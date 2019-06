Toyota Corolla Altis giảm tới 80 triệu đồng tại Việt Nam

Theo khảo sát tại các đại lý, mẫu sedan hạng C của Toyota hiện đang được áp mức giảm từ 50-80 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, tùy từng đại lý. Hiện tại, giá xe Toyota Corolla Altis đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 biến thể, bán ra từ 697 triệu đồng đến 932 triệu đồng. Theo một số nguồn tin từ đại lý, việc giảm giá Toyota Corolla Altis tại Việt Nam là phía nhà phân phối chính hãng hiện đang rục rịch cho ra mắt phiên bản mới nhằm củng cố sức mạnh để tranh dành thị phần với các đối thủ còn lại. Chính vì vậy việc "dọn kho" để đón bản mới về và kiếm doanh số cũng không phải điều ngạc nhiên. Mẫu xe Toyota Corolla 2018 là phiên bản nâng cấp mới nhất, nhưng là lần thay đổi ngoại hình đáng kể nhất của mẫu xe Altis từng ra mắt lần đầu tại Việt Nam năm 2014. So với phiên bản trước, xe chỉ có một số thay đổi về thiết kế ngoại thất cùng trang bị công nghệ hiện đại và an toàn hơn và kích thước của xe không đổi. Phần đầu của xe sở hữu lưới tản nhiệt trên mảnh hơn với 1 nan, lưới tản nhiệt dưới được mở rộng, nối 2 đèn sương mù với nhau. Gương chiếu hậu của bản 2.0V Sport tích hợp thêm chức năng gập tự động và tự động điều chỉnh khi lùi xe. Mâm xe mới dạng đa chấu 17 inch với bản cao cấp nhất 2.0V Sport, trong khi các bản còn lại tương tự như cũ. Bên trong nội thất của Corolla Altis phiên bản nâng cấp 2018 không có nhiều thay đổi. Khác biệt dễ nhận thấy là cửa gió điều hòa hai bên dạng hình tròn với hình sao 5 cánh ở giữa. Ghế của Altis 2.0V là ghế da màu đen, 1.8G ghế da màu kem và bản 1.8E dùng ghế nỉ. Các trang bị đáng chú ý trên Altis 2018 các bản CVT là điều hòa tự động 1 vùng, khởi động không cần chìa, vô-lăng tích hợp nút điều khiển âm thanh và hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40. Các bản cao cấp có ga tự động Cruise Control và ghế lái kiểu thể thao, chỉnh điện 8 hướng. Một điểm đáng chú ý là hệ thống cân bằng điện tử VSC được trang bị cho tất cả các phiên bản Corolla Altis 2018 thay vì chỉ có trên bản 2.0V trước đây. Được biết, các bản 2.0V được trang bị cảm biến lùi, cảm biến góc trước và sau; bản 1.8G được trang bị cảm biến lùi. Riêng bản 2.0V Sport có thêm camera lùi được tích hợp trên gương chiếu hậu. Toyota Corolla Altis 2018 gồm hai lựa chọn động cơ xăng 1.8L và 2.0L như phiên bản trước. Phiên bản 1.8L có công suất cực đại 138 mã lực và momen xoắn cực đại đạt 173 Nm, trong khi phiên bản 2.0L có công suất 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 187 Nm. Ngoại trừ bản 1.8E MT sử dụng số tay 6 cấp, tất cả các bản còn lại đều sử dụng hộp số vô cấp với 7 cấp số ảo và có bổ sung chế độ lái thể thao. Theo nhiều người dùng đánh giá, Corolla Altis sở hữu thiết kế khá bảo thủ, trang bị tiện nghi và an toàn được đánh giá chưa xứng với tầm giá và thua một các đối thủ như Hyundai Elantra, Kia Cerato, Mazda3… Phiên bản 2019 được cho là sẽ nhập khẩu nguyên chiếc thay vì lắp ráp trong nước như trước đây, bên cạnh đó mức giá cũng rẻ hơn. Video: Đánh giá xe Toyota Corolla Altis 2018 tại Việt Nam.

