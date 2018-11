Về Việt Nam, Ducati Panigale V4R sẽ có giá hơn 2 tỷ đồng

Ducati mới đây đã bất ngờ giới thiệu phiên bản đua cho mẫu sport bike mạnh mẽ nhất của mình mang tên Ducati Panigale V4R mới tại sự kiện Ducati World Premiere cũng như triển lãm EICMA 2018. Tuy nhiên, mới đây hãng mới chính thức công bố giá bán của mẫu siêu môtô này. Theo đó, siêu môtô Ducati Panigale V4R 2019 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Mỹ vào năm 2019 với giá 40.000 USD (tương đương 933 triệu đồng). Trong khi đó tại châu Âu, Ducati Panigale V4 cũng sẽ được bán với giá 39.900 EUR (tương đương 1,062 tỷ đồng). Với mức giá đắt đỏ này, nếu được nhập về Việt Nam, giá xe Ducati Panigale V4R sẽ ở mức 2 tỷ đồng, chưa bao gồm phí đăng ký và ra biển. Đây là mức giá khá "chát" đối với một chiếc siêu môtô như Ducati Panigale V4R. Dù vậy, nếu mang ra so sánh với các phiên bản đua của các siêu môtô khác như BMW HP4 Race hay Kawasaki Ninja H2R thì mức giá 40.000 USD của Panigale V4 R vẫn khá dễ chịu. Đắt đỏ nhất hiện tại vẫn là siêu môtô BMW HP4 Race với giá lên đến 80.000 USD (tương đương 1,87 tỷ đồng). Trong khi đó Kawasa Ninja H2R được bán ra với giá 55.000 USD (tương đương 1,28 tỷ đồng). Khác với bộ đôi siêu môtô BMW HP4 Race và Kawasaki H2R, Ducati Panigale V4 R vẫn được xếp vào xe "street legal" - được phép sử dụng trên đường phố do vẫn có đầy đủ đèn còi và xi nhan. Được xếp vào phiên bản đua nên Ducati Panigale V4R được trang bị khá nhiều "đồ chơi" giúp xe thể hiện được sức mạnh trong trường đua. Đáng chú ý ở mẫu xe này chính là dàn cánh gió ở hai bên yếm xe giúp tăng cường tính khí động học, khiến xe bám đường và ổn định hơn khi chạy ở vận tốc cao. Đây là trang bị mà Panigale V4R được thừa hưởng tử chiếc Desmosedici RR của đội đua Ducati MotoGP. Sức mạnh của mẫu siêu môtô Ý này vẫn đến từ khối động cơ V4, dung tích 1.1000 cc, làm mát bằng dung dịch. Tuy nhiên các kỹ sư của Ducati đã thực hiện một số cải tiến giúp cải thiện hiệu năng của khối động cơ này. Cụ thể, Tay biên của động cơ được làm bằng titan, giúp giảm trọng 400g trọng lượng, đồng thời tăng độ bền khi vận hành. Trục cơ của xe là loại mới giúp giảm 1,1 kg trọng lượng. Trái pít-tông và trục cam được đúc mới, hệ thống nạp xả đường kính lớn hơn nhằm nâng cao hiệu năng. Bơm dầu và cuộn điện cũng được thay mới nhằm giảm trọng lượng. Nhờ hàng loạt nâng cấp trên mà động cơ V4 trên Ducati Panigale V4R sở hữu công suất lên đến 221 mã lực tại tua máy 15.250 vòng/phút. Không dừng lại ở đó, hãng xe máy Ducati còn cung cấp gói phụ kiện nâng cấp sức mạnh như hệ thống ống xả độ, phụ kiện đua và bỏ đi các trang bị thừa như gương chiếu hậu hay pát biển số. Khi được lắp đầy đủ phụ kiện nâng cấp, chiếc Panigale V4R có thể đạt công suất tối đa lên đến 234 mã lực và trọng lượng chỉ còn 165 kg. Ngoài ra, Ducati Panigale V4R còn được trang bị một số linh kiện cao cấp như hệ thống treo Ohlins ở cả trước và sau, bộ mâm Marchesini và bình xăng bằng nhôm mang phng cách mới riêng biệt so với trước. Bên cạnh các trang bị điện tử sẵn có như ABS hỗ trợ trong cua, kiểm soát lực kéo DTC, kiểm soát đề-pa, sang số nhanh, độ ghì máy, hệ thống phân tích dữ liệu tích hợp định vị, Panigale V4R còn được trang bị hệ thống hạn chế tốc độ khi vào pít và đồng hồ đo thời gian hoàn thành vòng đua. Video: Siêu môtô Ducati Panigale V4R 2019.

