Top 10 "xế nổ" độ độc đáo nhất trong năm 2018

Khi nhắc tới xe độ người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc xế độ phong cách Cafe Racer hoài cổ. Như những năm trước, Cafe Racer luôn chiếm ưu thế trong top 10 xế nổ ấn tượng nhất, tuy nhiên năm 2018 này con số này chỉ dừng lại ở mức 2 mẫu thuộc Honda và Triumph. Xếp thứ 10 trong top xe máy độ 2018 là mẫu Honda CB750 độ Cafe Racer đến từ xưởng độ Caffeine Custom (Brazil), đây là bản độ được dựng bởi 2 người thợ với sự kết hợp hoàn toàn ngẫu nhiên. Một người là nhà thiết kế Oto, người còn lại là nhà thiết kế đồ hoạ. Cả 2 đã cùng nhau xây dựng ý tượng và hoàn thiện bản độ mang phong cách quen thuộc Cafe Racer cho chiếc CB750 đời 1979. Bản độ mang phong cách Flat Tracker của Harley-Davidson Sportster 48 được thực hiện bởi Winston Yeh đến từ xưởng độ Rough Crafts được xếp thứ 9 trong năm 2018 này. Bản độ trang bị hàng loạt các chi tiết đáng giá như phuộc Ohlins, ống xả Titan, mâm xe và khung sườn được chế tạo từ sợi carbon siêu nhẹ. Cho trọng lượng của xe giảm đến 40kg so với trọng lượng nguyên bản của Harley 48. Chiếc xế cổ được phục dựng một cách hoàn mỹ từ một chiếc xe đã chết máy, được chủ nhân lột xác hoàn toàn từ động cơ cho đến ngoại hình. Harley-Davidson Super 10 1960 mẫu xe 2 thì mang thương hiệu Mỹ được sản xuất đầu tiên vào năm 1948 với tên gọi Model S-125. Yamaha SR500 Scrambler là bản độ được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Daniel Peter, anh có niềm đam mê thực sự với phong cách Scrambler đầy cá tính và anh đã quyết định lựa chọn mẫu xe SR500 của Yamaha để thực hiện hoá đam mê của mình. Để tăng thêm độ hầm hố cho bản độ, Peter đã trang bị thêm hệ thống phuộc trước của Kawasaki Ninja ZX-6R, phuộc sau Gazi kết hợp cùng bộ vành 17 inch bằng nhôm với trọng lượng nhẹ. Harley-Davidson Sportster 1957 – là mẫu xe cổ được sản xuất từ năm 1957 của Harley-Davidson, đây không phải là một bản độ mà là khôi phục lại diện mạo nguyên bản của xe – về zin. Đây cũng là một trong những chiếc xe được cộng đồng Biker trên toàn thế giới dành sự quan tâm đặc biệt nhờ nét đẹp cổ điển từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Honda MSX125 độ động cơ điện cho sức mạnh động cơ tăng lên 800%, ngang ngữa với mẫu xe Z900 của Kawasaki. Khối động cơ điện được chế tạo bởi Zero Motorcycles, một xưởng độ chuyên về dòng xe điện của Mỹ. Khối động cơ điện hoàn toàn mới trên bản độ Honda MSX125 cho công suất cực đại 27 mã lực và đặc biệt mô-men xoắn cực đại của bản độ tăng từ 10.6 Nm lên đến 90 Nm. Watkins M001 – là mẫu xe được xem là kiệt tác kỹ thuật của công nghệ gia công được thực hiện bởi nhà thiết kế công nghiệp Jack Watkins đền từ Ba Lan. Bản độ sử dụng động cơ của BMW R1150 RT và bộ khung sườn được chế tạo hoàn toàn từ công nghệ cắt Lazer và uốn cong để tạo thành bộ khung sườn. Sự hiện diện thứ 2 của phong cách Cafe Racer với đại diện từ thương hiệu Anh Quốc là Triumph Thruxton độ cafe racer. Bản độ gây ấn tượng nhờ hệ thống treo sau thay đổi từ treo dạng đôi sang phuộc monoshock cùng hệ thống đèn LED và thiết kế vành xe, bình xăng phản quang khi đi vào bản đêm. Ural Coffee Cart – See See là phiên bản độ cực kỳ độc đáo với phong cách SiderCar từ mẫu xe Ural cổ điển, đây là một “quán cafe di động” lý tưởng dành cho những người yêu thích xe cộ. Bản độ được thực hiện bởi xưởng độ See See, xe được lắp đặt thêm túi khí an toàn, bồn rửa tay, tủ giữ nhiệt, máy xay cafe, hệ thống cấp điện…Tất cả những trang bị này chỉ khiến bản độ nặng thêm 50kg. Xe vẫn có thể hoạt động một cách bình thường và được dùng để bán cafe di động. Xếp đầu bảng top 10 mẫu xe máy độ cho năm 2018 chính là phiên bản độ đầu tiên của mẫu xe huyền thoại Honda Super Cub C125 phiên bản 2018 gây ấn tượng mạnh tại lễ ra mắt mẫu Honda Super Cub 2018. Đây tác phẩm độ của K-Speed Custom đến từ Thái Lan. Video: Những mẫu xe môtô tốt nhất dành cho năm 2018.

