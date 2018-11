Toyota RAV4 2019 "chốt giá" từ 595 triệu đồng tại Mỹ

Toyota đã chính thức bán ra mẫu crossover Rav4 hoàn toàn mới với thiết kế thay đổi táo bạo. Trên phiên bản Toyota Rav4 2019 mới này, nó đã được hãng xe Nhật Bản thay đổi toàn diện đến mức nhiều người không còn nhận ra hình dáng quen thuộc của chiếc Rav4 đình đám ngày nào. Trên mẫu xe hoàn toàn mới nay đã góc cạnh hơn, thời trang hơn và cũng trẻ trung không kém các đối thủ. Xe vận hành trên platform hoàn toàn mới TNGA K tương tự như Camry và Avalon. Hãng xe Nhật Bản khẳng định khung gầm cứng vững hơn 57% so với phiên bản hiện hành. Mẫu SUV Toyota RAV4 hoàn toàn mới dựa trên nền tảng cấu trúc toàn cầu của TTNGA giúp xe tăng diện tích sử dụng bên trong nhưng vẫn giữ được sự nhỏ gọn như các phiên bản trước. Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt mới sang trọng hơn, cụm đèn pha dạng led, cản trước được làm mới... Thiết kế mới cũng giúp Rav4 2019 dễ dàng di chuyển trong những khu đô thị chật hẹp, đông đúc. Đuôi xe với cản sau nâng cao thể thao và mạnh mẽ hơn, phía dưới gầm là hệ thống hai ống xả. Thân xe thiết kế khí động học, mâm xe đa chấu 19 inch, kèm bộ lốp kích cỡ 235/55R19 và 8,6 inch giải phóng mặt bằng, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo led... Nội thất của Rav4 mới cũng mang phong cách hiện đại hơn. Ngoài các chi tiết được bọc da, nó còn có cụm màn hình tách biệt ra khỏi mặt táp lô với màn hình cảm ứng tiêu chuẩn 7 inch, tuỳ chọn 8 inh. Hệ thống đa phương tiện với công nghệ Entune 3.0 mới tích hợp Apple CarPlay cùng truy cập rảnh tay Amazone Alexa, kết nối Wifi và âm thanh JBL... RAV4 mới được trang bị hệ thống an toàn Safety Sense của Toyota với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo trước va chạm và phát hiện người đi bộ, cảnh báo hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và cảnh báo giao thông phía sau sẽ giúp cho việc lái xe an toàn hơn. Trang bị công nghệ với hệ thống khóa thông minh keyless điều khiển từ xa, bốn cổng sạc USB/Bluetooth. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất 230 hp và mô-men xoắn 184 lb-ft, được kết hợp độc quyền với hộp số tự động 8 cấp. Toyota tuyên bố xe có khả năng từ 0 đến 96 km/h trong 8,2 giây. Kết hợp với động cơ trên là một động cơ điện có công suất 54 hp. Tại thị trường Mỹ, SUV Toyota RAV4 2019 có 6 biến thể để lựa chọn, bao gồm: Limited; X SE HV, Adventure, XLE Premium, XLE và LE. Giá bán của xe thấp nhất 25.500 USD (khoảng 595 triệu đồng) cho bản cấp thấp LE. Phiên bản cao cấp nhất RAV4 XSE HV sẽ có giá 33.700 USD (khoảng 786 triệu đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe Toyota RAV4 2019 mới.

