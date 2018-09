Thêm xe Ford Mustang 2018 hơn 2 tỷ đỏ rực về Hà Nội

Mới đây, một showroom tư nhân tại Hà Nội đã chính thức đưa về thêm một mẫu Ford Mustang 2018 phiên bản mới nhất khiến cho con số của phiên bản xe cơ bắp thé hệ thứ 6 này tại thị trường Việt Nam lên 4 chiếc. Ra mắt lần đầu vào ngày 5/12/2013 và bán ra vào năm 2014, thế hệ xe cơ bắp Ford Mustang thứ 6 tính tới nay đã được khoảng 3 năm tuổi. Chính vì vậy, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) Ford Mustang 2018 sở hữu những thay đổi khiến cho xe này càng trở nên hấp dẫn hơn. Về mặt thiết kế, điểm nhấn của Ford Mustang 2018 chính là phần đầu xe được làm mới. Hãng xe Mỹ đã bổ sung cụm đèn pha mới, cản va trước tái thiết kế, lưới tản nhiệt rộng hơn và nắp ca-pô khỏe khoắn. So với phiên bản cũ, nắp ca-pô của Ford Mustang 2018 đã được hạ thấp 20 mm. Bên sườn của mẫu xe cơ bắp Ford Mustang 2018 xuất hiện tổng cộng 10 tùy chọn mâm la-zăng khác nhau, bản tiêu chuẩn dùng loại 17 inch. Phía sau Ford Mustang 2018 có cụm đèn hậu và 3 dải đèn LED hình chữ C mới, bộ khuếch tán màu đen, hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. Về nội thất, mẫu xe nhập về sử dụng cụm đồng hồ hiển thị dạng analog truyền thống; Mustang 2018 còn có màn hình kích thước 12 inch thay thế cho màn hình analog truyền thống nhưng sẽ là một tùy chọn đi kèm. Trên thế hệ mới này, Ford Mustang phiên bản 2018 có bảng táp-lô được thiết kế lại hoàn toàn đơn giản thể thao và cho cảm giác mềm mại, cao cấp hơn với những chi tiết làm bằng nhôm như cửa gió, lẫy mở cửa... Ford Mustang phiên bản 2018 sở hữu thiết kế 2 + 2 chỗ ngồi nhưng khá chật chội. Phía sau chỉ dành cho trẻ em hoặc để các đồ vật cần thiết cho người sử dụng. Mặc dù là một mẫu xe thể thao cơ bắp nhưng thể tích khoang hành lý của mẫu xe này cũng đạt tới 382 lít. Hãng xe ôtô Ford còn cung cấp nhiều trang bị an toàn cho Mustang 2018 gồm: Hệ thống tránh va chạm với chức năng phát hiện người đi đường, cảnh báo khoảng cách giữa các xe, cảnh báo rời làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và nhắc nhở tài xế. Tính năng Ford SYNC Connect với FordPass lần đầu tiên được trang bị trên Mustang. Mustang 2018 về Việt Nam sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.3L tăng áp (turbocharged) với công nghệ EcoBoost nổi tiếng của Ford cho công suất tối đa 310 mã lực tại vòng tua 5.500v/p và mô-men xoắn cực đại 474 Nm; sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) qua hộp số tự động 10 cấp. Ford Mustang là dòng xe cơ bắp thể thao bán chạy nhất thế giới, tại quê nhà Mỹ. Phiên bản Ford Mustang 2018 hiện có giá bán khởi điểm từ 25.680 USD (khoảng 585 triệu đồng) tại thị trường quê nhà. Được biết, Ford Mustang 2.3L 2018 có giá chào bán hơn 2 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Ford Mustang hơn 2,3 tỷ tại Hà Nội (Nguồn: JohnnySuperCar).

