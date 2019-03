Toyota Sienna đã qua sử dụng giá 4,3 tỷ ở Sài Gòn

Tại thị trường Đông Nam Á, hãng xe Toyota chỉ phân phối dòng Alphard, do vậy những khách hàng muốn sở hữu Sienna không còn cách nào khác phải thông qua các đại lý tư nhân. Xe Toyota Sienna 2019 tại Mỹ có đến 7 phiên bản, trong đó Limited là bản cao cấp nhất với giá bán tiêu chuẩn 43.835 USD. Khi về đến Việt Nam, chiếc xe được “hét giá” lên đến hơn 4,3 tỷ đồng vì là hàng hiếm. Mới đây, trên thị trường xe cũ tại Việt Nam cũng bất ngờ xuất hiện một chiếc xe Toyota Sienna 7 chỗ phiên bản 2019 được sản xuất vào năm 2018. Chiếc xe mang biển số Sài Gòn này đã được chủ nhân cho lăn bánh khoảng 1988km và được chào bán với giá lên đến 4,3 tỷ đồng. Được sản xuất chủ yếu dành cho thị trường Mỹ từ năm 1997, Toyota Sienna đã được nhiều khách hàng ưa chuộng khi lựa chọn xe cho gia đình, đặc biệt khi có đông trẻ nhỏ do cực tiện dụng và nội thất rộng rãi. Thế hệ Sienna hiện tại có mặt từ năm 2010, chính vì vậy phiên bản Toyota Sienna 2018 đã được Toyota nâng cấp khá triệt để. Cụ thể, trên phiên bản mới này mẫu Toyota Sienna Limited 2019 nhập Mỹ này, nó đã được hãng xe Nhật Bản thay đổi kiểu dáng lấy cảm hứng từ mẫu sedan Camry. Lưới tản nhiệt phía trên gọn lại và mở rộng lưới tản nhiệt phía dưới. Hốc đèn sương mù theo đuổi phong cách thể thao. Sienna Limited sử dụng mâm 10 chấu kích thước 18 inch thiết kế mới. Gương chiếu hậu tích hợp dải đèn xi-nhan báo rẽ. Cửa kính được chia làm 3 khoang khác nhau tương đương cho 3 hàng ghế ngồi. Cụm đèn hậu phía sau sử dụng bóng LED và Halogen, chính giữa đuôi xe ốp tấm kim loại mạ chrome sáng, hệ thống ống xả đặt bên phải. Ở bên trong, mọi phiên bản Sienna 2018 đều có hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 mới nhất với tính năng định vị và sử dụng các ứng dụng khác nhau App Suite. Các bản LE, SE và XLE có thêm kết nối wifi, trong khi bản Limited cao nhất còn có dàn âm thanh JBL 9 loa với loa sub 10,1 inch và định vị hỗ trợ dò điểm đến... Các trang bị khác của xe bao gồm 5 cổng USB dành cho cả 3 hàng ghế, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau có khả năng phát nội dung từ điện thoại hay máy tính bảng chạy Android, màn hình đa thông tin 4,3 inch. Bản Limited cao cấp còn có kính trước và hai bên tán âm cùng hệ thống quan sát xe theo góc nhìn chim bay. Về độ an toàn, mọi phiên bản Sienna 2019 này cũng sẽ có gói trang bị hỗ trợ Toyota Safety Sense P với các hệ thống như hỗ trợ trước va chạm, nhận biết người đi bộ, tự động giữ ga với cảm biến hồng ngoại ở mọi dải tốc độ, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ đánh lái, đèn pha trước tự động. Do đã được nâng cấp động cơ vào thế hệ trước đó, nên hệ động lực của Sienna 2019 không có sự thay đổi. Xe vẫn chỉ có lựa chọn động cơ V6 3.5 nạp khí tự nhiên với công suất 296 mã lực và mô-men xoắn cực đại 357 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh, tùy từng phiên bản. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe MPV hạng sang Toyota Sienna bản Limited có giá khởi điểm 45.000 USD, trong khi đó Kia Sedona phiên bản Limited có giá 43.000 USD. Tuy nhiên ở Việt Nam thì một chiếc Sienna Limited có giá đắt gần 4 lần so với Kia Sedona. Với mức giá xe Toyota Sienna 2019 chạy lướt tại Việt Nam trong bài viết này đang được chào bán tới 4,3 tỷ đồng, nó cũng được nhiều người dùng đánh giá là không quá đắt bởi sau những chi phí về thuế, phí và biển... Video: Toyota Sienna Limited 2016 - xe gia đình ước mơ tại Việt Nam.

