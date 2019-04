Toyota Camry 2019 tại Việt Nam dùng động cơ và hộp số cũ?

Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt thị trường trong nước mẫu Toyota Camry hoàn toàn mới. Đây cũng là mẫu xe Camry thế hệ mới – thế hệ thứ 8 của dòng xe. Điểm đáng chú ý là Camry mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thay vì lắp ráp trong nước như trước đây. Sau khi ra mắt thị trường Việt, Toyota Camry 2019 mới nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt ở phần động cơ và hộp số. Nhiều người cho rằng khách hàng Việt Nam phải chịu thiệt thòi khi vẫn sử dụng động cơ và hộp số cũ, trong khi thị trường lân cận đã được nâng cấp lên công nghệ mới. Cụ thể, dù thay đổi từ thiết kế cho tới công nghệ và cả cảm giác lái, nhưng Toyota Camry 2019 vẫn sử dụng động cơ cũ cho cả 2 phiên bản. Bản 2.0G dùng động cơ 2.0L, công suất 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 199 Nm. Bản 2.5Q dùng động cơ 2.5L, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 235 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp như phiên bản trước. Trong khi đó, bản 2.5G tại Thái Lan dùng động cơ cùng dung tích 2.5L giống như bản 2.5Q tại Việt Nam, nhưng là dòng động cơ mới. Động cơ này cho công suất 209 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 5.000 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp đã được trang bị thay thế cho hộp số 6 cấp của thế hệ trước. Các chỉ số của động cơ 2.5L mới này đều hơn hẳn so với động cơ trên Toyota Camry 2.5Q mới vừa ra mắt tại Việt Nam. Ngoài ra, tại Thái Lan còn có bản Camry Hybrid, cũng sử dụng động cơ 2.5L mới, được điều chỉnh sức mạnh xuống còn 178 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm tại 3.600-5.200 vòng/phút. Giải thích về việc không đưa phiên bản Camry Hybrid về Việt Nam, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, ông Toru Kinoshita chia sẻ, việc không có nhiều ưu đãi cho dòng xe hybrid khiến giá của mẫu xe này nếu mang về Việt Nam sẽ cao hơn (khoảng 200 triệu đồng) so với bản cao cấp nhất, và sẽ khó khăn để tới tay khách hàng. Về vấn đề không sử dụng động cơ 2.5L mới cho Camry 2.5Q tại Việt Nam, ông Toru Kinoshita lý giải, đây là thế hệ động cơ được phát triển đi kèm với công nghệ hybrid, và việc không mang phiên bản Camry Hybrid mới về cũng có phần ảnh hưởng tới quyết định sử dụng động cơ 2.5L thế hệ trước, vốn vẫn đảm bảo khả năng vận hành. Cũng theo ông Toru Kinoshita đưa ra con số kỳ vọng, mẫu xe Toyota Camry 2019 có thể bán được 700 xe mỗi tháng, cao hơn 200 xe so với thế hệ trước. Về mức giá được cho là rẻ hơn so với mức giá dự đoán trước khi ra mắt, đại diện nhà phân phối và lắp ráp Toyota Việt Nam cho rằng, mức giá là do thị trường quyết định. Tại Việt Nam, giá xe Toyota Camry 2019 bán ra với 2 lựa chọn: Camry 2.5Q giá 1,235 tỉ đồng (giá 1,243 tỷ với màu Trắng Ngọc trai) và Camry 2.0G giá 1,029 tỷ đồng (giá 1,037 tỉ đồng với màu Trắng Ngọc trai). So với trước, Camry 2.5Q 2019 đã có giá bán thấp hơn 67 triệu đồng nhưng chỉ tiếc nó không được trang bị đầy đủ như phiên bản tại Thái. Video: Chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam.

