Top ôtô ế nhất Việt Nam 3/2019 - xe Honda "đội sổ"

Trong tháng 3/2019, trong khi nhiều mẫu xe sở hữu doanh số bán ra thị trường tới hơn nghìn chiếc, thì vẫn có những mẫu xe không bán nổi được chiếc nào. Ba cái tên đáng chú ý nhất là Accord, Odyssey và Civic của Honda tiếp tục dẫn đầu danh sách 10 mẫu xe ôtô ế nhất Việt Nam. Honda Accord tiếp tục lọt vào top 10 mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 3/2019, khi không bán nổi được một chiếc nào. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới doanh số của mẫu xe này so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường ôtô Việt Nam chính là giá bán quá cao. Không chỉ Accord, Honda Civic cũng là cái tên đáng chú ý khi tổng kết cả tháng không có chiếc xe nào rời khỏi đại lý (Trong tháng 2/2019, mẫu xe này cũng chỉ bán được 2 chiếc). Trên thị trường, Civic hiện phải cạnh tranh với Mazda3 ở phân khúc xe hạng C. Mới đây, Honda Việt Nam cũng vừa ra mắt Civic 2019 với hi vọng doanh số sẽ khả quan hơn. Ở phân khúc MPV hạng sang, Honda Odyssey cũng không bán nổi được chiếc nào trong tháng 3/2019. Honda Odyssey là mẫu xe thường xuyên góp mặt vào nhóm xe bán chậm nhất thị trường khi cạnh tranh trong phân khúc MPV cao cấp vốn khá kén khách. Lý giải về điều này, nhiều người dùng đánh giá mức bán ra của xe quá cao. Hiện tại, mẫu xe này không còn xuất hiện trong danh sách sản phẩm Honda Nam. Cái tên tiếp theo lọt vào danh sách những mẫu xe bán chậm nhất trong tháng là Toyota Alphard. Kết thúc tháng 3/2019, doanh số của MPV hạng sang Alphard chỉ đạt 3 chiếc. Phiên bản mới được Toyota Việt Nam công bố giá từ hồi tháng 10/2018, tuy nhiên đến tận tháng 1/2019 mẫu xe này mới chính thức về nước. Giá niêm yết 4,038 tỷ đồng, cao hơn so với phiên bản trước khoảng 500 triệu đồng. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Toyota Land Cruiser tiếp tục gặp khó tại thị trường Việt Nam khi mức giá bán không nhắm vào phân khúc khách hàng phổ thông. Điều này dẫn đến doanh số Land Cruiser chỉ đạt 13 xe trong tháng 3/2019. Isuzu mu-X phiên bản nâng cấp mới vừa ra mắt ngày (15/9/2018) với giá khởi điểm thấp kỷ lục trong phân khúc, chỉ từ 820 triệu đồng. Tuy nhiên, những nâng cấp cùng giá bán hấp dẫn cũng không giúp Isuzu mu-X thoát khỏi danh sách những mẫu xe ế nhất Việt Nam. Trong tháng 3/2019, chỉ có 25 chiếc Isuzu mu-X đến tay khách hàng. Kia Optima hiện đang là 1 trong những mẫu xe ế ẩm nhất tháng 3/2019 với số lượng bán ra chỉ có 32 chiếc. Chiếc sedan cỡ D chưa bao giờ tạo được sự chú ý trước các đối thủ tại thị trường Việt Nam và liên tục nằm trong top những doanh số bán thấp nhất phân khúc. Suzuki Swift 2018 vừa được ra mắt tại Việt Nam là thế hệ thứ ba của dòng xe cỡ nhỏ ăn khách nhà Suzuki. Ở thế hệ mới này, chiếc xe đã được thay đổi đáng kể về cả thiết kế và vận hành, giúp cải thiện hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, doanh số Swift cũng không cải thiện được là mấy, trong tháng 3/2019 chỉ có 45 xe bán ra thị trường. Mặc dù đã điều chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung thêm phiên bản động cơ diesel thế hệ mới 1.9 lít Ddi Blue Power bên cạnh máy dầu diesel 3.0 lít Ddi Blue Power nhưng mẫu bán tải Isuzu D-max vẫn lọt top 10 ôtô ế nhất Việt Nam do chi có 57 xe được bán ra toàn thị trường (nhỉnh hơn tháng 2/2019 với 7 chiếc). Cái tên thứ 10 trong bảng xếp hạng xe bán chậm nhất trong tháng 3/2019 là mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Mirage với doanh số 64 chiếc. Hiện Mirage bán ra thị trường với 3 phiên bản là MT, CVT Eco và CVT. Giá bán lần lượt theo công bố là: 350,5 triệu, 395,5 triệu và 450,5 triệu đồng. Video: Top 10 xe hơi bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2019.

