cả đèn pha phía trước và phía sau giúp tăng phạm vi và độ sáng khi sử dụng, từ đó bổ sung độ an toàn cho người lái. Hiện tại, Vespa Primavera 50th Anniversary Edition đã có sẵn tại các đại lý Piaggio Việt Nam trên toàn quốc với giá bán lẻ là 77,5 triệu đồng, cùng giá với bản Yacht Club, và đắt hơn 3 triệu đồng so với bản phanh ABS. Video: Chi tiết xe ga Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm.

