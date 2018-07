Toyota Land Cruiser Prado dùng chán bán 2,2 tỷ ở Hà Nội

Chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado TXL 2016 được chào bán từ một đại lý ôtô đã qua sử dụng tại Hà Nội. Chiếc xe này còn khá mới, tình trạng nội ngoại thất còn khá nguyên bản. Phiên bản này được xem liền kề trước phiên bản nâng cấp vừa ra mắt cuối năm 2017 vừa qua. Kích thước tổng thể của mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn của Toyota khá gọn gàng, chỉ nhỉn hơn mẫu Fortuner một chút với thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.885 x 1.845 mm. So với phiên bản đời cũ hơn, Toyota Land Cruiser Prado TXL 2016 chỉ được thay đổi một số chi tiết ngoại thất. Nổi bật nhất ở ngoại thất chính là cụm đèn pha LED thiết kế hình boomerang, đi kènm tính năng cân bằng góc chiếu tự động, kết hợp với lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn. Do đó, tổng thể đầu xe thể thao và cứng cáp, đậm chất việt dã của những mẫu SUV cỡ lớn của hãng xe ôtô Toyota. Các trang bị ngoại thất vẫn trong tình trạng sử dụng tốt như cụm gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ, đèn hậu và đèn phanh thứ ba dạng LED tích hợp trên cánh lướt gió phía sau vẫn cho khả năng chiếu sáng tốt. La-zăng vẫn là loại hợp kim nhôm nguyên bản 6 chấu kép, kích thước 18-inch mạnh mẽ. Về nội thất, Prado 2016 sử dụng vô lăng da 4 chấu tích hợp các phím bấm bao gồm; điều khiển hệ thống âm thanh, phím đàm thoại rảnh tay thông qua kết nối Bluetooth, phím điều khiển màn hình đa thông tin MID. Bảng đồng hồ optitron hiển thị sắc nét được thiết kế mới sang trọng tích hợp màn hình đa thông tin TFT màu. Bên cạnh các trang bị tiện ích nguyên bản như hệ thống giải trí DVD 1 đĩa tương thích các định dạng video MP4, WMV, đi kèm kết nối USB, AUX, chủ nhân trước đây của mẫu xe này còn nâng cấp hai màn hình gối đầu chất lượng cao, hệ thống âm thanh 9 loa với bộ giả lập 5.1, hệ thống điều hòa 3 vùng tự động với cửa gió cho cả 3 hàng ghế… Những hệ thống an toàn cao cấp nhất cũng được trang bị cho mẫu xe này như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống chống trượt khi tăng tốc TRC, camera lùi, cảm biến lùi và 7 túi khí. Toyota Land Cruiser Prado 2016 được trang bị động cơ xăng 2TR-FE 2.7L 4 xy lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian có trang bị khóa vi sai trung tâm hạn chế trượt TORSEN, hỗ trợ tối đa khả năng off-road của mẫu xe này. Tại thời điểm ra mắt vào cuối năm 2015, Toyota Land Cruiser Prado TXL có giá niêm yết 2,192 tỷ đồng. Sau khoảng 2 năm sử dụng và đi được khoảng hơn 25.000 km, xe Cruiser Prado đời cũ này hiện đang được chào bán với giá 2,2 tỷ đồng. Trong tình cảnh khan hiếm những chiếc xe nhập khẩu hiện nay, mức giá này tạm chấp nhận được. Video: Xem chi tiết xe Toyota Land Cruiser Prado TXL 2016.

