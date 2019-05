Toyota Avanza 2019 từ 354 triệu tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Cụ thể, tại Malaysia, mẫu xe Toyota Avanza 2019 sẽ được bán ra tổng cộng 03 phiên bản bao gồm: 1.5E, 1.5S và 1.5S+. Tất cả 3 phiên bản đều sử dụng chung một động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 136Nm có được từ 4.200 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp. Đáng chú ý, Avanza mới tại Malaysia không có phiên bản lắp hộp số sàn 5 cấp (5 MT) như trước đó và cả phiên bản máy 1.3L như tại Indonesia, có thể do thị trường họ chuộng số tự động hơn. Ở phiên bản nâng cấp facelift mới, Toyota đã sửa đổi kiểu dáng xe khiến nó trở nên sang trọng hơn trước, phần đầu xe sở hữu mặt ca-lăng ấn tượng được lấy cảm hứng từ đàn anh Toyota Alphard, đèn sương mù phía trước, ăng-ten vây cá mập và cánh lướt gió là trang bị tiêu chuẩn. Nhờ đó, diện mạo mới của Toyota Avanza nâng cấp đã không còn lỗi thời như trước nhằm thu hút thêm khách hàng và tăng tính cạnh tranh hơn với các đối thủ như Mitsubishi Xpander vốn đang "làm mưa làm gió". Căn cứ theo bảng thông số kỹ thuật xuất hiện trên trang chủ Toyota tại Malaysia, có thể thấy Toyota Avanza 2019 mới tại Malaysia được trang bị đèn pha bi-LED và mâm kích thước 17 inch làm trang bị tiêu chuẩn. Nội thất xe được tinh chỉnh như bảng điều khiển trung tâm, trang bị tiêu chuẩn với hệ thống điều hoà tự động. Ở phiên bản cao cấp có màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 6,75 inch hỗ trợ kết nối Android Auto/ Apple Carplay và tích hợp camera lùi, dàn âm thanh với 06 loa, vô lăng tích hợp nút bấm tăng giảm âm lượng, các bản còn lại không có. Về trang bị an toàn, ngoài phanh ABS, 2 túi khí và neo ghế trẻ em ISOFIX là trang bị tiêu chuẩn, ở Avanza phiên bản cao cấp nhất (1.5S+) có cả hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Quay trở lại Việt Nam, từ lúc ra mắt đến nay (nhập Indonesia) Avanza là mẫu MPV cỡ nhỏ chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng mua xe để chạy dịch vụ cần sự bền bỉ, độ tin cậy, nhiều chỗ ngồi và chi phí ‘’nuôi xe’’ thấp. Trên thực tế, hầu hết đối tượng khách hàng mua Avanza vốn không đặt nặng đến yếu tố ngoại hình/ thiết kế và đây cũng chính là nhược điểm lớn của Avanza so với các đối thủ khiến nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ qua Avanza, nhưng Avanza mới đã thay đổi ít nhất là ở thiết kế. Hy vọng Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm giới thiệu Avanza 2019 mới tại thị trường Việt và khả năng cao sau khi về Việt Nam Avanza mới sẽ tiếp tục đa dạng các phiên bản động cơ (1.3 và 1.5) và hộp số (số sàn và tự động) nhằm đáp ứng cho nhiều nhu cầu mua xe từ chạy dịch vụ cho đến phục vụ cho gia đình.Giá xe Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới có tổng cộng 3 phiên bản 1.5E, 1.5S và 1.5S+, mức bán ra của xe tương đương từ 80.888 - 87.888 RM (tương khoảng 454 đến 493 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Avanza 2019 nâng cấp mới.

Cụ thể, tại Malaysia, mẫu xe Toyota Avanza 2019 sẽ được bán ra tổng cộng 03 phiên bản bao gồm: 1.5E, 1.5S và 1.5S+. Tất cả 3 phiên bản đều sử dụng chung một động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 136Nm có được từ 4.200 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp. Đáng chú ý, Avanza mới tại Malaysia không có phiên bản lắp hộp số sàn 5 cấp (5 MT) như trước đó và cả phiên bản máy 1.3L như tại Indonesia, có thể do thị trường họ chuộng số tự động hơn. Ở phiên bản nâng cấp facelift mới, Toyota đã sửa đổi kiểu dáng xe khiến nó trở nên sang trọng hơn trước, phần đầu xe sở hữu mặt ca-lăng ấn tượng được lấy cảm hứng từ đàn anh Toyota Alphard, đèn sương mù phía trước, ăng-ten vây cá mập và cánh lướt gió là trang bị tiêu chuẩn. Nhờ đó, diện mạo mới của Toyota Avanza nâng cấp đã không còn lỗi thời như trước nhằm thu hút thêm khách hàng và tăng tính cạnh tranh hơn với các đối thủ như Mitsubishi Xpander vốn đang "làm mưa làm gió". Căn cứ theo bảng thông số kỹ thuật xuất hiện trên trang chủ Toyota tại Malaysia, có thể thấy Toyota Avanza 2019 mới tại Malaysia được trang bị đèn pha bi-LED và mâm kích thước 17 inch làm trang bị tiêu chuẩn. Nội thất xe được tinh chỉnh như bảng điều khiển trung tâm, trang bị tiêu chuẩn với hệ thống điều hoà tự động. Ở phiên bản cao cấp có màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 6,75 inch hỗ trợ kết nối Android Auto/ Apple Carplay và tích hợp camera lùi, dàn âm thanh với 06 loa, vô lăng tích hợp nút bấm tăng giảm âm lượng, các bản còn lại không có. Về trang bị an toàn, ngoài phanh ABS, 2 túi khí và neo ghế trẻ em ISOFIX là trang bị tiêu chuẩn, ở Avanza phiên bản cao cấp nhất (1.5S+) có cả hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Quay trở lại Việt Nam, từ lúc ra mắt đến nay (nhập Indonesia) Avanza là mẫu MPV cỡ nhỏ chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng mua xe để chạy dịch vụ cần sự bền bỉ, độ tin cậy, nhiều chỗ ngồi và chi phí ‘’nuôi xe’’ thấp. Trên thực tế, hầu hết đối tượng khách hàng mua Avanza vốn không đặt nặng đến yếu tố ngoại hình/ thiết kế và đây cũng chính là nhược điểm lớn của Avanza so với các đối thủ khiến nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ qua Avanza, nhưng Avanza mới đã thay đổi ít nhất là ở thiết kế. Hy vọng Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm giới thiệu Avanza 2019 mới tại thị trường Việt và khả năng cao sau khi về Việt Nam Avanza mới sẽ tiếp tục đa dạng các phiên bản động cơ (1.3 và 1.5) và hộp số (số sàn và tự động) nhằm đáp ứng cho nhiều nhu cầu mua xe từ chạy dịch vụ cho đến phục vụ cho gia đình. Giá xe Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới có tổng cộng 3 phiên bản 1.5E, 1.5S và 1.5S+, mức bán ra của xe tương đương từ 80.888 - 87.888 RM (tương khoảng 454 đến 493 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Avanza 2019 nâng cấp mới.