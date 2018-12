Toyota Prius 2019 hầm hố hơn với gói độ TRD chính hãng

Mẫu xe Toyota Prius 2019 vừa ra mắt hồi đầu tháng tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2018. Ngay sau một tháng ra mắt mẫu xe này tiếp tục được bộ phận phát triển xe đua TRD nâng cấp với một loạt chi tiết tăng tính khí động học và thể thao. Toyota Prius TRD 2019 sẽ có mặt tại triển lãm ôtô Tokyo Auto Salon 2019 diễn ra vào tháng 1 tới. Bộ bodykit thể thao dành cho Toyota Prius 2019 với những thay đổi đáng kể so với nguyên bản như cản va trước mạ chrome, ốp bệ cửa, cản va sau với bộ khuếch tán khí động học, cánh lướt gió đi kèm với ốp gương hai tone màu mới. Ngay cả tay nắm cửa cũng được đổi mới với mặt trong bằng carbon. Được biết, TRD chỉ phát hành bộ bodykit thể thao này tại thị trường Nhật Bản. Các chi tiết trong bộ bodykit tiêu chuẩn của TRD đều được sơn đen tương phản với màu sơn trắng ngoại thất - phối màu đặc trưng của TRD. Khách hàng cũng có thể tùy chọn bộ vành hợp kim nhôm kích thước từ 15 đến 18 inch cho Toyota Prius 2019 TRD mới này. Gói phụ kiện này còn bao gồm bộ khuếch tán trên kính sau, ống xả kép và các chi tiết trang trí giúp cho chiếc Prius trở nên cá tính và thể thao. Các chi tiết của bộ bodykit này đã được TRD tính toán bằng phần mềm mô phỏng động lực học chất lưu (CFD). Nhờ vậy, Prius TRD 2019 có tính khí động học cao hơn bản tiêu chuẩn. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, một vài chi tiết bên trong xe cũng được TRD can thiệp như nút khởi động Start/Stop với logo TRD, tấm che nắng và túi đựng hành lý từ TRD. TRD không can thiệp vào hệ động lực trên Toyota Prius 2019. Tuy nhiên, bộ phận này đã trang bị cho Prius hai thanh cân bằng thân xe cũng như là các thanh gia cố cho hệ thống khung gầm. Giá gói độ TRD cho Prius 2019 cũng chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết xe Toyota Prius 2019 mới.

