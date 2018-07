Thuế giảm, sao giá ôtô nhập khẩu tại Việt Nam vẫn tăng?

Ngay 27/6, gần 1 nghìn xe ôtô nhập khẩu từ Thái Lan cập cảng TP Hồ Chí Minh. Ngoài Honda Việt Nam đã nhập khẩu lô xe đầu tiên từ tháng 3/2018, đây là lần đầu tiên hai thương hiệu lớn là Toyota và Mitsubishi đưa xe về Việt Nam kể từ sau thời điểm 1/1/2018. Dù đã có 5 hãng nhập khẩu xe về Việt Nam nhưng đến nay giá xe trên thị trường không những không giảm mà còn tăng.

5 “ông lớn” ồ ạt nhập khẩu ô tô

Chiều 27/6, lô 153 xe Toyota nhập khẩu từ Thái Lan đã chính thức cập cảng Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh). Lô xe này bao gồm 91 xe Hilux và 62 xe Yaris. Đây là lô xe từ ASEAN đầu tiên được Công ty Toyota Việt Nam (TMV) nhập khẩu kể từ ngày 1/1/2018 khi thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN chính thức về mức 0%.

Được biết, lượng xe cập cảng ngày 27/6 là 153 chiếc và số xe tương đương còn lại sẽ về cảng Hải Phòng trong vài ngày tới. Như vậy, lượng xe Toyota về nước đợt này chỉ có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, còn Toyota Fortuner hay Wigo sẽ về sau do nhập khẩu từ Indonesia.

Trao đổi với phóng viên, đại diện TMV cho biết, hãng dự kiến sẽ bán ra thị trường khoảng tháng 8/2018 do mất thời gian kiểm định và các thủ tục liên quan khác.

Bên cạnh Toyota, có khoảng 300 xe Mitsubishi và 150 xe Honda CR-V cập cảng, đưa tổng số xe nhập khẩu trên cùng một chuyến tàu từ Thái Lan về Việt Nam lên gần 1 nghìn xe. Trao đổi với phóng viên, đại diện Mitsubishi Việt Nam (MMV) đã xác nhận thông tin và cho biết, toàn bộ những mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan của Mitsubishi sẽ được mang về trong đợt này như: Triton, Mirage, Pajero Sport và Attrage. Dự kiến những chiếc xe nhập khẩu của MMV sẽ đến tay khách hàng từ tháng 8/2018”.

Ngoài các mẫu xe trên, hiện một số mẫu xe khác từ ASEAN như: Ford Ranger (nhập khẩu từ Thái Lan), Toyota Fortuner (nhập khẩu từ Indonesia)… cũng đã và đang trên đường nhập khẩu về Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 thương hiệu ô tô lớn nhập khẩu xe về nước bao gồm: Honda, Chevrolet, Toyota, Ford và Mitsubishi. Lượng ô tô nhập khẩu sẽ tiếp tục đổ về trong thời gian tới. Dự kiến, thị trường ô tô nhập khẩu sẽ thực sự sôi động trở lại kể từ đầu tháng 8/2018. Sau lô hơn 1 nghìn ô tô Honda từ Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3/2018, đây là lô xe có quy mô lớn nhất mà các thương hiệu ô tô nhập khẩu về Việt Nam. Điều này có thể sẽ giúp cân bằng lại cán cân xe nội - xe ngoại và giải quyết tình trạng khan hàng trên thị trường ô tô.

…Và cú bẻ lái ngoạn mục

Điều hy vọng nhất của người tiêu dùng trong suốt thời gian qua là khi xe nhập khẩu miễn thuế từ ASEAN về Việt Nam sẽ thúc đẩy giá xe trên thị trường giảm. Về lý thuyết, với việc khấu trừ 30% thuế nhập khẩu giá xe chắc chắn sẽ giảm. Theo một số tính toán, mức giảm sẽ từ 15 - 20%. Nhưng thực tế điều này đã không xảy ra.

