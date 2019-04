Toyota RAV4 2019 “uống” ít xăng nhất, giá từ 544 triệu đồng

Sau khi ra mắt thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, mẫu crossover cỡ C Toyota RAV4 thế hệ mới giờ đây lại được giới thiệu tại quê nhà Nhật Bản. So với phiên bản ở Mỹ và châu Âu, RAV4 2019 dành cho thị trường Nhật Bản sở hữu thiết kế không có gì khác biệt. Thay vào đó, Toyota RAV4 2019 tạo sự điểm nhấn riêng bằng động cơ bên dưới nắp capô. Động cơ đầu tiên của Toyota RAV4 2019 mới tại Nhật Bản là loại máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, đi với hộp số biến thiên vô cấp Direct Shift-CVT. Động cơ tiêu chuẩn của Toyota RAV4 2019 tại Nhật Bản tạo ra công suất tối đa 169 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 207 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Toyota RAV4 2019 bản tiêu chuẩn tại Nhật Bản còn đi kèm hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn và 4 bánh tùy chọn. Trong đó, hệ dẫn động Dynamic Torque Control 4WD có tính năng điều hướng mô-men xoắn. Tác dụng của tính năng này là phân bổ mô-men xoắn tới bánh trái và phải cũng như trước/sau. Bên cạnh đó, Dynamic Torque Control 4WD còn có cơ cấu ngắt cầu để chuyển sang dẫn động cầu trước khi không cần dùng đến hệ dẫn động 4 bánh. Tùy chọn động cơ thứ hai của RAV4 2019 tại Nhật Bản là hệ thống hybrid, bao gồm máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít và mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 215 mã lực ở cấu hình dẫn động 1 cầu và 219 mã lực ở cấu hình dẫn động 4 bánh. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian e-AWD cho phép phân phối mô-men xoắn tới cầu trước/sau thay đổi theo tỷ lệ 100:0 đến 20:80. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ tiêu chuẩn là 15,2 km/lít (6,57 lít/100 km) dù ở phiên bản dẫn động 4 bánh hay dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Toyota RAV4 Hybrid 2019 tiêu thụ lượng xăng trung bình 20,6 km/lít (4,85 lít/100 km) ở bản dẫn động 2 cầu và 21,4 km/lít (4,67 lít/100 km) ở bản dẫn động 1 cầu. Bên trong Toyota RAV4 2019 tại Nhật Bản có những trang bị đáng chú ý như ghế sau gập 6:4 và sàn khoang hành lý có thể chỉnh chiều cao theo 2 mức. Khoang hành lý của mẫu xe này có thể tích 540 lít. Toàn bộ các bản trang bị của mẫu crossover cỡ C này đều có hệ thống Toyota Safety Sense tiêu chuẩn tại thị trường Nhật Bản. Hệ thống này bao gồm tính năng phát hiện người đi bộ (ngày/đêm), phát hiện người đạp xe (ban ngày), kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ đánh lái về đúng làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Bên cạnh 2 tùy chọn động cơ, khách hàng Nhật Bản có thể mua 1 trong 6 bản trang bị của Toyota RAV4 2019, bao gồm X, G, Z Package, Adventure, Hybrid X và Hybrid G. Trong đó, bản Adventure có những trang bị riêng như lưới tản nhiệt, cản trước, tấm ốp bảo vệ gầm dưới đầu xe hay bộ vành nhôm 19 inch. Những trang bị này giúp cải thiện hình ảnh xe việt dã cho Toyota RAV4 Adventure 2019.Giá xe Toyota RAV4 2019 tại Nhật Bản dao động từ 2.608.200 - 3.817.800 Yên (khoảng 544 - 796 triệu đồng). Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ truyền thống như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Subaru Forester. Video: Xem chi tiết Toyota RAV4 2019 mới.