Ducati mới đây đã bất ngờ giới thiệu phiên bản đua cho mẫu sport bike mạnh mẽ nhất của mình mang tên Ducati Panigale V4R mới tại sự kiện Ducati World Premiere cũng như triển lãm EICMA 2018. Tuy nhiên, mới đây hãng mới chính thức công bố giá bán của mẫu siêu môtô này. Theo đó, siêu môtô Ducati Panigale V4R 2019 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Mỹ vào năm 2019 với giá 40.000 USD (tương đương 933 triệu đồng). Trong khi đó tại châu Âu, Ducati Panigale V4 cũng sẽ được bán với giá 39.900 EUR (tương đương 1,062 tỷ đồng). Với mức giá đắt đỏ này, nếu được nhập về Việt Nam, giá xe Ducati Panigale V4R sẽ ở mức 2 tỷ đồng, chưa bao gồm phí đăng ký và ra biển. Đây là mức giá khá "chát" đối với một chiếc siêu môtô như Ducati Panigale V4R. Dù vậy, nếu mang ra so sánh với các phiên bản đua của các siêu môtô khác như BMW HP4 Race hay Kawasaki Ninja H2R thì mức giá 40.000 USD của Panigale V4 R vẫn khá dễ chịu. Đắt đỏ nhất hiện tại vẫn là siêu môtô BMW HP4 Race với giá lên đến 80.000 USD (tương đương 1,87 tỷ đồng). Trong khi đó Kawasa Ninja H2R được bán ra với giá 55.000 USD (tương đương 1,28 tỷ đồng). Khác với bộ đôi siêu môtô BMW HP4 Race và Kawasaki H2R, Ducati Panigale V4 R vẫn được xếp vào xe "street legal" - được phép sử dụng trên đường phố do vẫn có đầy đủ đèn còi và xi nhan. Được xếp vào phiên bản đua nên Ducati Panigale V4R được trang bị khá nhiều "đồ chơi" giúp xe thể hiện được sức mạnh trong trường đua. Đáng chú ý ở mẫu xe này chính là dàn cánh gió ở hai bên yếm xe giúp tăng cường tính khí động học, khiến xe bám đường và ổn định hơn khi chạy ở vận tốc cao. Đây là trang bị mà Panigale V4R được thừa hưởng tử chiếc Desmosedici RR của đội đua Ducati MotoGP. Sức mạnh của mẫu siêu môtô Ý này vẫn đến từ khối động cơ V4, dung tích 1.1000 cc, làm mát bằng dung dịch. Tuy nhiên các kỹ sư của Ducati đã thực hiện một số cải tiến giúp cải thiện hiệu năng của khối động cơ này. Cụ thể, Tay biên của động cơ được làm bằng titan, giúp giảm trọng 400g trọng lượng, đồng thời tăng độ bền khi vận hành. Trục cơ của xe là loại mới giúp giảm 1,1 kg trọng lượng. Trái pít-tông và trục cam được đúc mới, hệ thống nạp xả đường kính lớn hơn nhằm nâng cao hiệu năng. Bơm dầu và cuộn điện cũng được thay mới nhằm giảm trọng lượng. Nhờ hàng loạt nâng cấp trên mà động cơ V4 trên Ducati Panigale V4R sở hữu công suất lên đến 221 mã lực tại tua máy 15.250 vòng/phút. Không dừng lại ở đó, hãng xe máy Ducati còn cung cấp gói phụ kiện nâng cấp sức mạnh như hệ thống ống xả độ, phụ kiện đua và bỏ đi các trang bị thừa như gương chiếu hậu hay pát biển số. Khi được lắp đầy đủ phụ kiện nâng cấp, chiếc Panigale V4R có thể đạt công suất tối đa lên đến 234 mã lực và trọng lượng chỉ còn 165 kg. Ngoài ra, Ducati Panigale V4R còn được trang bị một số linh kiện cao cấp như hệ thống treo Ohlins ở cả trước và sau, bộ mâm Marchesini và bình xăng bằng nhôm mang phng cách mới riêng biệt so với trước. Bên cạnh các trang bị điện tử sẵn có như ABS hỗ trợ trong cua, kiểm soát lực kéo DTC, kiểm soát đề-pa, sang số nhanh, độ ghì máy, hệ thống phân tích dữ liệu tích hợp định vị, Panigale V4R còn được trang bị hệ thống hạn chế tốc độ khi vào pít và đồng hồ đo thời gian hoàn thành vòng đua. Video: Siêu môtô Ducati Panigale V4R 2019.