Tuy nhiên, trong động thái có liên quan tới việc đưa xe nhập khẩu về Việt Nam, ngày 26/6, TMV đã chính thức công bố giá bán đối với nhiều mẫu xe nhập khẩu khi những chiếc xe này còn chưa cập cảng. Cụ thể, bên cạnh Toyota Yaris giữ nguyên giá bán, mẫu xe Hiace giảm giá 241 triệu đồng nhưng mẫu xe nhập khẩu chủ lực của Toyota là Fortuner lại có giá bán mới từ 1,026 - 1,354 tỷ đồng, tăng cao nhất 45 triệu đồng so với bản cũ. Bên cạnh đó, mẫu xe Hilux có giá từ 695 - 878 triệu đồng, tăng từ 18 - 22 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2018, Honda CR-V 2018 cũng đã được nhập khẩu và từ đó đến nay doanh số xe bán ra khá tốt. Tháng 4, Honda bán được 1.507 chiếc, còn tháng 5 vừa rồi là 700 chiếc. Dù rất thuận lợi trong kinh doanh nhưng kể từ tháng 4 đến nay, Honda CR-V đã 2 lần tăng giá. Hiện mức giá niêm yết của mẫu xe này cho 3 phiên bản E, G, L lần lượt là 973 triệu đồng, 1,013 tỷ đồng và 1,083 tỷ đồng, không thấp hơn nhiều so với các phiên bản cũ có giá niêm yết là 1,008 tỷ đồng và 1,178 tỷ đồng. Điều đáng nói là Honda CR-V 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với động cơ chỉ 1,5 lít nên mẫu xe này được giảm thêm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với thương hiệu GM, giá xe Chevrolet Colorado vừa nhập khẩu về Việt Nam vẫn không thay đổi nhiều so với các xe được nhập khẩu về trước năm 2018. Thậm chí, mẫu SUV Chevrolet Trailblazer vừa được nhập khẩu về Việt Nam có giá khá cao, từ 859 triệu đến 1,075 tỷ đồng.

Khi được hỏi về giá bán dự kiến các mẫu xe nhập khẩu của Mitsubishi, đại diện MMV cho biết, do xe chưa thông quan nên hãng chưa thể công bố giá bán hay giá dự kiến của các mẫu xe này. Lý do được đưa ra là do mới cập cảng nên các chi phí cụ thể để hoàn thiện các thủ tục hiện vẫn chưa thể tính toán.

Không chỉ xe ôtô nhập khẩu tăng giá bán, đến nay các thương hiệu ô tô sản xuất trong nước cũng đang giữ giá. Thậm chí từ đầu năm, mẫu CX-5 còn tăng từ 30 - 80 triệu đồng, lên mức 899 triệu - 1,019 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe rẻ nhất phân khúc CUV là Outlander 2.0 CVT cũng đã được Mitsubishi Motor Việt Nam tăng 15 triệu đồng lên mức 823 triệu đồng.

Ngoài việc giữ và tăng giá bán các mẫu xe, khách hàng của nhiều mẫu xe ở thời điểm này còn phải xếp nốt hàng tháng mới được nhận xe. Không những thế, lợi dụng tình trạng khan hàng, nhiều đại lý còn ép “thượng đế” phải mua thêm phụ kiện để được mua xe.

Trong năm 2017, nhiều khách hàng có tâm lý chờ đợi sang 2018 mua xe miễn thuế nhập khẩu. Thậm chí, tâm lý chờ đợi xe nhập khẩu kéo dài suốt những tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, khi nhiều mẫu xe nhập khẩu liên tiếp công bố giá bán không giảm như kỳ vọng, thậm chí còn tăng khiến nhiều người chờ mua ô tô giá rẻ thất vọng. Anh Trần Văn Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: “Giá xe hiện nay cao hơn trước mà chưa chắc có đủ xe đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện tượng đội giá, ép mua thêm phụ kiện có thể xảy ra khiến giá xe còn tiếp tục tăng nữa. Giá như mua xe từ năm ngoái có khi lại có lợi…”.