The Beast 2.0 của Tổng Thống Trump lăn bánh đến châu Á

Sau khi siêu xe Cadillac The Beast 2.0 thế hệ mới "chậm chân" đến Việt Nam trong sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội vào hồi đầu năm nay, cuối cùng The Beast 2.0 cũng đã xuất hiện lần đầu tiên tại một nước Châu Á khi có mặt trong đoàn hộ tống Tổng thống Donald Trump sang thăm Nhật Bản từ ngày 25/5. Được biết, ngay sau khi có mặt tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania đã di chuyển từ chiếc Air Force One sang xe siêu sang chống đạn The Beast 2.0 thế hệ mới của hãng xe sang đình đám Cadillac, Mỹ. Trong chuyến công du 4 ngày tại Nhật Bản của Tổng thống Trump, mẫu xe chống đạn hạng sang The Beast 2.0 thế hệ mới đã được chuyển từ biển số 800-002 sử dụng tại Mỹ sang biển số 8259 của Nhật Bản. So với The Beast của cựu Tổng thống Obama, The Beast 2.0 thế hệ mới đã có sự thay đổi để phù hợp với yêu cầu bảo vệ cũng như độ thoải mái, tiện nghi cho yếu nhân ngồi trên xe . Điểm dễ nhận thấy nhất của xe chính là thiết kế đầu với cụm đèn pha led, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng logo ở vị trí trung tâm mang phong cách thiết kế của Cadillac Escalade 2019. Bên cạnh ngoại hình đồ sộ, nước sơn đen bóng bẩy “Quái thú” nước Mỹ còn gây ấn tượng với khả năng bảo vệ an toàn. Cụ thể, xe có 3 cửa sổ lắp kính cường lực chống đạn dày 12,7 cm, lớp vỏ thân xe dày 20,32 cm với chất liệu bằng nhôm, titanium và gốm có thể chịu được đạn chống tăng RPG (B41) hoặc mìn chống tăng IED. Gầm xe cũng được gia cố với titanium, gốm nhằm chống bom, riêng bình xăng của The Beast 2.0 cũng được General Motor bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ. Khoang nội thất của xe được thiết kế để cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhằm ngăn chặn các vụ tấn công hóa học hay bảo vệ người ngồi trên xe... Ngoài hệ thống hỗ trợ lái trong đêm, xe còn được trang bị hệ thống thông tin bảo mật, liên lạc hiện đại như: dò tìm bằng định vị vệ tinh toàn cầu GPS, WiFi, điện thoại vệ tinh kết nối thẳng đến điện thoại của phó Tổng thống và lầu năm góc để ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân. Không chỉ có khả năng bảo vệ, The Beast 2.0 còn được trang bị hệ thống bắn khói, xả dầu, súng bắn hơi cay... nhằm đáp trả các vụ tấn công. The Beast 2.0 mới sở hữu động cơ diesel tăng áp V8 5.0l trong khi người tiền nhiệm được trang bị động cơ diesel tăng áp Duramax V8 6.6l, xe đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 90 km/h. Với trọng lượng lên đến 9 tấn, Sở mật vụ Mỹ phải sử dụng máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster để vận chuyển The Beast 2.0 và mỗi lần chuyên chở chỉ được 2 chiếc. Video: Tổng Thống Mỹ - Donald Trump đến Nhật Bản.

