Thiếu an toàn, Mitsubishi Triton 2019 gặp khó tại VN

Trước thời điểm Mitsubishi Triton 2019 mới sẽ được ra mắt trong tháng 1 này, gần như mọi thông tin về bản nâng cấp mới đều được cập nhật sớm trên mạng xã hội bởi chính các nhân viên bán hàng của Mitsubishi tại Việt Nam. Chính sự nôn nóng của dân saler đã góp phần giúp người tiêu dùng và ngay cả các đối thủ biết tường tận trang bị trên Triton 2019.



Mitsubishi Triton 2019 thiếu an toàn so với các đối thủ.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Mitsubishi Triton 2019 chính là ngoại hình đã lột xác hoàn toàn, tạo nên hình ảnh mới lạ nhờ ngôn ngữ “Dynamic Shield” ở mặt trước xe. Tuy nhiên, với một chiếc bán tải ngày nay, ngoại hình có thể chiếm một ưu thế nào đó nhưng không phải quyết định. Người tiêu dùng đang ngày một quan tâm tới các Option (trang bị) đi kèm, trong đó an toàn chủ động và bị động được xem xét đưa lên bàn cân một cách kỹ càng.

Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng, giá xe Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam dự kiến là 730,5 triệu đồng cho bản MIVEC 4x2 AT và 818,5 triệu đồng ở bản MIVEC 4x4 AT, tăng khoảng hơn 40 triệu đồng so với mẫu cũ. Ngoài ngoại hình mới với cụm đèn Full LED gây ấn tượng, nội thất xe không thay đổi. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 6,75 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth/USB, Apple Carplay và Android Auto. Xe có bệ tỳ tay và cổng USB, khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, điều hòa 2 vùng tự động, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và dàn âm thanh 6 loa. Hàng ghế sau có cửa gió riêng.

Khi ra mắt Thái Lan, những người quan tâm khá bất ngờ bởi Mitsubishi Triton mới đã mạnh dạn bổ sung những tính năng an toàn mới mẻ vốn chỉ áp dụng trên các bản SUV, khiến chiếc bán tải này tự tin hơn trước các đối thủ. Đầu tiên phải kể đến 7 túi khí giúp người ngồi trên xe được bảo vệ khá tuyệt đối. Nhưng hai bản đầu tiên về Việt Nam đều chỉ dùng 2 túi khí, tương tự phiên bản cũ. Trong khi đó, đối thủ Ford Ranger đã sử dụng 4 túi khí cho các phiên bản. Riêng Toyota Hilux có tận 7 túi khí. Hay Mazda BT-50 bản 4x4 cũng đã 6 túi khí.

Được biết, với những trang bị không đầy đủ kể trên dành cho Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam, thì đây được xem là chiến lược kinh doanh riêng của thương hiệu ôtô Nhật Bản dành cho dòng xe này cho thị trường Việt. Tuy nhiên, khi tham khảo một số khách hàng đang mong muốn sở hữu dòng xe bán tải mới này thì khá nhiều người lại tỏ ra không hào hứng.

Theo ông Ph.Long, một người dùng xe bán tải sống tại Linh Đàm, Hà Nội cho hay: Tôi hiện đang sử dụng mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton đời 2012 và cũng khá am hiểu về dòng xe này. Sau khi thấy các báo đưa tin mẫu xe hoàn toàn mới này chuẩn bị bán ra tại thị trường Việt Nam tôi đã trực tiếp đến đại lý của Mitsubishi tại Hà Nội để xem và đặt mua, tuy nhiên khi xem lại những trang bị của xe được giới thiệu trên catalog thì tôi lại có suy nghĩ nên cân nhắc và hiện vẫn chưa quyết định mua. Bởi nếu so với phiên bản đang bán ra tại Thái Lan, phiên bản được nhập khẩu về Việt Nam thiếu hụt khá nhiều tính năng an toàn - mà đây chính là điểm mấu chốt để đánh giá một chiếc xe bán tải Triton mới. Thông tin về việc hãng xe Nhật bản cắt giảm trang bị an toàn và tăng giá bán đang khiến Triton “lép vế” trước các đối thủ. "Tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền để có thêm các tính năng như tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo giao thông phía sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và camera 360 độ cùng túi khí full. Tuy nhiên nếu không đầy đủ thì chắc chắn tôi sẽ lựa chọn một mẫu xe khác đáng tiền hơn. Thời gian gần đây rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường. Nếu có những tính năng mới nay, chắn chắn một phần nào nó sẽ khắc phục được những hậu quả và cũng khiến người lái xe cảm thấy an toàn hơn khi chở gia đình mình", anh M.Châu tại Cẩm Phả, Quảng Ninh cho hay. Thiếu an toàn, Mitsubishi Triton 2019 lại không hề rẻ

Với giá bán bản cao cấp Triton 2019 lên tới 818,5 triệu đồng, rẻ hơn một chút so với Ford Ranger bản WildTrak 4x4 (giá 853 triệu đồng) nhưng một số tính năng an toàn mới Mitsubishi cắt bớt như cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và camera 360 độ. Trong khi đối thủ Ford khá đầy đủ gồm cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo sớm va chạm phía trước, camera lùi, hỗ trợ đỗ xe song song…

Cũng tương tự, Ford Ranger bán chạy nhất Việt Nam năm 2018 với 8.675 xe, mẫu xe bán chạy thứ nhì là Chevrolet Corolado bán tới 3.916 xe với cao cấp 4x4 LTZ cũng sở hữu những tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường, mà giá vẫn rẻ hơn Mitsubishi Triton 2019 (751 và789 triệu đồng).

Về sức mạnh, cả 2 phiên bản 4x2 và 4x4 của Triton 2019 vẫn sử dụng khối động cơ Diesel MIVEC Di-D, Hi-Power dung tích 2,4 lít cho công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại đạt ngưỡng 430 Nm tại 2.500 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp mới.

Ở phiên bản MIVEC 4x2 AT, xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau trong khi đó ở bản MIVEC 4x4 AT, Triton 2019 sở hữu hệ dẫn động 2 cầu có tên gọi “Super Select 4WD-II”. Tương ứng với đó, công nghệ an toàn trên phiên bản MIVEC 4x4 AT hơn bản MIVEC 4x2 AT ở chế độ chọn địa hình offroad, hỗ trợ xuống dốc HDC và gương chống chói tự động.

Về mặt an toàn, 2 phiên bản MIVEC 4x2 và 4x4 của Mitsubishi Triton 2019 còn sở hữu phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Khối lượng xe là 1.810 kg trên phiên bản 4x2 AT-MIVEC, trong khi bản 4x4 AT-MIVEC nặng 1.925 kg.

Với giá bán cao, thiếu nhiều trang bị an toàn mang tính cạnh tranh, rõ ràng Triton 2019 đang dần mất đi lợi thế khi đặt bên cạnh những đối thủ.

Như vậy, xét về mặt ngoại hình Mitsubishi Triton 2019 đang tạo được sự quan tâm nhờ mới mẻ, giống các sản phẩm đã về Việt Nam như Pajero Sport hay Xpander mới. Nhưng với giá bán cao, lại thiếu nhiều trang bị an toàn mang tính cạnh tranh, rõ ràng Triton 2019 đang dần mất đi lợi thế khi đặt bên cạnh những đối thủ mạnh sẵn có trên thị trường.