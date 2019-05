Ưng Hoàng Phúc tậu Mercedes-Benz GLC giá gần 2 tỷ đồng

Sáng ngày 11/5/2019, tại đại lý xe sang Mercedes-Benz tại TP HCM đã diễn ra buổi lễ bàn giao chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 250 cho nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Như vậy, chỉ khoảng 2 tuần sau khi Phạm Quỳnh Anh chọn mua Mercedes-Benz GLC 250 4Matic, Phúc "Cọp" cũng đã lựa chọn chiếc SUV hạng sang này về đội của mình. Trên mạng xã hội, ca sỹ Ưng Hoàng Phúc cho hay lý do chọn mua chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 250 4Matic chỉ đơn giản là do vợ đang có thai nên sợ ngồi xe gầm thấp sẽ mỏi chân, vì thế, anh đã lẳng lặng đi xem xe và mua dòng xe gầm cao Mercedes-Benz GLC 250 về để vợ đi xe được thoải mái hơn. Chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 250 4Matic của Ưng Hoàng Phúc có ngoại thất sơn màu trắng. Nam ca sĩ cho hay mình rất hợp phong thuỷ với màu này. Ngoài chiếc xe mới mua, nam ca sĩ Thà Rằng Như Thế còn có chiếc Toyota Camry cũng mang màu trắng. Về tổng thể, Mercedes-Benz GLC trông mềm mại hơn so với dòng tiền nhiệm GLK. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.656 x 1.890 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.873 mm. Mặc dù có kích thước tổng thể lớn hơn, chiếc dài cơ sở lớn hơn, nhiều trang bị hơn, Mercedes GLC mới vẫn nhẹ hơn phiên bản GLK trước tới 80 kg. Chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mới chọn mua thuộc phiên bản nâng cấp nên có các trang bị mới như la-zăng 19 inch, kính cách nhiệt và đặc biệt là hệ thống âm thanh Burmester 13 loa cao cấp, công suất 590W. Mercedes-Benz GLC 250 4Matic mới vẫn có các chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport, Sport+ và Individual. Tuy nhiên, trên bản nâng cấp này, dòng xe Mercedes-Benz GLC 250 4Matic đã bị cắt đi tuỳ chọn gói Off-Road với 4 chế độ vận hành, dành cho đường trơn trượt, đường gồ ghề, đường dốc và kéo thùng phía sau.

Mercedes-Benz GLC 250 4Matic bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam vẫn được trang bị động cơ là loại 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 211 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại vòng tua dao động 1.200 – 4.000 vòng/phút. Xe chỉ mất khoảng thời gian 7,3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 222 km/h.Giá xe Mercedes-Benz GLC 250 4Matic chính hãng tại Việt Nam hiện tại đang được bán ra là 1,989 tỷ đồng. Việc chọn mua SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 250 4Matic cũng giúp Ưng Hoàng Phúc vào danh sách các thành viên trong câu lạc bộ người nổi tiếng sở hữu xe sang Mercedes-Benz tại Việt Nam. Video:Chi tiết Mercedes-Benz GLC250 tại Việt Nam.

