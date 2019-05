Toyota Fortuner lắp ráp tại Việt Nam chuẩn bị trình làng

Theo một số nhân viên địa lý chính hãng, mẫu xe SUV Toyota Fortuner sẽ bị ngừng nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam vào tháng 6/2019 tới, mục đích là để chuẩn bị cho bản lắp ráp trong nước bán ra vào tháng 7. Như vậy, Toyota Fortuner sẽ một lần nữa được lắp ráp tại Việt Nam sau khi chuyển sang nhập khẩu vào năm 2017. Thông tin trên vẫn chưa được đại diện của thương hiệu Toyota tại Việt Nam xác nhận chính thức nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ. Do vậy, sự mập mờ này khiến nhiều khách hàng Việt hi vọng về một tương lai Toyota Fortuner lắp ráp không còn “bán bia kèm lạc” và giảm giá. Thế hệ mới của mẫu xe SUV Toyota Fortuner được giới thiệu tới khách hàng Việt vào tháng 10/2016, sau đó được chuyển từ lắp ráp sang nhập khẩu Indonesia từ cuối năm 2017. Với sự thay đổi mạnh trong thiết kế và trang bị, Toyota Fortuner được người tiêu dùng dành sự quan tâm lớn. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe Toyota Fortuner lắp ráp tại Việt Nam sẽ vẫn giữ nguyên, gần như không có sự thay đổi. Tương tự như vậy, nội thất của Fortuner 2018 cũng được Toyota giữ nguyên. Dù có cách bố trí các chi tiết y hệt như Hilux, nhưng bảng táp-lô của Fortuner thế hệ mới lại được thiết kế hoàn toàn khác biệt, khiến chiếc xe trông cao cấp hơn. Trên các phiên bản cao cấp, Fortuner nay đã được trang bị thêm ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng. Trước đây dòng xe này cũng có ghế chỉnh điện, tuy nhiên chỉ có ghế lái mới có thể điều chỉnh được. Hàng ghế sau của xe có cửa gió điều hòa độc lập, có thể gập lưng 60/40 và chỉnh tay. Dự tính khi Toyota Fortuner lắp ráp tại Việt Nam, nó sẽ vẫn sở hữu 2 phiên bản máy dầu số tự động, sử dụng động cơ 2.4 và 2.8 - 2 cầu, đồng thời Toyota Việt Nam cũng đã bỏ đi phiên bản máy xăng 2 cầu trước đây. Hai phiên bản này dự kiến sẽ hút khách khi sử dụng hộp số tự động. Các trang bị an toàn còn lại của xe không có sự thay đổi so với bản nhập khẩu từ Indonesia. Mức giá bán cùng số phiên bản của Toyota Fortuner lắp ráp trong nước hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, Toyota Fortuner nhập khẩu hiện có 4 phiên bản cùng mức giá bán từ 1,026 tỷ đến 1,354 tỷ đồng. Chỉ trừ phiên bản tiêu chuẩn trang bị máy dầu cùng số sàn được bán đúng giá, 3 phiên bản còn lại đều bị bán kèm phụ kiện lên tới cả chục triệu đồng. Việc Toyota Việt Nam một lần nữa đưa Fortuner quay trở lại dây chuyền lắp ráp trong nước cũng là điều hợp lý. Trước đó, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Toyota Camry 2019, ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam - cũng hé lộ việc chuyển Camry sang nhập khẩu là để lắp ráp một mẫu xe khác. So với Camry, Toyota Fortuner có sức bán tốt hơn. Video: Đánh giá Toyota Fortuner 2017 tại Việt Nam.