Khi nhắc tới xe độ người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc xế độ phong cách Cafe Racer hoài cổ. Như những năm trước, Cafe Racer luôn chiếm ưu thế trong top 10 xế nổ ấn tượng nhất, tuy nhiên năm 2018 này con số này chỉ dừng lại ở mức 2 mẫu thuộc Honda và Triumph. Xếp thứ 10 trong top xe máy độ 2018 là mẫu Honda CB750 độ Cafe Racer đến từ xưởng độ Caffeine Custom (Brazil), đây là bản độ được dựng bởi 2 người thợ với sự kết hợp hoàn toàn ngẫu nhiên. Một người là nhà thiết kế Oto, người còn lại là nhà thiết kế đồ hoạ. Cả 2 đã cùng nhau xây dựng ý tượng và hoàn thiện bản độ mang phong cách quen thuộc Cafe Racer cho chiếc CB750 đời 1979. Bản độ mang phong cách Flat Tracker của Harley-Davidson Sportster 48 được thực hiện bởi Winston Yeh đến từ xưởng độ Rough Crafts được xếp thứ 9 trong năm 2018 này. Bản độ trang bị hàng loạt các chi tiết đáng giá như phuộc Ohlins, ống xả Titan, mâm xe và khung sườn được chế tạo từ sợi carbon siêu nhẹ. Cho trọng lượng của xe giảm đến 40kg so với trọng lượng nguyên bản của Harley 48. Chiếc xế cổ được phục dựng một cách hoàn mỹ từ một chiếc xe đã chết máy, được chủ nhân lột xác hoàn toàn từ động cơ cho đến ngoại hình. Harley-Davidson Super 10 1960 mẫu xe 2 thì mang thương hiệu Mỹ được sản xuất đầu tiên vào năm 1948 với tên gọi Model S-125. Yamaha SR500 Scrambler là bản độ được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Daniel Peter, anh có niềm đam mê thực sự với phong cách Scrambler đầy cá tính và anh đã quyết định lựa chọn mẫu xe SR500 của Yamaha để thực hiện hoá đam mê của mình. Để tăng thêm độ hầm hố cho bản độ, Peter đã trang bị thêm hệ thống phuộc trước của Kawasaki Ninja ZX-6R, phuộc sau Gazi kết hợp cùng bộ vành 17 inch bằng nhôm với trọng lượng nhẹ. Harley-Davidson Sportster 1957 – là mẫu xe cổ được sản xuất từ năm 1957 của Harley-Davidson, đây không phải là một bản độ mà là khôi phục lại diện mạo nguyên bản của xe – về zin. Đây cũng là một trong những chiếc xe được cộng đồng Biker trên toàn thế giới dành sự quan tâm đặc biệt nhờ nét đẹp cổ điển từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Honda MSX125 độ động cơ điện cho sức mạnh động cơ tăng lên 800%, ngang ngữa với mẫu xe Z900 của Kawasaki. Khối động cơ điện được chế tạo bởi Zero Motorcycles, một xưởng độ chuyên về dòng xe điện của Mỹ. Khối động cơ điện hoàn toàn mới trên bản độ Honda MSX125 cho công suất cực đại 27 mã lực và đặc biệt mô-men xoắn cực đại của bản độ tăng từ 10.6 Nm lên đến 90 Nm. Watkins M001 – là mẫu xe được xem là kiệt tác kỹ thuật của công nghệ gia công được thực hiện bởi nhà thiết kế công nghiệp Jack Watkins đền từ Ba Lan. Bản độ sử dụng động cơ của BMW R1150 RT và bộ khung sườn được chế tạo hoàn toàn từ công nghệ cắt Lazer và uốn cong để tạo thành bộ khung sườn. Sự hiện diện thứ 2 của phong cách Cafe Racer với đại diện từ thương hiệu Anh Quốc là Triumph Thruxton độ cafe racer. Bản độ gây ấn tượng nhờ hệ thống treo sau thay đổi từ treo dạng đôi sang phuộc monoshock cùng hệ thống đèn LED và thiết kế vành xe, bình xăng phản quang khi đi vào bản đêm. Ural Coffee Cart – See See là phiên bản độ cực kỳ độc đáo với phong cách SiderCar từ mẫu xe Ural cổ điển, đây là một “quán cafe di động” lý tưởng dành cho những người yêu thích xe cộ. Bản độ được thực hiện bởi xưởng độ See See, xe được lắp đặt thêm túi khí an toàn, bồn rửa tay, tủ giữ nhiệt, máy xay cafe, hệ thống cấp điện…Tất cả những trang bị này chỉ khiến bản độ nặng thêm 50kg. Xe vẫn có thể hoạt động một cách bình thường và được dùng để bán cafe di động. Xếp đầu bảng top 10 mẫu xe máy độ cho năm 2018 chính là phiên bản độ đầu tiên của mẫu xe huyền thoại Honda Super Cub C125 phiên bản 2018 gây ấn tượng mạnh tại lễ ra mắt mẫu Honda Super Cub 2018. Đây tác phẩm độ của K-Speed Custom đến từ Thái Lan. Video: Những mẫu xe môtô tốt nhất dành cho năm 2018.