Tịch thu Maserati 9,2 tỷ của trùm cá độ bóng đá Sài Gòn

Tối ngày 11/7 vừa qua, hàng trăm cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ quy mô lớn do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê Bắc Giang) cầm đầu. Có ít nhất 9 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến cùng 3 chiếc ôtô hạng sang bị công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Maserati GranTurismo MC Stradale đầu tiên tại Việt Nam với mức giá bán khoảng 9,2 tỷ đồng của trùm cá độ bóng đá Sài Gòn.

Đáng chú ý, 1 trong 3 chiếc ôtô bị công an thu giữ là mẫu xe thể thao Maserati GranTurismo MC Stradale mang biển kiểm soát Tây Ninh và thuộc sở hữu của Nguyễn Văn Bình. Tại thị trường Việt Nam, chỉ có 3 chiếc GranTurismo MC Stradale được đưa về nước.

Trong đó, chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale bị công an tạm giữ là chiếc duy nhất thuộc diện phân phối chính hãng. Lúc mới về nước, chiếc xe này thuộc sở hữu của một doanh nhân có niềm đam mê sưu tập siêu xe và mang biển số khá đẹp "tứ quý" 8. Sau đó, Maserati GranTurismo MC Stradale màu xanh dương được chủ cũ "sang tay" cho một người mua khác.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ có 3 chiếc GranTurismo MC Stradale được đưa về nước.

Sau vài tháng sử dụng, chủ nhân thứ 2 của Maserati GranTurismo MC Stradale tiếp tục rao bán lại chiếc xe này và được chủ mới cho đeo biển số Tây Ninh. Tại thời điểm lúc mới về nước, Maserati GranTurismo MC Stradale có mức giá bán khoảng 9,2 tỷ đồng.

Ngoài chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale màu xanh dương, lực lượng chức năng từng thu giữ một chiếc siêu xe McLaren 570S màu cam liên quan trong đường dây ma túy lớn do Trần Ngọc Hiếu cầm đầu đã bị triệt phá vào tháng 6/2017.

Ngoài chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale màu xanh dương, lực lượng chức năng từng thu giữ một chiếc siêu xe McLaren 570S.

Chiếc xe Maserati tiền tỷ mới bị công an thu giữ được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4,7 lít, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 520 Nm. So với phiên bản cũ, GranTurismo MC Stradale mới mạnh hơn 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 10 Nm.

Động cơ kết hợp cùng với hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó, Maserati GranTurismo MC Stradale mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 303 km/h.