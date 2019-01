Toyota Camry mới sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 4/2019?

Thế hệ mới của mẫu sedan hạng D đến từ Toyota dự kiến sẽ được giới thiệu tới người dùng Việt vào khoảng tháng 4/2019. Tuy nhiên, thông tin đáng chú ý trong dòng sự kiện này chính là việc mẫu xe Toyota Camry 2019 sẽ không còn được lắp ráp trong nước nữa mà chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực Đông Nam Á, cụ thể hơn là Thái Lan. Ra mắt thị trường Thái Lan vào hồi cuối tháng 10 năm ngoái, thế hệ mới của Toyota Camry sở hữu nhiều điểm mới trong thiết kế do áp dụng cơ sở gầm bệ TNGA. Theo đó, kích thước tổng thể của xe cũng có thay đổi nhẹ với chiều dài tăng 35 mm và chiều rộng tăng 15 mm so với thế hệ cũ. Toyota Camry 2019 có nhiều nét tương đồng với phiên bản bán ra ở thị trường Bắc Mỹ. Lưới tản nhiệt phía trước sắc nét hơn với các thanh nan góc cạnh đặt tầng chồng lên nhau và kéo dài sang 2 bên thân xe trong khi cản trước tạo hình mỏng dẹt trông thể thao hơn. Phía bên trên phàn đầu Toyota Camry hoàn toàn mới là cụm đèn pha Hi-LED với đèn LED định vị ban ngày chia thành nhiều dải phần nào giống với các mẫu Lexus. Ngoài ra, chiều dài cơ sở tăng thêm 50 mm hứa hẹn một không gian nội thất có phần thoải mái hơn cho người ngồi. Thân xe có một số đường gân nhẹ nhưng cặp mâm 16 inch nguyên bản chưa thực sự thuyết phục với một mẫu sedan hạng D. Đằng sau Toyota Camry 2019 xuất hiện cụm đèn hậu LED mới và cánh gió nhỏ tích hợp ở nắp cốp. The hãng xe ôtô Toyota cho hay, Camry phiên bản 2019 cũng sẽ có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều do sử dụng khung sàn TNGA thế hệ mới của Toyota, đã từng được áp dụng lần đầu trên mẫu "xe xanh" Prius. Về nội thất, Toyota Camry 2019 cũng có nhiều nét thay đổi nên trông trẻ trung và hiện đại hơn so với thế hệ cũ bằng cách sử dụng chất liệu da phối hợp với các viền mạ crôm trang trí. Các tiện nghi cho người ngồi bao gồm ghế trước chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây, mở cửa/khởi động máy không cần chìa, màn hình giải trí kích thước 8 inch… Các trang bị an toàn trên xe khi về tới Việt Nam và giá bán vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, theo thông tin được hé lộ ban đầu, Toyota Camry 2019 có thể sẽ có trang bị cảnh báo điểm mù và giữ làn đường trong khi bản cao cấp sẽ có tới 9 túi khí an toàn. Một sô đại lý Toyota tại Việt Nam cũng khẳng định xe sẽ có 2 phiên bản là 2.0G và 2.5G thay vì 3 phiên bản như thế hệ hiện tại. Tương ứng với đó là 2 loại động cơ gồm 1 loại có dung tích 2 lít cho công suất tối đa 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Loại thứ 2 cho bản 2.5G có dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Như vậy, với việc Toyota Camry thế hệ mới chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc, phân khúc sedan hạng D giờ đây chỉ còn Mazda6 và Kia Optima là được lắp ráp trong nước. Honda Accord cũng là xe nhập khẩu nguyên chiếc và dự kiến về tới Việt Nam vào khoảng giữa năm nay. Video: Chi tiết xe sedn hạng D - Toyota Camry 2019.

