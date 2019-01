Thị trường xe ôtô cũ sôi động bất ngờ dịp cận Tết

Thị trường ô tô cũ dịp giáp Tết đang sôi động do xe mới khan hàng. Tuy nhiên, khi mua xe cũ khách hàng cần cẩn trọng...

Dài cổ chờ mua xe mới, khách hàng tìm ô tô cũ

Dù nguồn cung ô tô trong những tháng cuối năm âm lịch tăng mạnh nhưng vẫn xảy ra tình trạng khan hàng, chênh giá tại đại lý. Anh Lê Trung Nghĩa (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đang tính mua một chiếc xe Toyota Wigo bản 1.2MT màu đen giá 345 triệu đồng nhưng mấy ngày qua đi khắp đại lý trên địa bàn Hà Nội đều nhận được câu trả lời hết xe. Nếu muốn lấy xe ít nhất phải đợi qua Tết. “Em muốn có chiếc xe đi chơi Tết. Suy tính, tìm hiểu mãi mới chọn được xe vừa túi tiền thì lại không có hàng. Nếu không mua được xe mới chắc sẽ phải tìm mua xe ô tô cũ thôi”, anh Nghĩa tâm sự.

Theo khảo sát tại thời điểm này, nhiều mẫu xe phổ thông tầm trung đang khan hàng như: Hyundai Accent, SantaFe, Honda CR-V, Toyota Fortuner hay Mitsubishi Xpander… Với những mẫu xe này, khách hàng đều phải đặt cọc trước từ 2 - 3 tháng mới có thể nhận xe. Một phần không muốn chờ xe quá lâu, cũng không muốn mất thêm hàng chục triệu tiền mua phụ kiện để lấy xe ngay, nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sang chọn mua xe cũ.

Khách hàng đang xem một chiếc xe cũ tại Thanh Xuân Auto (Hà Nội) - Ảnh: Tạ Tôn

Trong tháng vừa qua, anh Hùng - chủ cửa hàng kinh doanh ô tô cũ trên đường Dương Đình Nghệ (Hà Nội) cho biết đã bán gần 40 chiếc xe, gấp đôi so với các tháng trước. “Dịp giáp Tết nào cũng vậy nhưng năm nay có vẻ thị trường xe cũ sôi động hơn vì xe hãng ít, xe nhập khẩu về nhiều nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu”, anh Hùng cho biết.

Dạo qua các con phố chuyên kinh doanh ô tô cũ tại Hà Nội như Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Phạm Hùng,… không khó bắt gặp cảnh nhộn nhịp tại các showroom xe cũ. Dịp này, các mẫu xe trong phân khúc bình dân đang được khách hàng quan tâm nhất. Chúng tôi gặp anh Vũ Minh Hoàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang mải miết tìm mua xe cũ tại các đại lý trên đường Lê Văn Lương. Anh cho biết: “Tìm mua xe mới nhưng các đại lý đều cho biết phải ký hợp đồng trước. Vì thế, tôi quyết định chuyển hướng sang mua ô tô cũ trong tầm giá 500 triệu, tương đương Hyundai Accent mới định mua”.

Anh Hà Minh Tú, chủ salon ô tô cũ Anh Tú trên phố Dương Đình Nghệ (Hà Nội) cho hay, khách hàng hiện chủ yếu tìm kiếm các loại xe lướt (xe cũ còn mới), đặc biệt đối với những mẫu xe như: Honda CR-V, Toyota Fortuner,… Tuy nhiên dù khách tìm mua nhiều nhưng các mẫu xe này hiện nay rất hiếm. Nếu cửa hàng có Honda CR-V hay Toyota Fortuner chạy lướt để bán dịp cận Tết này, giá xe sẽ cao hơn so với ngày thường từ 20 - 30 triệu đồng/chiếc.

Khi được hỏi về thông tin giá bán xe cũ có tăng so với thời điểm trước đây hay không, anh Nguyễn Hoàng, Giám đốc kinh doanh Sàn ô tô Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết: “Giá xe cận Tết chắc chắn sẽ “bay” đôi chút nhưng khách hàng thường chốt rất nhanh nếu xe đẹp. Những xe lướt nhưng có giá cao được khách quan tâm hơn do xe đi ít và đã giảm khá nhiều chi phí so với xe mới”.

Một người chuyên buôn bán ô tô cũ trên phố Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) tiết lộ, vào dịp cận Tết, giá bán bất kỳ mẫu xe cũ nào cũng tăng. Đối với những mẫu bình dân như: Toyota Vios, Yaris hay Kia Morning,… tăng khoảng 5 - 10 triệu đồng. Còn những mẫu xe hiếm, ít hàng, được tìm mua nhiều có khi tăng từ 20 - 30 triệu đồng.

Để mua ô tô cũ không bị hớ

Chia sẻ kinh nghiệm chọn mua xe cũ, anh Nguyễn Anh Tú, một người làm nghề buôn bán ô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) cho biết, khi đi xem xe cũ điều đầu tiên là nên quan sát tình trạng ngoại thất, nội thất của xe còn mới hay không. Tiếp đến là kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của xe có hợp pháp và từ đó nhận biết năm sản xuất của xe. Cũng từ giấy đăng kiểm, người mua có thể biết chiếc xe đó có những trang bị, tính năng gì để từ đó kiểm tra và chắc chắn rằng các tính năng đó vẫn hoạt động tốt, đúng với đời xe.

Để kiểm tra động cơ, người mua có thể quan sát kỹ ốc mặt máy, bu-lông, ốc cổ xả xem có dấu hiệu đã bị tháo và siết hay chưa. Nếu có chứng tỏ động cơ đã qua sửa chữa và cần hỏi rõ đã sửa chữa những gì để biết thêm thông tin. Nếu cẩn thận, khách mua xe cũ nên thuê thợ đi theo khi xem, kiểm tra tình trạng xe một cách cẩn thận.

Thị trường ô tô cũ giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ngày càng sôi động (Trong ảnh: Khách hàng đang xem tại đại lý Toyota Mỹ Đình, chi nhánh Cầu Diễn, Hà Nội) - Ảnh: Tùng Lê

“Hiện nay, nhiều chủ xe cũng chọn cách mang xe cũ vào hãng hay các garage để kiểm tra tổng quát với chi phí chưa đến 1 triệu đồng đối với các thương hiệu xe bình dân”, anh Tú chia sẻ.

Ngoài kiểm tra xe, việc định giá trước khi mua xe cũ cũng là vấn đề quan trọng với người mua xe cũ. Để xác định giá trị của một chiếc xe cũ, anh Tạ Ngọc Đức, chủ salon ô tô cũ trên phố Dương Đình Nghệ (Hà Nội) cho biết, giá xe cũ sẽ tùy thuộc vào chất lượng xe và giá cả thị trường của xe mới cùng loại. Cách tính giá xe cũ đối với những dòng xe bình dân, giá trị thấp như Kia Morning hay Hyundai Grand i10 cứ sau mỗi năm sử dụng sẽ trừ khoảng 20 - 25 triệu đồng so với giá bán xe mới. Đối với Toyota Vios sẽ cao hơn, khoảng 30 triệu đồng và đắt tiền như Toyota Corolla Altis hay Camry sẽ khoảng 50 triệu sau mỗi năm sử dụng. Đối với các dòng xe cao cấp đắt tiền hơn như Lexus hay Mercedes-Benz sẽ mất giá nhanh hơn. Nhưng đến một ngưỡng nào đó sẽ chững lại và mất giá ít đi.