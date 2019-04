Toyota Highlander thế hệ hoàn toàn mới chính thức lộ diện

Toyota Highlander thế hệ mới đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm Toyota New Global Architecture (TNGA) - nền tảng đang được sử dụng trên dòng RAV4, Camry và Avalon mới, chính vì vậy đã khiến nó trở nên cao cấp và ấn tượng hơn trước. Toyota Highlander 2020 mới có 02 tùy chọn động cơ xăng bao gồm V6 hút khí tự nhiên hoặc 2.5L hybrid lai giữa xăng - điện. Xe vẫn chưa có thêm phiên bản hybrid cắm sạc (plug-in hybrid). Ở phiên bản động cơ V6 dung tích 3.5L hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 356Nm đi cùng khả năng kéo 2,2 tấn (5.000 pound). Động cơ sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (Direct Shift). Đáng chú ý Toyota Highlander Hybrid 2020 không sử dụng máy V6 3.5L + cặp mô-tơ điện như thế hệ hiện tại, thay vào đó là nó sử dụng máy nhỏ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, DOHC, VVT-iE kết hợp với mô-tơ điện cho công suất tối đa 240 mã lực, mặc dù hiệu suất giảm 22% nhưng phiên bản hybrid mới đạt hiệu quả về tính tiết kiệm nhiên liệu - tăng 17% so với trước đó dùng mới V6. Toyota cung cấp cho xe hai hệ dẫn động gồm: cầu trước (2WD) hoặc cả bốn bánh (AWD) thay vì chỉ cung cấp duy nhất hệ dẫn động bốn bánh (AWD) như trước, nhờ đó giá bán Toyota Highlander Hybrid 2020 (chưa công bố), nhưng dự đoán sẽ được giảm xuống thấp hơn trước đây. Toyota cho biết, Highlander 2020 có khả năng bám đường tốt hơn với lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc ba hệ thống dẫn động bốn bánh có sẵn cho phiên bản máy V6 N/A và bản V6 Hybrid. Ở phiên bản máy xăng V6 N/A, phiên bản L, LE và XLE với hệ thống AWD (tùy chọn) có khả năng phân bổ 50% mô-men xoắn giữa trục trước và sau. Tương tự ngoại thất, cabin Highlander 2020 cũng được “đập đi xây lại” với thiết kế mới hoàn toàn từ ghế ngồi, bảng táp-lô đa tầng hay vô lăng. Toyota đã trrang bị hệ thống đa phương tiện mới nhất cho Highlander, hỗ trợ kết nối Apple Car Play/ Android Auto, tương thích Alexa In-Car, radio SiriusXM, kết nối Wi-Fi,... thông qua màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn (12,3 inch trên bản cao cấp). Hệ thống âm thanh cao cấp JBL là trang bị tiêu chuẩn cho các bản Limited hay Platinum. Trên bản cao cấp xe có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện 10 hướng (8 hướng tiêu chuẩn), ghế bọc da cao cấp đục lỗ,... Nền tảng TNGA-K cho phép Highlander 2020 tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, tăng sự an toàn khi giảm thiểu tác động khi va chạm. Gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS 2.0) trên Highlander 2020 mới bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cruise control điều khiển bằng radar, hệ thống theo dấu làn đường (LTA) và hỗ trợ thông tin biển báo (RSA), camera quan sát 360 độ và 08 túi khí, cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), loạt phanh ABS/BA/EBD, hệ thống tạm dừng thông minh (SST). Bên cạnh nội thất, các chi tiết ngoại thất của mẫu xe Toyota Highlander 2020 mới này cũng dã được nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản làm mới bằng việc loại bỏ lưới tản nhiệt kiểu lưỡi dao cạo và thay vào đó là cụm lưới tản nhiệt mới hình thang nhỏ gọn hơn, phía trên tích hợp thanh mạ crôm sáng bóng với logo Toyota chính giữa làm điểm nhấn. Nắp ca-pô mới gân guốc thể thao hơn, đèn pha mới được thiết kế mảnh mai sắc sảo tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày bên dưới. Cụm đèn sương mù được bố trí sâu vào hốc ở hai bên ở cản trước, khe hút gió được thiết kế rộng nằm bên dưới cản trước tạo nên sự bề thế và cân đối cho phần đầu Highlander mới. Xe sẽ canh tranh với các đối thủ Honda Pilot, Mazda CX-9, Ford Explorer hay Subaru Acsent tại thị trường Bắc Mỹ. Video: Toyota Highlander thế hệ hoàn toàn mới chính thức lộ diện.

