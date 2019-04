Thợ VIệt độ Lexus LS460L cũ thành mới hết 340 triệu đồng

Bản nâng cấp xe sang Lexus LS460L này được lên ý tưởng và thực hiện bởi một xưởng ôtô tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đây là một trong những chiếc Lexus LS đời cũ được nâng cấp thành đời mới đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc Lexus LS 460L đời 2008 được làm mới toàn bộ phần đầu và đuôi đã được xưởng độ nhập nắp ca-pô, cản trước mới, lưới tản nhiệt hình con suốt mạ crôm cỡ lớn, các vòm bánh xe...để thay mới hoàn toàn cho xe cũ. Nắp cốp của chiếc xe Lexus LS 460L đời cũ cũng đã được các tay thợ Việt thay bằng loại mới để phù hợp với việc thay cụm đèn hậu LED mới. Được biết, chi phí để nâng cấp chiếc sedan hạng sang này là khoảng 350 triệu đồng, thời gian thi công mất 10 ngày. Tất cả phụ tùng thay mới cho xe đều là hàng nhập chính hãng đúng bản LS 2017 facelift. Rõ ràng, sau khi được "lên đời", chiếc xe sang Lexus LS 460L đời cũ đã trông sang trọng và trẻ trung, thể thao hơn rất nhiều so với nguyên bản. Tất nhiên xe vẫn sử dụng động cơ xăng V8 4.6 lít sản sinh công suất 380 mã lực và 497Nm mô-men xoắn cực đại. Chiếc sedan trục cơ sở dài được ghép nối với hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 8 cấp. Nếu lăn bánh trên đường, chắc chắn sẽ ít người có thể nhận ra đây là một chiếc xe sedan hạng sang Lexus LS 460L đời 2008 được chủ nhân độ lại. Sau khi làm mới lại ngoại hình, chiếc Lexus LS460L khá giống với phiên bản 2017. Theo nhiều dân chơi xe, sau khi được lên đời chiếc xe cũng sẽ dễ dàng "tìm khách" mua lại hơn so với để nguyên bản như cũ. Video: Đánh giá xe Lexus LS460L giá 5,8 tỷ tại Việt Nam.

Bản nâng cấp xe sang Lexus LS460L này được lên ý tưởng và thực hiện bởi một xưởng ôtô tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đây là một trong những chiếc Lexus LS đời cũ được nâng cấp thành đời mới đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc Lexus LS 460L đời 2008 được làm mới toàn bộ phần đầu và đuôi đã được xưởng độ nhập nắp ca-pô, cản trước mới, lưới tản nhiệt hình con suốt mạ crôm cỡ lớn, các vòm bánh xe...để thay mới hoàn toàn cho xe cũ. Nắp cốp của chiếc xe Lexus LS 460L đời cũ cũng đã được các tay thợ Việt thay bằng loại mới để phù hợp với việc thay cụm đèn hậu LED mới. Được biết, chi phí để nâng cấp chiếc sedan hạng sang này là khoảng 350 triệu đồng, thời gian thi công mất 10 ngày. Tất cả phụ tùng thay mới cho xe đều là hàng nhập chính hãng đúng bản LS 2017 facelift. Rõ ràng, sau khi được "lên đời", chiếc xe sang Lexus LS 460L đời cũ đã trông sang trọng và trẻ trung, thể thao hơn rất nhiều so với nguyên bản. Tất nhiên xe vẫn sử dụng động cơ xăng V8 4.6 lít sản sinh công suất 380 mã lực và 497Nm mô-men xoắn cực đại. Chiếc sedan trục cơ sở dài được ghép nối với hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 8 cấp. Nếu lăn bánh trên đường, chắc chắn sẽ ít người có thể nhận ra đây là một chiếc xe sedan hạng sang Lexus LS 460L đời 2008 được chủ nhân độ lại. Sau khi làm mới lại ngoại hình, chiếc Lexus LS460L khá giống với phiên bản 2017. Theo nhiều dân chơi xe, sau khi được lên đời chiếc xe cũng sẽ dễ dàng "tìm khách" mua lại hơn so với để nguyên bản như cũ. Video: Đánh giá xe Lexus LS460L giá 5,8 tỷ tại Việt Nam.